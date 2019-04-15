В соборе Парижской Богоматери произошел пожар

В Париже произошел пожар в одной из главных достопримечательностей города — соборе Нотр-Дам-де-Пари.

На видео, размещенных очевидцами ЧП, видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма.

В настоящее время часть собора закрыта строительными лесами из-за реставрационных работ, сообщает AFP.

Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.



Напомним, что в марте в Париже в результате пожара в банке пострадали 11 человек. По информации СМИ, поджог устроили участники демонстрации движения «желтых жилетов».