Казанский суд оправдал госрегистратора по делу о взятках

Оправдательный приговор со второго раза вынес Приволжский райсуд Казани по делу о взятках и внесении заведомо недостоверных записей в Единый госреестр прав на недвижимое имущество (ЕГРП).

В этих преступлениях по четырем эпизодам обвиняли экс-сотрудницу Росреестра Венеру Сафиуллину. Причем следствие полагало, что действия привели к захвату под объекты торговли двух земельных участков на проспекте Победы.

С обвинением женщина была не согласна. Однако первым приговором райсуда в октябре 2017-го была осуждена к 3,5 года колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей.

В декабре Верховный суд РТ отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение Приволжского райсуда в ином составе.

Согласно новому приговору, Венера Сафиуллина была полностью оправдана, сообщили «Реальному времени» в райсуде. В прокуратуре республики отметили, что в прениях гособвинение запрашивало для подсудимой 6 лет колонии общего режима со штрафом 6,1 млн рублей, однако суд счел, что доказательств обвинения недостаточно.

Приговор пока не вступил в силу.