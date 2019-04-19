«Спасение утопающих»: дольщики борются за активы «ФОНа» в суде против Андрея Белякова

Инвесторы готовы выкупить долги застройщика за 150 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Дольщики хотят сохранить нераспроданные помещения в ЖК МЧС, чтобы пустить средства от их продажи на достройку проблемных домов. Для этого они пытаются спасти «ФОН», над которым нависла угроза банкротства, в Арбитражном суде. Инициативная группа ведет переговоры с владельцами офисов — инвесторы готовы продать свои помещения в ЖК МЧС и за счет этих денег расплатиться по долгам «ФОНа» перед «ТЦ Кулахметова». В этом случае нераспроданные активы удастся спасти от ухода в конкурсную массу и использовать их для достройки домов. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Беляков готов уступить?

На очередном заседании по делу о банкротстве «ФОНа» дольщики ЖК МЧС участвовали не только в качестве слушателей. Один из представителей инициативной группы Леонид Фоминых выступал в качестве одного из представителей «ФОНа». Он и передал суду соглашение о намерениях по достройке второго дома ЖК МЧС, заключенное между ООО «ФОН», Фондом поддержки дольщиков, УКСом города Казани и удмуртской компанией «Комос-Строй».

Леонид Фоминых выразил опасение, что, если будет введена процедура банкротства, нежилые помещения, которые есть в этом доме, уйдут в конкурсную массу и их нельзя будет использовать для достройки.

— Мы просим отложить [заседание] в связи с тем, что в нашем доме есть нежилые помещения, мы хотели бы, чтобы эти нежилые помещения пошли на строительство нашего дома. Также есть вопрос — дольщики скидывались, покупали нежилые помещения, средства шли на проект для 3-го дома, 4-й дом все еще в процессе [получения разрешения на строительство], — рассказал Леонид Фоминых.

По его словам, есть группа инвесторов, которая купила в ЖК МЧС нежилых помещений на 200 млн рублей. С ними ведутся переговоры о составлении графика платежей и выкупа права требования у учредителя «ТЦ Кулахметова» Андрея Белякова. По словам дольщика, на встрече сам Беляков согласился уступить долг за 150 млн рублей, но протокол встречи подписать отказался.

«При банкротстве тоже можно дом построить»

Судья поинтересовался, за счет чего «ФОН» собирается погашать долг.

— За счет продажи нежилых помещений, — сказал Леонид Фоминых.

Представитель истца парировала, что все эти помещения не построены, а если и построены, то в несданном доме. На это Фоминых ответил, что объекты можно продавать по договорам долевого участия.

— Там есть офисы, оценочная стоимость — 130 млн рублей. Также парковочных мест там на 60 млн [рублей]. <...>. Если этот вопрос не будет отложен, нежилые помещения на довольно-таки большую сумму просто уйдут в никуда — и на строительство не пойдут, и ничем не помогут. Надо учитывать, что в комплексе полторы тысячи дольщиков, — заметил Леонид Фоминых.

— При банкротстве же тоже возможно [дом] построить, и квартиры будут переданы дольщикам по реестру, — ответила представитель «ТЦ Кулахметова».

— Это конкретный актив. Куда он уйдет при банкротстве?

— Достроится [дом], и [будет использован] для погашения реестра.

Представитель «ФОНа» Михаил Соловьев, который выступал от лица ответчика на всех предыдущих заседаниях, в этот раз почти не брал слово. Он лишь заметил, что в случае, если будет достигнута передача прав требования, предполагается заключение мирового соглашения.

Ходатайство «ФОНа» суд удовлетворил и перенес заседание почти на месяц.

Леонид Фоминых подтвердил, что владельцы офисов готовы продать выкупленные офисы и за счет этих денег закрыть долг перед компанией Андрея Белякова. Фото Гуландам Фатхуллиной



Инвесторы готовы продать офисы, чтобы не потерять вложения

Уже после заседания корреспондент «Реального времени» поинтересовалась у Леонида Фоминых, что это за группа инвесторов и готова ли она «скинуться», чтобы выкупить права требования у «ТЦ Кулахметова».

— Там группа инвесторов. Они готовы и скинуться, но и готовы также помещения выставить на продажу. Собственник в Москве.

Леонид Фоминых подтвердил, что владельцы офисов готовы продать выкупленные офисы и за счет этих денег закрыть долг перед компанией Андрея Белякова. В противном случае инвесторы и вовсе останутся без вложенных средств. А вот еще не проданные «ФОНом» офисы, кладовки и парковки во втором доме можно использовать для достройки объекта.

— Там офисов 1 300 кв. м, которые проданы и есть еще не проданных 380 кв. м. Мы не хотели бы потерять их в банкротной массе. Это наш актив. В том же втором доме для достройки «Комос-Строю» дали участок стоимостью 193 млн рублей, а для достройки блока А, на его сдачу нужно 259 млн рублей. В принципе мы тоже рассчитываем на эти же офисы, на нежилые помещения. А сейчас они уйдут в конкурсную массу, они явно не будут использоваться для строительства. Что остается — доплачивать? Мы против доплат, — говорит Леонид Фоминых.