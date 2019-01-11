Беспристрастная Фемида: елабужские откаты, «темная» для автосалонов и «амнистия» Алякиной

Топ-10 оправдательных приговоров-2018 в Татарстане

Фото: Олег Тихонов

2018 год оказался как никогда богат на оправдательные приговоры, да еще и по резонансным делам. Громче других в Татарстане обсуждали результат судебного разбирательства по делу обвинявшейся в афере почти на полмиллиарда рублей Дарьи Алякиной, экс-директора филиала «Мегарусс-Д». Ее оправдала судья Вахитовского суда Казани Лилия Галимова. Впрочем, рекордсменом среди казанских судей по таким решениям можно считать судью Ново-Савиновского суда Шамиля Сунгатуллина с тремя вступившими в силу «оправдашниками». «Реальное время» предлагает топ-10 оправдательных приговоров.

Приговор работе прокуроров и следователей?



Сами судьи говорят — обосновать оправдательный приговор намного сложнее обвинительного. И в Татарстане есть суды, где никого не оправдывают годами. Вероятно, по причине высокой и качественной работы следователей и обвинителей.

Тем удивительнее выглядят результаты работы судьи Шамиля Сунгатуллина из Ново-Савиновского райсуда: по данным ГАС «Правосудие», на его счету уже три вступивших в силу оправдательных приговора 2015, 2017 и 2018 годов. Еще один приговор, не вступивший в силу, вынесен за две недели до Нового года.

В судейском сообществе и ранее прогнозировали возможный рост числа благоприятных для подсудимых решений. Ждали таких подвижек с появлением присяжных в судах районного уровня и созданием отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Вот только единичные процессы с «народными судьями» на статистику повлиять не способны, а независимые от регионов кассации и апелляции только лишь формируются. Тогда как количество оправдательных приговоров уже выросло. И резко.

Один из источников в прокуратуре считает такую динамику результатом принципиальной позиции руководства Верховного суда республики и лично зампреда по уголовным делам. В судейском сообществе говорят об изменении в подходах к оценке результатов работы в надзорном ведомстве — теперь оправдательный приговор для прокуроров лучше возвращения уголовного дела на допрасследование. А кроме того, обращают внимание на тонкую грань, за которой законная предпринимательская деятельность становится преступной.

Лидером по числу оправдательных приговоров в 2018-м в Казани оказался Советский суд. Фото Олега Тихонова

1. «Темная» для нелегальных автосалонов

Лидером по числу оправдательных приговоров в 2018-м в Казани оказался Советский суд — три решения вынесены, еще два прошлогодних вступили в силу. По большей части речь идет не о полном, а о частичном оправдании — одного признали виновным, второго оправдали. Такой приговор вынес 14 декабря зампред суда Сергей Жиляев по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. В декабре 2017 года этот же судья не нашел в действиях гендиректора ООО «МИРР» Масхута Мубаракшина состава уголовного преступления. Он обвинялся в прекращении подачи электроэнергии (ч.1 ст. 215.1 УК РФ) казанским автосалонам «Хонда» и «Шкода» на улице Космонавтов и в апреле 2018-го этот приговор утвердил Верховный суд РТ.

Отметим, в суде Мубаракшина представляли трое адвокатов, а на стороне обвинения выступали юристы пяти компаний, ранее признанных потерпевшими. Каждая выставила подсудимому приличный счет, включив и замену пострадавшего при отключении оборудования, и расходы на устранение неполадок в системе энергообеспечения, и понесенные убытки, и оплату труда работников в период вынужденного простоя.

Однако судом было установлено — на момент отключения летом 2012 года здания автосалонов не были введены в эксплуатацию. А значит, и организации в них, по закону, оказывать какие-либо услуги населению не могли — иных доказательств обвинением не представлено. Тогда якобы заключенный в 2007 году договор о перетоке энергии от предшественника «МИРРа» к двум автоцентрам за вознаграждение признал фальшивкой арбитраж Татарстана. Подсудимый настаивал: лишь пресек незаконное подключение, для которого не имелось технологических условий, поскольку совокупные потребности автоцентров и «МИРРа» превышали имеющиеся мощности.

Ново-Савиновский райсуд признал 18 июня невиновным в хищении 60 млн рублей по кредиту «Алтынбанка» бывшего замглавы ХК «Татнефтепродукт» и кузена рулевого этой компании Рафаэля Фаттахова. Фото Ирины Плотниковой

2. Банк Абдуллиных против вип-поручителя

Ново-Савиновский райсуд признал 18 июня невиновным в хищении 60 млн рублей по кредиту «Алтынбанка» бывшего замглавы ХК «Татнефтепродукт» и кузена рулевого этой компании Рафаэля Фаттахова. До приговора он 13 месяцев провел под домашним арестом, еще месяц в СИЗО. Прокуратура просила посадки Фаттахова на 6 лет, руководство «Алтынбанка» обвиняло в афере с использованием «токсичного» залога — непродающихся нефтяных судов. «Из наших кораблей один в Марийской Республике находится — там был пожар, а в Ростове корабль «Садко» даже затонул в связи с тем, что не оплачивались услуги по его хранению», — рассказывал суду предправления банка Ринат Абдуллин.

Судья Шамиль Сунгатуллин пришел к выводу «об отсутствии доказательств бесспорной вины Фаттахова», выступавшего лишь поручителем по кредиту 60 млн рублей. Зато установил «факт гражданско-правовых отношений между «Алтынбанком» и «Чулпан трейд» — компанией подсудимого. Любопытно, что уже в ходе судебного процесса потерпевший банк уступил аффилированному «Аракчинскому гипсу» право требования по невозвращенному кредиту всего за 100 тысяч рублей, правда, потом пообещал аннулировать эту сделку.

«Данное дело было возбуждено с одной исключительно целью — давить на меня. Чтобы я или мои родственники были принуждены рассчитаться по кредиту «Садко», где я являюсь поручителем», — пояснял в августе оправданный Верховному суду РТ. И приговор вступил в силу.

3. Продавец арестованной квартиры

17 декабря судья Сунгатуллин оправдал еще одного обвиняемого в особо крупном мошенничестве — юриста Дмитрия Биканова. По версии следствия, в 2015 году он выставил на продажу квартиру и получил за нее 2 млн 320 тысяч рублей, заведомо зная — переход собственности невозможен, поскольку на квартиру наложен арест. Однако судом установлено — Биканов перед продажей способствовал снятию обременения с квартиры, гасил долг по исполнительному листу, а вот о том, что та же квартира находится под другим обременением он узнал уже после получения денег. Когда Регпалата приостановила регистрацию перехода права собственности к покупательнице. Также в суде установлено, что еще в 2016-м потерпевшая по делу взыскала часть средств с продавца в гражданском порядке, что только подтверждает факт гражданско-правовых отношений. Приговор оспорили потерпевшая и ее представитель.

Развалилось в суде и дело бывшего начальника центра трудовой адаптации осужденных — замначальника колонии №19 Рамиля Файзулина. Фото Максима Платонова

4. Вместо взятки в 5 млн рублей доказали фальсификацию

Развалилось в суде и дело бывшего начальника центра трудовой адаптации осужденных — замначальника колонии №19 Рамиля Файзулина. 29 ноября Приволжский райсуд Казани оправдал его по делу о взятке в 5 млн рублей — за отсутствием состава преступления. Файзулина обвиняли в получении этой мзды за 7 лет покровительства коммерческой компании ООО «ТПК «Волжский завод «Деталь», которая поставляла в ИК-19 оборудование и сырье, получая там рабочую силу, электричество и готовую продукцию. По версии Следкома, замначальника предложил гендиректору ТПК Кузьмину (бывшему сидельцу ИК-19) часть товара вывозить за проходную без документов, а средства от реализации отдавать ему.

Сам Файзуллин подтверждал получение наличных от Кузьмина и одного из учредителей фирмы, но не в качестве взятки. Это были средства на закупку необходимого для литейного производства самого ТПК — песок, кислород, пропан, ГСМ, запчасти. Учредитель ТПК и коллеги Файзуллина подтвердили — он так переживал за бесперебойную работу литейного цеха, что время от времени давал на закупку свои средства, а еще назвали невозможным нарушение пропускного режима ФСИН с вывозом неучтенки.

Также судом был признан недопустимым доказательством протокол осмотра системного блока компьютера Кузьмина, на котором тот, по его словам, вел бухучет переданных взяток. Согласно протоколу от 26 мая 2017 года на допросе присутствовали эксперт, двое понятых, сам Кузьмин. Однако один из понятых — бывший общественный помощник Следкома — в суде заявил: в следственном действии не участвовал и протокол не подписывал, поскольку в это время находился в армии. Судья Ильнур Гарифуллин счел нужным провести почерковедческую экспертизу, и она подтвердила — подпись понятого поддельна. Анализ бухучета ТПК показал: компания не потянула бы взятки при чистой прибыли в 2015—2017 годах от 0,8 до 1,4 млн рублей и задолженности перед ИК-19 в 7 млн рублей.

Ссылки гособвинения на первичные признания Файзулина после задержания суд отказался включать в основу приговора, указав «они не содержат никакой конкретной информации об обстоятельствах получения взяток на протяжении длительного времени и не подтверждаются какими-либо другими бесспорными доказательствами». А сам Файзулин от них давно отказался, объяснив сказанное шоком, психологическим давлением и «ненадлежей защитой» со стороны первого адвоката. Прокуратура обжаловала приговор. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Файзулин от признаний давно отказался, объяснив сказанное шоком, психологическим давлением и «ненадлежей защитой» со стороны первого адвоката. Фото Ирины Плотниковой

5. Страховка от уголовки

Самый резонансный оправдательный приговор-2018 в Татарстане в силу еще не вступил. Его оспаривают и представители страховой компании «Мегарусс-Д», и гособвинитель, что в прениях просил для подсудимой 7 лет колонии. Напомним, экс-директора филиала «Мегарусс-Д», гендиректора СК «Гранта» и доцента кафедры ценных бумаг КФУ Дарью Алякину обвиняли в мошенничестве с уводом втайне от московского руководства на счета подконтрольных фирм 477 млн рублей. Из них 308 млн были возвращены еще до возбуждения уголовного дела. Однако в суде потерпевшая СК предъявила не признающей вину Алякиной ущерб почти в миллиард!

31 октября Вахитовский райсуд Казани «амнистировал» подсудимую, установив и предвзятость следователей, и серьезные ошибки экспертов. Так, из оглашенного судьей Лилией Галимовой приговора следовало: версия следствия о хищении 285 млн рублей, не поступивших в кассу от продажи страховых полисов, была полностью опровергнута в суде — деньги поступили безналичным способом. Нестыковка вскрылась даже в сроках вменяемого преступления: Алякина уволилась из «Мегарусс-Д» еще в 2014-м, а в обвинении фигурируют действия на посту гендиректора филиала по март 2016-го. Ну а гендиректора потерпевшей СК Александра Цысь суд упрекнул в даче неправдивых показаний.

Отметим, для судьи Галимовой этот оправдательный приговор был вторым в 2018 году. 18 июня она оправдала Фаниса Ахметгалиева, обвинявшегося в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений в ходе стычки с пьяным в подъезде. Однако в сентябре ВС РТ отменил этот приговор, а уже в конце ноября Вахитовский суд в ином составе признал Ахметгалиева виновным, назначив ему 2,5 года ограничения свободы. Смягчающим обстоятельством применения силы суд посчитал противоправность поведения потерпевшего.

Нижнекамск в 2018 году отметился двумя отменами оправдательных приговоров судьи Рушана Мингазова. Фото nizhnekamsky.tat.sudrf.ru



6. «Липа» для кредита и порча с червями

Нижнекамск в 2018 году отметился двумя отменами оправдательных приговоров судьи Рушана Мингазова. В апреле он признал подсудимую Нурмухамедову невиновной в пособничестве подделке и заведомо незаконном использовании справки 2-НДФЛ ради получения кредита. Свое решение судья мотивировал тем, что данная справка не является официальным документом, но Верховный суд РТ его поправил — в июне приговор был отменен, а в июле при повторном разбирательстве Нижнекамский горсуд прекратил преследование Нурмухамедовой уже за деятельным раскаянием. В суде установлено: липовую справку о доходах всего за 4 тысячи рублей женщина заказала через мессенджер WhatsApp, передав неустановленному лицу и свои персональные данные для справки. Но в «Россельхозбанке» обнаружили подделку и кредит ей не дали.

Второй оправдательный приговор Мингазов вынес в прошлом ноябре, в январе его отменили, а уже 4 июня ранее оправданную Гребенщикову приговорили к 4 годам лишения свободы условно. Из опубликованного приговора следует — подсудимая полностью признала вину в том, что, изображая целительницу с помощью банки воды и червей, ввела в заблуждение пациентку Нижнекамской горбольницы относительно наведенной порчи, а затем в ходе «обряда очищения» похитила деньги и украшения почти на полмиллиона рублей. Ранее Гребенщикова дважды судима за схожие действия.

7. Чистая работа с «грязной» разметкой

28 декабря Верховный суд РТ узаконил оправдательный приговор четверке подсудимых по делу о дорожной разметке. По версии МВД и прокуратуры, на этих услугах в 2015 году по трем муниципальным контрактам было похищено 44,5 млн рублей — треть от выделенных сумм.

Еще до окончания предварительного следствия из подозреваемых в свидетели перевели бывшего главу Советского района, ныне первого замглавы исполкома Казани, Рустема Гафарова и его бывшего коллегу Мансура Хафизова. Еще двум фигурантам пришлось оставить муниципальную службу — Денис Воробьев ушел с поста начальника отдела благоустройства и работе с жилыми массивам администрации Советского района, а Юрий Синников с поста начальника отдела муниципального заказа финуправления исполкома города. 15 ноября обоих Советский райсуд Казани под председательством судьи Эрнеста Муртазина признал невиновными в злоупотреблениями полномочиями.

Кроме того, Синникова, а также его тестя — экс-директора и учредителя ООО «Стройтелеком» Андрея Макарова, как и бывшего замдиректора по экономическим вопросам в этой фирме Татьяну Мишечкину, оправдали по обвинениям в мошенничестве. Суд постановил, что выводы следователей носят предположительный характер, а реальных доказательств совершения преступления не представлено. Под сомнение была поставлена одна из экспертиз, выполненная по документам, — оценка реального объема выполненных работ требовала замеров, но к моменту возбуждения дела дорожная разметка стерлась. Более того, в суде выяснилось: смету завышенных, по мнению следствия, считали и утверждали не в районах, а в Комитете внешнего благоустройства и плановом отделе исполкома Казани.

28 декабря Верховный суд РТ узаконил оправдательный приговор четверке подсудимых по делу о дорожной разметке. Фото Дарьи Турцевой

8. Агрофирма превращается… в стройматериалы

15 мая в апелляции был отменен мартовский оправдательный приговор Буинского горсуда по делу дрожжановского фермера Бориса Шакурова и казанского бизнесмена Даниса Юсупова. Сейчас их вновь судят по обвинениям в мошенничествах на 2 млн рублей и отмывании денежных средств. Из определения ВС РТ следует — потерпевшими по делу признаны пять покупателей зданий агрофирмы-банкрота. На следствии они рассказали — отдали деньги за коровники, зерносклад, телятник, пекарню и гаражи, но не смогли их зарегистрировать: объекты оказались предназначенными для разбора стройматериалами! Именно так их выставлял на торги конкурсный управляющий фирмы-банкрота, как «сооружения, собранные в конструкцию» и в договорах был четкий запрет об оформлении на «конструкции» права собственности. Очевидно, что такой подход не способствовал увеличению конкурсной массы, но суд действия управляющего не оценивал.

В основу оправдательного приговора лег вывод суда — покупатели знали, что им предлагают именно стройматериалы. На чем основывался суд, представитель потерпевшего в апелляции объяснял так: «В результате неконтролируемого перекрестного допроса защитниками мой доверитель растерялся, вследствие чего его показания судом были неправильно истолкованы и положены в основу обжалуемого приговора в неверной интерпретации. Однако в ходе судебного и досудебного следствия по делу он последовательно утверждал о намерении приобрести у Юсупова и Шакурова объекты недвижимости для занятия сельским хозяйством. С этой целью отремонтировал дорогу, ведущую к объектам, и также попытался оформить на них право собственности, что ему не удалось».

9. Реабилитация госрегистратора

Еще два оправдательных приговора на счету теперь уже отставного судьи Приволжского райсуда Казани Ирека Камартдинова. 14 июня он признал невиновной в получении взяток и внесении незаконных записей в ЕГРП экс-регистратора Росреестра Венеру Сафиуллину, а через четыре дня вынес решение о невиновности в смертельном ЧП на производстве вследствие нарушения правил безопасности работ гендиректора ООО «Карпентер Сервис» Станислава Рысаева. В первом случае приговор вступил в силу, во втором был отменен, в том числе по причине досадной ошибки — отсутствия подписей судьи и секретаря на протоколе одного из заседаний.

Теперь Рысаева судят повторно. Ну а Сафиуллина получила право на реабилитацию — первый приговор по ее делу в октябре 2017 года был обвинительным с реальным сроком и штрафом. Под стражей экс-регистратор находилась до декабря прошлого года — пока Верховный суд РТ в апелляции не отменил приговор. Впрочем, вынесение двух противоположных по смыслу судебных актов лишь добавило загадочности истории появления без разрешений исполкома на месте одного киоска и пустыря двух магазинов и пропажи дел правоустанавливающих документов по регистрации этих объектов из архива Росреестра.

Сафиуллина получила право на реабилитацию — первый приговор по ее делу в октябре 2017 года был обвинительным с реальным сроком и штрафом. Фото Ирины Плотниковой

10. Оправданный VIP-чиновник Елабуги осужден

Сразу два приговора за год успел вынести Елабужский горсуд Шавкату Саффарову — бывшему замглавы исполкома района по строительству, бывшему директору и учредителю казанской УК «Октябрьский городок», компаний «Саф Дом», «Саф Плюс», а ныне начальнику Набережночелнинской автошколы ДОСААФ. 26 февраля Саффарова оправдали по эпизоду покушения на мошенническое хищение 800 тысяч рублей из бюджета, путем накрутки этой суммы к объему выполненных работ по прокладке резиновых дорожек в парке «Пионерский». В мае Верховный суд РТ по представлению гособвинителя отменил приговор в этой части, а уже 11 декабря Елабужский горсуд признал отставного VIP-чиновника виновным и наказал его условным сроком в 2 года.

Из опубликованного апелляционного представления ВС РТ следует: значительную часть работ по благоустройству парка приглашенная замглавы фирма выполняла «по устной договоренности», а конкурс объявлялся задним числом. В деле был и второй эпизод, со злоупотреблением полномочиями, причем сам обвиняемый признавал — будучи чиновником незаконно получил от коммерсанта 200 тысяч рублей. Горсуд переквалифицировал эти действия на мошенничество и прекратил за примирением с потерпевшим. В этой части апелляционная инстанция первый приговор оставила в силе. Ну а теперь осужденный добивается признания незаконным второго приговора.

Ранее в «Реальном времени» — топ-10 самых жестких и самых мягких приговоров по коррупционным делам в Татарстане.