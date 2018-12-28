Верховный суд РТ согласился с оправданием фигурантов дела о «грязной» разметке

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Сегодня Верховный суд РТ узаконил оправдательный приговор четырем фигурантам дела о «грязных» тендерах по дорожной разметке. Представитель прокуратуры не смогла убедить апелляционную инстанцию в наличии оснований для отмены решения, передает из суда журналист «Реального времени».

На заседание пришли все оправданные экс-чиновники и бизнесмены, а также занимавшийся этим делом следователь ГСУ МВД Татарстана — в качестве слушателя. Он был в штатском.

Защитники и оправданные просили отклонить апелляционное представление прокуратуры и оставить решение райсуда в силе.

Адвокат Тамара Харина заявила суду, что представление прокуратуры «носит характер рассуждений», которые приведены «абсолютно вопреки материалам дела». Она отметила, что позиция обвинения о завышении расценок на тендеры по дорожной разметке на уровне чиновников района в суде подтверждения не нашла, поскольку свидетели показали — этим занимался комитет внешнего благоустройства и плановый отдел исполкома Казани.

Представитель прокуратуры Татарстана просила об отмене приговора. Однако апелляционная тройка ВС РТ утвердила его.

Напомним, 15 ноября Советский райсуд Казани вынес приговор о полной невиновности экс-начальника отдела муниципального заказа финуправления исполкома Казани Юрия Синникова, его тестя Андрея Макарова — экс-директора и учредителя ООО «Стройтелеком», бывшего замдиректора по экономическим вопросам в этой фирме Татьяну Мишечкину и начальника отдела по благоустройству и работе с жилыми массивами Советского района Дениса Воробьева.

За всеми ранее обвиняемыми в мошенническом хищении средств городского бюджета на общую сумму 44,5 млн рублей и злоупотреблении должностными полномочиями было признано право на реабилитацию.

При выходе из зала суда защитники предупредили следователя — готовьтесь к искам.