Elvin Grey в ТНА: «башкирский Джастин Бибер» и толпы его казанских поклонниц

07:00, 02.12.2018 20 2
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Накануне вечером в «Татнефть Арене» состоялся концерт певца Элвина Грея (Радик Юльякшин), на котором он презентовал свой лейбл Elvin Grey. Под ним предполагается выпускать парфюмерию, одежду, открыть сеть ресторанов. На концерте побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:09
    А что вполне взрослые девушки делали на концерте? Всегда считала, что его аудитория - девочки-подростки
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    Анонимно 17:50
    ну так сельсоххозяйствинницы же, что как маленький?
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