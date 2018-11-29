В Казани оправдан обвинявшийся во взятке 5 млн рублей замначальника колонии

Оправдательный приговор бывшему заместителю начальника казанской колонии №19 Рамилю Файзулину вынес сегодня Приволжский райсуд Казани. Эту информацию «Реальному времени» сообщил защитник Файзулина, обвинявшегося в получении взяток на общую сумму 5 млн рублей.

В пресс-службе суда информацию подтвердили: Файзулин оправдан за отсутствием состава преступления.

Из оглашенного приговора следует — виновность подсудимого не установлена представленными в суд доказательствами. Более того, часть из них в ходе судебного следствия была поставлена под сомнение.

«Приговор не может быть основан на предположениях», — постановил председательствующий по делу судья Ильнур Гарифуллин и оправдал экс-сотрудника ФСИН по РТ.

В прениях гособвинение запрашивало для подсудимого 9 лет колонии строгого режима, предлагая признать его виновным в получении взяток с 2011 по 2017 годы от коммерческой компании ООО «ТПК Волжский завод — Деталь» — за использование труда осужденных и вывоз с режимной территории произведенной продукции.