«Татар кызы — 2018» в Башкирии: «Все возможно, нужно только верить и делать!»
Победительница уфимского конкурса «Татарская красавица — 2018» планирует учиться в Казани
Накануне вечером в Уфе определили самую красивую татарочку Башкортостана. В конкурсе красоты победила 17-летняя Чулпан Кашанова из Балтачевского района. Именно она приедет представлять свою республику в Казань на Международный конкурс красоты «Татар кызы», который состоится в октябре. О том, как прошел конкурс в столице Башкортостана, рассказывает уфимский журналист Лейла Аралбаева в репортаже для «Реального времени».
От «Науруз гузэле» до «Татар кызы»
В Уфимском татарском театре «Нур» состоялся большой праздник — финал Республиканского конкурса красоты «Татар кызы — 2018». Конкурс в Башкортостане проводился в 15-й раз. Он был учрежден союзом татарской молодежи «Азатлык» в 1992 году и поначалу назывался «Науруз гузэле», а теперь уже пятый год проходит как «Татар кызы».
— «Татар кызы» — для татар Башкортостана это одно из самых ярких, красивых событий, это путешествие в глубины истории, это самые лучшие человеческие качества современных выдающихся женщин, это сила татарских женщин, их внешняя и внутренняя красота, это поддержка татарских бизнесменов. Вот уже пять лет конкурс готовит один и тот же состав нашей команды энтузиастов — людей трудолюбивых и влюбленных в прекрасное! — рассказала Нафиса Акчурина, руководитель культурно-просветительской организации «Берлек», директор проекта «Татар кызы».
Едва переступив порог театра, каждый вошедший окунался в праздничную атмосферу — гостей встречал струнный квартет с татарской музыкой, выставки фотографий финалисток, ярмарки татарских головных уборов, национальных украшений и блюд.
Посмотреть зрелище собрались гости из двух братских республик. Для работы в жюри в Уфу приехал Табрис Яруллин — заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Всемирного форума татарской молодежи, исполнительный директор Международного конкурса красоты «Татар кызы». Среди зрителей мелькнули известный журналист и общественный деятель Римзиль Валеев, руководители общественных организаций Татарстана.
Особую нарядность мероприятию придавал негласный дресс-код — присутствие женщин, одетых в красочные национальные камзолы и платья, с расшитыми калфаками на голове. Родственники, друзья и болельщики финалисток разворачивали яркие плакаты и повторяли речевки.
Красота внешняя и внутренняя
За «корону» победительницы — национальный головной убор калфак — боролись 12 финалисток в возрасте от 16 до 24 лет. Им предстояло показать на сцене всю свою красоту — и внешнюю, и внутреннюю, хорошее знание татарского языка и обычаев, достойно представить свою семью и свой город или район. Среди девушек были представительницы городов Мелеуза, Агидели, Благовещенска, Дюртюлей, сел Стерлибашевского, Кушнаренковского, Туймазинского, Шаранского, Балтачевского, Миякинского районов Башкортостана. Название местности было написано у каждой на ленте, надетой поверх платья.
Праздник открыло дефиле участниц под песню «Син сазыңны уйнадың», в котором они нежно выплыли в национальных костюмах, завораживая своей грацией, женственностью и умением плавно двигаться. Кажется, при первом выходе девушек у всех зрителей и даже у членов жюри под предводительством известного певца Идриса Газиева замерли сердца.
Но уже следующий конкурсный этап — танцевальный — развеял наваждение. Тут зрители увидели настоящий татарский характер! В быстром танце девушки оказались такими бойкими, резвыми, озорными, отплясывали так, что искры летели. Особо отчаянные вспрыгивали на перевернутый казанок и, притоптывая, танцевали на нем. Раскрыть себя в танце девушкам помогали актрисы театра «Нур» Лиана Хайретдинова и Рида Фахрисламова.
Красивым стал показ фрагмента свадебного обряда — подготовки невесты подружками. И здесь Чулпан Кашанова уже оказалась одним из лидеров. Именно ее наряжали как невесту. Первый этап завершился хоровым пением на три голоса, что девушки, к их чести, сделали с большим мастерством.
В этом году конкурс был посвящен Году семьи, объявленному в Башкортостане. Поэтому на этапе «Визитка» каждая участница должна была уделить особое внимание своей семье. В отличие от прежних, на нынешних конкурсах «визитки» девушками записываются заранее, и волнение не мешает участницам предстать во всей красе, донести до зрителя каждое слово, остается только в это время красиво двигаться, демонстрируя свою пластику.
— Мы подготовили 11-классницу Аделину Исхакову, ей только исполнилось 18, и студентку Нефтяного университета Алсу Ишбулдину, — рассказала Зульфия Гизетдинова, руководитель народного театра Стерлибашевского района. — Одна из них прекрасно танцует, другая — мастер слова. За 20 лет мы подготовили очень много девушек и для конкурса башкирских красавиц «Хылыукай», и для «Навруз гузэле» — «Татар кызы». Участница, как будущая мама, должна знать колыбельные песни, детские сказки, хорошо владеть башкирским или татарским языками, быть пластичной, уметь танцевать. В первую очередь мы помогаем сделать яркую визитку — облечь в красивые слова мечты и цели девушек. Нынешний конкурс посвящен Году семьи, и поэтому мы сделали акцент на их семьях. Например, одну из девушек помогала растить ее бабушка, она помнит ее молитвы, и мы использовали этот мотив.
В интеллектуальном конкурсе каждая из девушек рассказывала биографию какой-нибудь из достойных татарских женщин. Перед зрителями предстал целый ряд выдающихся личностей: профессор Уфимского института искусств Фардуна Касимова и педагог братьев Аскара и Ильдара Абдразаковых Миляуша Муртазина, депутат Госсобрания — Курултая РБ, врач-акушер Римма Утяшева, председатель Общества татарских женщин «Сахибжамал» РБ Дина Мурзакаева, поэтесса Земфира Муллагалиева, председатель Ассоциации татарских женщин РБ «Ак калфак» Люция Вафина и другие известные учителя, врачи, общественные деятели, многодетные матери. Рассказы сопровождались фотографиями героинь на экране. Некоторые из женщин присутствовали в зале, и им девушки преподнесли цветы.
Особенностью национальных конкурсов красоты является отсутствие дефиле в купальниках, что щедро компенсируется не менее красивыми выходами в свадебной, мусульманской и европейской одежде.
Непростые зрители
А пока девушки переодевались между показами, взору собравшихся предстало не менее прекрасное зрелище, посвященное 15-летнему юбилею конкурса.
— Для проведения юбилейного конкурса я нашла всех обладательниц Гран-при прошлых лет — они приехали из Санкт-Петербурга, Татарстана. Все они не только хорошо сохранились, но и добились успехов в жизни, — сообщила председатель оргкомитета конкурса Залия Ахунова, в прошлом сама финалистка конкурса.
14 победительниц прошлых лет — одна другой краше, с удовольствием вспомнили свою юность, продефилировав по сцене с лентой «Навруз гузэле» за свой год, а некоторые даже выступили: актриса театра «Нур» Дамира Саетова спела, а Ляйсан Сафиуллина станцевала вместе с дочкой.
— Я давно наблюдаю за этим конкурсом, и сегодня было приятно вновь удостовериться в этом, — признался Маузир Гиниятуллин, председатель Общества дружбы и сотрудничества Татарстана и Башкортостана (Набережные Челны). — Каждая из победивших в прежние годы сумела сохранить свою красоту. Нынешний конкурс проходит на хорошем уровне, в зале встретил много известных общественных деятелей. Обязательно надо проводить такие мероприятия, в них важна воспитательная составляющая. Не зря начали со слов, что девушки — будущие матери, в их руках будущее Башкортостана.
Специальным гостем мероприятия стала победительница II Всероссийского конкурса красоты «Татар кызы — 2017» Гульназ Гатина из Казани.
Украшением вечера стали выступления популярных артистов — самого председателя жюри Идриса Газиева, Ильгама Валиева, Флеры Шариповой, Алсу Абулхановой. А близнецы Алмаз и Айдар Юнусовы просто зажгли публику в зале, устроив настоящее шоу.
И побеждает…
— Я работаю в жюри этого конкурса несколько лет, и он становится все профессиональнее, — отметил Идрис Газиев, народный артист Башкортостана и Татарстана, заслуженный артист России, председатель жюри. — Подготовленные девушки чувствуют себя уверенно, не волнуются. А ведь они не учились в учебных заведениях, где готовят работников сцены, они из деревень, из районов, многие школьницы еще! Такая сцена большая, можно растеряться. Но с ними провели большую работу. Здорово, что есть люди, которые могут настроить девчонок, чтобы они полностью раскрыли свой талант, свою красоту, свои умения. В основе конкурса — сохранение национальных традиций воспитания женственности, терпеливости, мудрости, умения быть хорошей хозяйкой. Что касается победительницы, у Чулпан действительно были высокие баллы. Во-первых, она необыкновенно красивая, сразу отличается, настоящая татарская красавица. Во-вторых, у нее очень теплый голос, она обаятельная и умная, естественная, хорошо двигается, у нее есть актерские способности.
Чулпан Кашанова, помимо главного приза, завоевала также приз зрительских симпатий в интернет-голосовании и в номинации «Зифа буй» («Мисс Грация»). Член жюри, директор туристической фирмы «Хазина-Тур» Комил Сиразетдинов вручил ей путевку в Европу номиналом 60 тыс. рублей. Девушка еще не решила, в какую из европейских стран отправится, пока ее переполняют эмоции.
— У меня сейчас непередаваемые ощущения. Я верила в себя, но были сомнения. Я хочу доказать, что все возможно! Я приехала из маленького района — и вот теперь я «Татар кызы». Все возможно, нужно только верить и делать! — сказала Чулпан Кашанова.
Как рассказали в группе поддержки Чулпан, у нее очень целеустремленный характер, она с самого детства танцует на сцене. В ее роду много одаренных людей, и мама, и папа раньше танцевали, бабушка пишет стихи.
— Чулпан у меня 10 лет занимается танцами, она является солисткой ансамбля «Жидегэн шишмэ». Прошлым летом мы ездили в Сочи, и там она тоже заняла 1-е место, — рассказала педагог по хореографии Раушания Хасанова.
Девушка призналась, что участвовать в конкурсе ей посоветовала мама, за что она ей очень благодарна.
— Самым сложным в конкурсе для меня была сценическая речь, очень трудно говорить правильно, красиво, с расстановкой. Самым приятным была хореография, танцы — то, чем я занимаюсь 11 лет. В будущем я мечтаю стать танцовщицей, учиться планирую в Казани, — призналась Чулпан.
Все финалистки были награждены в многочисленных номинациях — основных и специальных, и щедро одарены подарками — сертификатами, бытовой техникой, украшениями. Девушек настолько завалили призами и подарками, объявляя каждый, вплоть до чайников и фартуков, что дало повод моей соседке в зале воскликнуть: «Давайте уж тогда все до блокнотов объявим!»
Но для красавиц, столько труда вложивших в свою победу, такая оценка их трудов и многочисленные подарки, думаю, были весьма кстати.
Итак, номинации распределились следующим образом:
- «Нурлы йөз» — Аделина Исхакова (Стерлибашевский район);
- «Ягымлылык алиһәсе» — Айгуль Сабирова (Кушнаренковский район);
- «Зирәк кыз» — Гульшат Шаяхметова (Кушнаренковский район);
- «Тыйнаклык алиһәсе» — Айгуль Гийззатуллина (Миякинский район);
- «Зифа буй» — Чулпан Кашанова (Балтачевский район);
- «Җитез читек» — Рита Ахметова (Дюртюлинский район);
- «Сандугач» — Лиана Каримова (Туймазинский район);
- «Зыялылык өлгесе» — Эльвира Гаффарова (Мелеузовский район);
- «Зәвыклы кыз» — Эльнара Зиннурова (Шаранский район);
- «Актерлык осталыгы» — Лиана Каюмова (г. Агидель);
- «Ак калфак» — Алсу Хайдарова (Благовещенский район);
- «Нәфис сүз» — Алсу Ишбулдина (Стерлибашевский район).
комментарии
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Не зря говорят, сколько людей, столько и мнений. Мне же, например, материал Лейлы Аралбаевой очен даже понравился. И овсе не "дежурно" и не "отстраненно".
Мне еще понравилось замечание Лейлы о том, что такие праздники очень даже необходимы всем. Они облагораживают людей. И намного пользы от них, ежели потраченные средства.
Эфэриннэр барыгызга да: и участникам, и устроителям, и всем-всем. в том числе и Лейле Аралбаевой.
С уважением Акчурина Н. Ф.
ГОворю спасибо всем участникам этого праздника. В том числе и особенно его спонсорам.
Зал, конечно, в благодарственном возбуждении приветствовал его бурными аплодисментами...
Эфэриннэр, Идрис эфэнде сезгэ дэ!
Татар
Правда, за это пока не расстреливают, но кто знает ...