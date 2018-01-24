МВД «амнистировало» главу Советского района Казани

Дело о грязных тендерах по дорожной разметке в столице Татарстана дошло до суда без VIP-фигурантов

Фото: Максим Платонов

В Казани стартует судебный процесс по делу о незаконном частно-муниципальном партнерстве в сфере нанесения дорожной разметки. Благодаря ему, считают в ГСУ МВД по РТ, городская казна стала бедней на 44,5 млн рублей. Еще в ноябре 2016-го под следствие по этому делу попал глава Советского района Рустем Гафаров, и лишь недавно подозрения с него сняли. Как выяснило «Реальное время», из числа фигурантов также был исключен бывший замглавы исполкома Казани Мансур Хафизов.

Зять-чиновник и тесть-коммерсант

На скамью подсудимых отправлены четверо. Это экс-начальник отдела муниципального заказа финуправления исполкома Казани Юрий Синников, его тесть Андрей Макаров — экс-директор и учредитель ООО «Стройтелеком», бывший замдиректора по экономическим вопросам в этой фирме Татьяна Мишечкина и начальник отдела по благоустройству и работе с жилыми массивами Советского района Денис Воробьев. Синникова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а вместе с коммерсантами — еще и в хищении средств по трем муниципальным контрактам на дорожную разметку в Казани. Воробьеву инкриминируют лишь один факт злоупотребления.

Вину все четверо не признают и уже второй год находятся под домашним арестом. Признаки преступления выявили сотрудники УЭБиПК, а расследованием дела занимались их коллеги из ГСУ МВД по РТ. Выяснилось, контракты на раскраску казанских улиц «зебрами», разделительными и двойными сплошными полосами в пяти районах Казани в 2015 году были заключены по завышенным расценкам с ООО «Стройтелеком» в обход победителей торгов — ООО «Гром» и ООО «Фирма «Автогаз». Победители много лет работали на рынке и, чтобы не конкурировать друг с другом, участвовали в тендерах по разным районам.

Как выяснилось, начальная (максимальная) цена муниципального контракта изначально была завышенной. Поскольку с 2014 года заказчики, администрации районов Казани, использовали в обоснование расценок расчеты ОАО «Республиканский инженерно-технический центр» образца 2012 года. Тогда как к 2015-му государственные сметные нормативы в сфере работ по дорожной разметке были значительно снижены.

Контракты на раскраску казанских улиц «зебрами», разделительными и двойными сплошными полосами в пяти районах Казани в 2015 году были заключены по завышенным расценкам с ООО «Стройтелеком» в обход победителей торгов. Фото dorogi.tatarstan.ru



Экс-чиновник Хафизов стал свидетелем

По версии следствия, представители «Стройтелекома» неустановленным путем получили реквизиты и электронные цифровые подписи еще трех компаний (в том числе ООО «СТК «Технолоджи») и от их имени участвовали в электронных торгах по тем же лотам, роняя цену так, что реальным претендентам на разметочную работу выгоднее было от нее отказаться. Например, 25 мая 2015 года на аукционе на право «раскраски» 95 улиц Кировского и Московского районов с начальной цены контракта 37,8 млн рублей цену от имени подставных компаний за какие-то секунды уронили до 12 млн рублей. «Автогаз» победил, предложив 11,8 млн рублей, потому что по устной договоренности с властями уже успел приступить к работе на улицах. Однако контракт так и не получил.

Аукционная комиссия, в состав которой входил и Синников, признала вторые части заявок подставных компаний не соответствующими условиям. В адрес «Автогаза» был направлен контракт для подписания, однако из-за изменений регламента торгов представить в срок банковскую гарантию нужно было в сокращенные сроки. «Автогазу» для согласования кредита не хватило пары дней. В результате его же признали уклонившимся от заключения контракта, а договор подписали со «Стройтелекомом», но уже за 37,6 млн рублей. Но работать за эти деньги компания Макарова не стала — пригласила на субподряд тот же «Автогаз» за 26 млн рублей, а остаток средств — 11,7 млн рублей, по версии следствия, похитила.

Отметим, что под подозрение в этой афере в мае 2017-го попал и гендиректор и соучредитель «Фирмы «Автогаз» Мансур Хафизов (в прошлом — замглавы администрации Казани по ЖКХ и благоустройству). Его партнером и коммерческим директором в фирме является бывший вице-премьер РТ Аделя Конюшева. В июне в разговоре с «Реальным временем» она заявляла, что претензии к Хафизову необоснованны: «Мы свои деньги отработали кровью и потом. А они считают, что мы в сговоре с другой фирмой это специально сделали!.. Мы — только жертвы этих игр!..»

Как выяснило «Реальное время», дорожникам было важно не допустить простоя, убыток в одном районе они рассчитывали перекрыть прибылью в другом. В итоге следователи посчитали, что Хафизов к преступлению не причастен, и он получил статус свидетеля.

Кстати, по такой же схеме «Стройтелеком» получил контракт на 41 млн рублей, а «Автогаз» выполнил работы на улицах Приволжского и Вахитовского районов в 2015 году. Ущерб по этому эпизоду оценен в 14,6 млн рублей.

Аделя Конюшева заявляла, что претензии к Хафизову необоснованны: «Мы свои деньги отработали кровью и потом. А они считают, что мы в сговоре с другой фирмой это специально сделали!.. Мы — только жертвы этих игр!..» Фото Фото elitat.ru



Как адвокат Гафарова был готов статью «Реального времени» съесть

Еще одним свидетелем по делу стал глава Советского района Казани Рустем Гафаров. С его задержания в ноябре 2016 года по подозрению в превышении полномочий и началось расследование дела «грязной» разметки. Напомним, еще на старте адвокат подозреваемого главы Тимур Беляков говорил: «Я готов вашу статью в распечатанном виде съесть, если будет доказана причастность Рустема Гафарова к какому-либо хищению! Он порядочный глава и трудяга!»

Первоначальная фабула звучала так: чиновники заключили со «Стройтелекомом» контракт за 42 млн рублей, хотя победитель — ООО «Гром» — обязался выполнить работы чуть ли не вдвое дешевле. Расследование показало, что кроме упомянутых фирм в электронном аукционе участвовали «Арика» и «Комэнергострой», зарегистрированные на подставных лиц. По версии следствия, необоснованно роняли цену от имени этих подставных Макаров и Мишечкина.

Тем не менее «Гром» победил с ценой 23 млн рублей и почти сразу приступил к работе, ведь проблем с банковской гарантией и сомнений в том, что контракт подпишут, у руководства фирмы не было. Однако, по данным МВД, представитель финуправления исполкома Казани Мигранова дважды, 22 и 30 июня 2015 года, отказала победителю в подписании контракта — в первый раз возникли замечания к банковской гарантии, второй — к отсутствию в проекте документа формулы определения пени.

Ключевую же роль в этой истории сыграл сфабрикованный участниками аферы, как считает следствие, проект письма в финуправление на официальном бланке райадминистрации. В нем со ссылкой на несуществующее обращение от «Грома» о якобы возникших проблемах с имуществом говорилось: победитель уклоняется от подписания контракта. Указание загрузить проект «липы» в систему «Электронного правительства РТ» и отправить на согласование отдал подчиненным, как полагают следователи, ныне обвиняемый в злоупотреблении полномочиями Воробьев. В результате согласованный вариант лег на стол главы Советского района, и тот подписал его да еще и в УФАС отправил, чтобы недобросовестного подрядчика отлучили от торгов.

Старт процесса назначен в Советском райсуде Казани на 30 января. Фото Олега Тихонова



Следствие посчитало, что Гафаров добросовестно заблуждался, а сам преступления не совершал. Но поскольку ранее мера пресечения главе района не избиралась, а обвинение не предъявлялось, права требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование чиновник лишен.

Кстати, работы по разметке в Советском районе выполнял все тот же «Гром» на субподряде. Разницу между полученным «Стройтелекомом» и реальной стоимостью работ следствие оценило в 18 млн 190 тысяч рублей. В ГСУ считают, что благодаря Синникову его тесть-коммерсант получал полную информацию о всех этапах аукциона и заключения контракта. А еще удивляются — почему столь явный конфликт интересов члена единой комиссии по муниципальным закупкам аукционной комиссии остался без внимания в самом муниципалитете?



Старт процесса назначен в Советском райсуде Казани на 30 января.