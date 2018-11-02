Элвин Грей обещал при переписи населения записаться башкиром

Татаро-башкирский певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) рассказал, что во время Всероссийской переписи населения 2020 года укажет свою национальность как башкир.



«Я родился в Башкортостане, мой язык башкирский, мой дух башкирский», — пояснил артист на пресс-конференции.

Ранее Юльякшин сообщил, что под лейблом Элвина Грея в Татарстане будет выступать Вильдан Шамсутдинов под сценическим псевдонимом Вилли.

