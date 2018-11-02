Новости общества

18:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Элвин Грей обещал при переписи населения записаться башкиром

16:38, 02.11.2018
Элвин Грей обещал при переписи населения записаться башкиром
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Татаро-башкирский певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) рассказал, что во время Всероссийской переписи населения 2020 года укажет свою национальность как башкир.

«Я родился в Башкортостане, мой язык башкирский, мой дух башкирский», — пояснил артист на пресс-конференции.

Ранее Юльякшин сообщил, что под лейблом Элвина Грея в Татарстане будет выступать Вильдан Шамсутдинов под сценическим псевдонимом Вилли.

ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты