Elvin Grey в ТНА: «башкирский Джастин Бибер» и толпы его казанских поклонниц

Накануне вечером в «Татнефть Арене» состоялся концерт певца Элвина Грея (Радик Юльякшин), на котором он презентовал свой
лейбл Elvin Grey. Под ним предполагается выпускать парфюмерию, одежду, открыть сеть ресторанов. На концерте побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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