«Я бы отдал жизнь, чтобы вернуть девочку»: за смертельный наезд 70-летнему казанцу дали 3 года

До трагедии на участке с ограничением скорости Дамир Гатин уже шесть раз нарушал скоростной режим, то и дело напоминали потерпевшие в ходе слушания

Фото: Лейсан Набиева

Дело пенсионера, сбившего насмерть женщину с 10-летним ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе у казанского ТЦ «Тандем» в сентябре прошлого года, завершилось сегодня в Московском райсуде. Дамира Гатина приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении и на 2,5 года лишили водительских прав. Решение суда разочаровало семью погибших, родственники намерены обжаловать приговор, сообщили близкие Натальи Холкиной корреспонденту «Реального времени».

Смерть по неосторожности

Днем 11 сентября 2018 года 70-летний водитель внедорожника «Мицубиси Паджеро» пенсионер Дамир Гатин сбил на проспекте Ибрагимова 36-летнюю Наталью Холкину с 10-летней дочкой. Холкина встретила дочь из школы. Наезд произошел напротив дома №32, в котором они жили. Обе не выжили: девочка скончалась на месте, а мать — по дороге в больницу.

Дело поступило в суд 19 февраля. Гатину вменяют ст. 264.5 УК РФ — деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. На прошлое заседание в марте пенсионер не пришел: он оказался в больнице с подозрением на инсульт, который в итоге не подтвердился. Однако на сегодняшнем заседании Гатин говорил с трудом, как случается после инсульта, — разбирать его слова находящимся в зале было сложно.

Подсудимый признал вину, согласен с квалификацией и был готов оплатить моральный ущерб, поэтому дело рассматривали в особом порядке.

«Дамир Гатин двигался по проспекту Ибрагимова в направлении улицы Волгоградской в зоне действия знака ограничения скорости 40 км/ч, но ехал со скоростью 55 км/ч», — начал зачитывать в обвинительном заключении помощник прокурора Александр Леонов. «Проявил преступное легкомыслие, отвлекаясь от управления транспортным средством, посмотрел в левое зеркало наружного вида, из-за чего утратил контроль за движением автомобиля и дорожно-транспортной обстановкой перед ним», — продолжил представитель гособвинения. В этих условиях пенсионер не смог вовремя заметить двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Обвинение запросило для Гатина 4 года колонии-поселения и трехлетний запрет на управление транспортным средством.

Днем 11 сентября 2018 года 70-летний водитель внедорожника «Мицубиси Паджеро» пенсионер Дамир Гатин сбил на проспекте Ибрагимова 36-летнюю Наталью Холкину с 10-летней дочкой. Фото vk.com

«Через месяц появляется ребенок-инвалид»

Как выяснилось, при подготовке к процессу сторона защиты нашла смягчающее обстоятельство: адвокат подсудимого Марат Барышников представил суду документ, подтверждающий, что у подсудимого на иждивении есть несовершеннолетний внебрачный ребенок 2004 года рождения, инвалид.

Сам Гатин уточнил, что ребенок — астматик. По поводу этой болезни решил высказаться муж погибшей Холкиной — Евгений Коневских: «Дети-астматики со временем излечиваются, это во взрослом возрасте… У нас детей-астматиков и аллергиков… ну очень много». Несвоевременный комментарий судья прервала, так как пока стоял вопрос о приобщении документа к делу — до прений стороны еще не дошли.

Представитель потерпевших Яруллин попросил судью уточнить дату, когда мать этого ребенка признала отцом Гатина. «16 августа 2018 года», — сообщила судья. В зале послышался гул и разочарованные смешки — присутствовавшие соотнесли дату наезда (сентябрь) и этого документа (август). «Странно, буквально через месяц появляется ребенок-инвалид», — возмутился брат Холкиной, Алексей, перепутав последовательность дат. Судья и его попросила дождаться прений для высказываний.

Яруллин заявил, что возражает против приобщения документа, но возражал он один, поэтому судья приобщила материал к делу.

На его вопрос о том, когда Гатин узнал о ребенке, тот ответил, что «забирал ребенка из роддома». «С чем тогда было связано, что только в 2018 году было признание отцовства?» — настаивал Яруллин, в ответ подсудимый не сказал ничего конкретного, но уточнил, что ребенок проживал от него отдельно.

К вопросам присоединилась коллега Яруллина Ибрагимова: «В свидетельстве о рождении вы указаны как отец?» Гатин заверил, что указан. «В графе «отец» прочерк тут стоит», — возразила судья, заглядывая в документ. — Но отчество ребенка — Дамирович, — добавила она.

Коневских возмущен, что Гатин не просил прощения у потерпевших: «За семь месяцев — ни разу». Фото Инны Серовой



Что запросило обвинение

Адвокат попросил Гатина уточнить, в связи с чем он находился в больнице (с 7 марта, в течение недели). Подсудимый с трудом выговорил, что у него сильно ухудшилось состояние здоровья, кроме того, у него сахарный диабет второго типа уже 11 лет, было подозрение на инсульт. «Инсульт они не признают», — добавил Гатин. Инвалидности нет.

Суд перешел к рассмотрению гражданских исков. Родители Холкиной требовали от подсудимого 3 млн рублей, как и ее гражданский муж Евгений Коневских, то есть всего 6 млн. «Я себя продать могу, но не даст никто. Я не в состоянии…» — отреагировал Гатин и оставил решение о сумме на усмотрение суда.

Обвинение попросило для Гатина 4 года лишения свободы и 3 года лишения права управления транспортным средством. «В места отбывания наказания Гатину следовать самостоятельно», — заключил Александр Леонов.

«Погиб ребенок, погибла женщина. Когда ребенок лежал, мог бы он в это время выйти, хотя бы попросить извинения у отца. А человек видел, в каком он состоянии: потерять единственного ребенка, единственную жену. Каким человеком нужно быть? Я бы на коленях просила», — говорила мать и бабушка погибших Галина Холкина. Трехлетний запрет на вождение автомобиля, который запросило обвинение, Холкину возмутил: «Как это на три года лишить — вообще надо лишить! У него столько превышений — шесть превышений скорости. Как их отбросило! Я несколько раз смотрела фильм, как мои дети летели… Я больше ничего не буду говорить», — в голосе потерпевшей слышались слезы.

Брат потерпевшей также отреагировал на запрашиваемый обвинением срок с недовольством: «Поселение — этого мало. Если уж давать, надо по всей строгости». Коневских тем временем возмутился, что Гатин не просил прощения у потерпевших: «За семь месяцев — ни разу».

Представители потерпевших просили наказать Гатина по всей строгости: ст. 264.5 УК РФ предполагает максимальный срок лишения свободы — 7 лет.

Адвокат подсудимого Марат Барышников представил суду документ, подтверждающий, что у подсудимого на иждивении есть несовершеннолетний внебрачный ребенок 2004 года рождения, инвалид. Фото Лейсан Набиевой

Слово Гатину и обращения сторон к суду

«Я в шоке был. Зеленый свет загорелся, и впереди машина ехала. Впереди дорога была чистой. Поэтому свой взгляд на левую сторону, чтобы перестраиваться… Доля секунды была — они выбежали, я их не увидел и не ощутил, что кого-то сбил… Я думал, что-то стукнуло по машине, остановился, вышел, смотрю — двое лежат. Даже сейчас я говорю — как топором по лбу. В ГАИ привезли — и там не мог разговаривать», — оправдывался Гатин.

«Этот человек говорит, что я не извинился», — продолжил подсудимый, обращаясь к Коневских. «Во-первых, я его после этого случая не видел, во-вторых, он там около машины крутился, оскорблял, обещал убить моих детей и внуков. Как этому человеку сразу принести извинения? Он сыну угрожал. Обидно, что погибла маленькая девочка. Еще раз приношу свои извинения. Я бы отдал свою жизнь, чтобы вернуть эту девочку», — говорил он.

Обращаясь к суду, адвокат Гатина отметил, что потерпевшие должны осознавать правовые последствия при рассмотрении дела в особом порядке (видимо, намекая на то, что при таком порядке максимальный срок наказания уменьшается). Также Барышников попросил учесть состояние здоровья подсудимого и его материальное положение при назначении суммы возмещения материального ущерба.

Однако состояние здоровья подсудимого у потерпевших вызвало вопросы. Коневских, по его утверждению, много лет проработавший в медицине, заявил корреспонденту «Реального времени», что не верит в инсульт: «Даже если мое мнение отодвинем в сторону, врачи в седьмой горбольнице не поставили ему этот диагноз».

Сторона потерпевших запрашивала наказание по всей строгости. Фото Лейсан Набиевой

Предположения и приговор

Хотя сторона потерпевших запрашивала наказание по всей строгости, их представитель Яруллин отметил в ответ на вопрос корреспондента «Реального времени», что максимальный срок невозможен. «По закону в особом порядке две третьих [от максимального наказания], поэтому не более четырех лет [будет]». Его коллега Ибрагимова уточнила, что потерпевшие требуют реального срока и не хотели бы, чтобы подсудимый отправился в колонию-поселение. «Так как преступление по неосторожности, без умысла, с учетом возраста реального срока, скорее всего, не будет», — предположила собеседница. Леонов же отметил, что срок, который просит обвинение, учитывает особый порядок и возраст подсудимого, но не ребенка-инвалида (в качестве смягчающего обстоятельства): «Не было еще [на момент составления обвинительного заключения]. Суд может учесть любое смягчающее обстоятельство, какое посчитает нужным», — сказал он корреспонденту нашего издания.

Предположения оправдались: судья приговорила Гатина к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишению водительского удостоверения сроком на два года шесть месяцев. Гражданские иски были удовлетворены частично — каждой стороне полагается компенсация морального и материального ущерба по 500 тыс. (всего 1 млн рублей).

Потерпевшие были явно расстроены решением суда. «Ребенка где-то нарыл», — сказал брат Холкиной корреспонденту «Реального времени» и отметил, что обязательно будет обжаловать решение: «В Верховный и дальше еще напишу. До Москвы дойду».