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В соборе Парижской Богоматери произошел пожар

20:24, 15.04.2019
В соборе Парижской Богоматери произошел пожар
Фото: cкриншот видео youtube.com

В Париже произошел пожар в одной из главных достопримечательностей города — соборе Нотр-Дам-де-Пари.

На видео, размещенных очевидцами ЧП, видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма.

В настоящее время часть собора закрыта строительными лесами из-за реставрационных работ, сообщает AFP.

Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.

Напомним, что в марте в Париже в результате пожара в банке пострадали 11 человек. По информации СМИ, поджог устроили участники демонстрации движения «желтых жилетов».

Происшествия
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