«Татар кызы — 2018» в Башкирии: «Все возможно, нужно только верить и делать!»

Победительница уфимского конкурса «Татарская красавица — 2018» планирует учиться в Казани

Фото: Олег Яровиков

Накануне вечером в Уфе определили самую красивую татарочку Башкортостана. В конкурсе красоты победила 17-летняя Чулпан Кашанова из Балтачевского района. Именно она приедет представлять свою республику в Казань на Международный конкурс красоты «Татар кызы», который состоится в октябре. О том, как прошел конкурс в столице Башкортостана, рассказывает уфимский журналист Лейла Аралбаева в репортаже для «Реального времени».

От «Науруз гузэле» до «Татар кызы»

В Уфимском татарском театре «Нур» состоялся большой праздник — финал Республиканского конкурса красоты «Татар кызы — 2018». Конкурс в Башкортостане проводился в 15-й раз. Он был учрежден союзом татарской молодежи «Азатлык» в 1992 году и поначалу назывался «Науруз гузэле», а теперь уже пятый год проходит как «Татар кызы».

— «Татар кызы» — для татар Башкортостана это одно из самых ярких, красивых событий, это путешествие в глубины истории, это самые лучшие человеческие качества современных выдающихся женщин, это сила татарских женщин, их внешняя и внутренняя красота, это поддержка татарских бизнесменов. Вот уже пять лет конкурс готовит один и тот же состав нашей команды энтузиастов — людей трудолюбивых и влюбленных в прекрасное! — рассказала Нафиса Акчурина, руководитель культурно-просветительской организации «Берлек», директор проекта «Татар кызы».

Едва переступив порог театра, каждый вошедший окунался в праздничную атмосферу — гостей встречал струнный квартет с татарской музыкой, выставки фотографий финалисток, ярмарки татарских головных уборов, национальных украшений и блюд.

Посмотреть зрелище собрались гости из двух братских республик. Для работы в жюри в Уфу приехал Табрис Яруллин — заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Всемирного форума татарской молодежи, исполнительный директор Международного конкурса красоты «Татар кызы». Среди зрителей мелькнули известный журналист и общественный деятель Римзиль Валеев, руководители общественных организаций Татарстана.

Особую нарядность мероприятию придавал негласный дресс-код — присутствие женщин, одетых в красочные национальные камзолы и платья, с расшитыми калфаками на голове. Родственники, друзья и болельщики финалисток разворачивали яркие плакаты и повторяли речевки.







Особую нарядность мероприятию придавал негласный дресс-код

Красота внешняя и внутренняя

За «корону» победительницы — национальный головной убор калфак — боролись 12 финалисток в возрасте от 16 до 24 лет. Им предстояло показать на сцене всю свою красоту — и внешнюю, и внутреннюю, хорошее знание татарского языка и обычаев, достойно представить свою семью и свой город или район. Среди девушек были представительницы городов Мелеуза, Агидели, Благовещенска, Дюртюлей, сел Стерлибашевского, Кушнаренковского, Туймазинского, Шаранского, Балтачевского, Миякинского районов Башкортостана. Название местности было написано у каждой на ленте, надетой поверх платья.

Праздник открыло дефиле участниц под песню «Син сазыңны уйнадың», в котором они нежно выплыли в национальных костюмах, завораживая своей грацией, женственностью и умением плавно двигаться. Кажется, при первом выходе девушек у всех зрителей и даже у членов жюри под предводительством известного певца Идриса Газиева замерли сердца.

Но уже следующий конкурсный этап — танцевальный — развеял наваждение. Тут зрители увидели настоящий татарский характер! В быстром танце девушки оказались такими бойкими, резвыми, озорными, отплясывали так, что искры летели. Особо отчаянные вспрыгивали на перевернутый казанок и, притоптывая, танцевали на нем. Раскрыть себя в танце девушкам помогали актрисы театра «Нур» Лиана Хайретдинова и Рида Фахрисламова.

Красивым стал показ фрагмента свадебного обряда — подготовки невесты подружками. И здесь Чулпан Кашанова уже оказалась одним из лидеров. Именно ее наряжали как невесту. Первый этап завершился хоровым пением на три голоса, что девушки, к их чести, сделали с большим мастерством.

В этом году конкурс был посвящен Году семьи, объявленному в Башкортостане. Поэтому на этапе «Визитка» каждая участница должна была уделить особое внимание своей семье. В отличие от прежних, на нынешних конкурсах «визитки» девушками записываются заранее, и волнение не мешает участницам предстать во всей красе, донести до зрителя каждое слово, остается только в это время красиво двигаться, демонстрируя свою пластику.

За «корону» победительницы боролись 12 финалисток в возрасте от 16 до 24 лет

— Мы подготовили 11-классницу Аделину Исхакову, ей только исполнилось 18, и студентку Нефтяного университета Алсу Ишбулдину, — рассказала Зульфия Гизетдинова, руководитель народного театра Стерлибашевского района. — Одна из них прекрасно танцует, другая — мастер слова. За 20 лет мы подготовили очень много девушек и для конкурса башкирских красавиц «Хылыукай», и для «Навруз гузэле» — «Татар кызы». Участница, как будущая мама, должна знать колыбельные песни, детские сказки, хорошо владеть башкирским или татарским языками, быть пластичной, уметь танцевать. В первую очередь мы помогаем сделать яркую визитку — облечь в красивые слова мечты и цели девушек. Нынешний конкурс посвящен Году семьи, и поэтому мы сделали акцент на их семьях. Например, одну из девушек помогала растить ее бабушка, она помнит ее молитвы, и мы использовали этот мотив.

В интеллектуальном конкурсе каждая из девушек рассказывала биографию какой-нибудь из достойных татарских женщин. Перед зрителями предстал целый ряд выдающихся личностей: профессор Уфимского института искусств Фардуна Касимова и педагог братьев Аскара и Ильдара Абдразаковых Миляуша Муртазина, депутат Госсобрания — Курултая РБ, врач-акушер Римма Утяшева, председатель Общества татарских женщин «Сахибжамал» РБ Дина Мурзакаева, поэтесса Земфира Муллагалиева, председатель Ассоциации татарских женщин РБ «Ак калфак» Люция Вафина и другие известные учителя, врачи, общественные деятели, многодетные матери. Рассказы сопровождались фотографиями героинь на экране. Некоторые из женщин присутствовали в зале, и им девушки преподнесли цветы.

Особенностью национальных конкурсов красоты является отсутствие дефиле в купальниках, что щедро компенсируется не менее красивыми выходами в свадебной, мусульманской и европейской одежде.

Непростые зрители

А пока девушки переодевались между показами, взору собравшихся предстало не менее прекрасное зрелище, посвященное 15-летнему юбилею конкурса.

— Для проведения юбилейного конкурса я нашла всех обладательниц Гран-при прошлых лет — они приехали из Санкт-Петербурга, Татарстана. Все они не только хорошо сохранились, но и добились успехов в жизни, — сообщила председатель оргкомитета конкурса Залия Ахунова, в прошлом сама финалистка конкурса.

14 победительниц прошлых лет — одна другой краше, с удовольствием вспомнили свою юность, продефилировав по сцене с лентой «Навруз гузэле» за свой год, а некоторые даже выступили: актриса театра «Нур» Дамира Саетова спела, а Ляйсан Сафиуллина станцевала вместе с дочкой.

— Я давно наблюдаю за этим конкурсом, и сегодня было приятно вновь удостовериться в этом, — признался Маузир Гиниятуллин, председатель Общества дружбы и сотрудничества Татарстана и Башкортостана (Набережные Челны). — Каждая из победивших в прежние годы сумела сохранить свою красоту. Нынешний конкурс проходит на хорошем уровне, в зале встретил много известных общественных деятелей. Обязательно надо проводить такие мероприятия, в них важна воспитательная составляющая. Не зря начали со слов, что девушки — будущие матери, в их руках будущее Башкортостана.

14 победительниц прошлых лет — одна другой краше, с удовольствием вспомнили свою юность

Специальным гостем мероприятия стала победительница II Всероссийского конкурса красоты «Татар кызы — 2017» Гульназ Гатина из Казани.

Украшением вечера стали выступления популярных артистов — самого председателя жюри Идриса Газиева, Ильгама Валиева, Флеры Шариповой, Алсу Абулхановой. А близнецы Алмаз и Айдар Юнусовы просто зажгли публику в зале, устроив настоящее шоу.

И побеждает…

— Я работаю в жюри этого конкурса несколько лет, и он становится все профессиональнее, — отметил Идрис Газиев, народный артист Башкортостана и Татарстана, заслуженный артист России, председатель жюри. — Подготовленные девушки чувствуют себя уверенно, не волнуются. А ведь они не учились в учебных заведениях, где готовят работников сцены, они из деревень, из районов, многие школьницы еще! Такая сцена большая, можно растеряться. Но с ними провели большую работу. Здорово, что есть люди, которые могут настроить девчонок, чтобы они полностью раскрыли свой талант, свою красоту, свои умения. В основе конкурса — сохранение национальных традиций воспитания женственности, терпеливости, мудрости, умения быть хорошей хозяйкой. Что касается победительницы, у Чулпан действительно были высокие баллы. Во-первых, она необыкновенно красивая, сразу отличается, настоящая татарская красавица. Во-вторых, у нее очень теплый голос, она обаятельная и умная, естественная, хорошо двигается, у нее есть актерские способности.

Чулпан Кашанова, помимо главного приза, завоевала также приз зрительских симпатий в интернет-голосовании и в номинации «Зифа буй» («Мисс Грация»). Член жюри, директор туристической фирмы «Хазина-Тур» Комил Сиразетдинов вручил ей путевку в Европу номиналом 60 тыс. рублей. Девушка еще не решила, в какую из европейских стран отправится, пока ее переполняют эмоции.

— У меня сейчас непередаваемые ощущения. Я верила в себя, но были сомнения. Я хочу доказать, что все возможно! Я приехала из маленького района — и вот теперь я «Татар кызы». Все возможно, нужно только верить и делать! — сказала Чулпан Кашанова.

Чулпан Кашанова, помимо главного приза, завоевала также приз зрительских симпатий в интернет-голосовании и в номинации «Зифа буй» («Мисс Грация»)

Как рассказали в группе поддержки Чулпан, у нее очень целеустремленный характер, она с самого детства танцует на сцене. В ее роду много одаренных людей, и мама, и папа раньше танцевали, бабушка пишет стихи.

— Чулпан у меня 10 лет занимается танцами, она является солисткой ансамбля «Жидегэн шишмэ». Прошлым летом мы ездили в Сочи, и там она тоже заняла 1-е место, — рассказала педагог по хореографии Раушания Хасанова.

Девушка призналась, что участвовать в конкурсе ей посоветовала мама, за что она ей очень благодарна.

— Самым сложным в конкурсе для меня была сценическая речь, очень трудно говорить правильно, красиво, с расстановкой. Самым приятным была хореография, танцы — то, чем я занимаюсь 11 лет. В будущем я мечтаю стать танцовщицей, учиться планирую в Казани, — призналась Чулпан.

Все финалистки были награждены в многочисленных номинациях — основных и специальных, и щедро одарены подарками — сертификатами, бытовой техникой, украшениями. Девушек настолько завалили призами и подарками, объявляя каждый, вплоть до чайников и фартуков, что дало повод моей соседке в зале воскликнуть: «Давайте уж тогда все до блокнотов объявим!»

Но для красавиц, столько труда вложивших в свою победу, такая оценка их трудов и многочисленные подарки, думаю, были весьма кстати.

Все финалистки были награждены в многочисленных номинациях — основных и специальных

Итак, номинации распределились следующим образом:

«Нурлы йөз» — Аделина Исхакова (Стерлибашевский район);

«Ягымлылык алиһәсе» — Айгуль Сабирова (Кушнаренковский район);

«Зирәк кыз» — Гульшат Шаяхметова (Кушнаренковский район);

«Тыйнаклык алиһәсе» — Айгуль Гийззатуллина (Миякинский район);

«Зифа буй» — Чулпан Кашанова (Балтачевский район);

«Җитез читек» — Рита Ахметова (Дюртюлинский район);

«Сандугач» — Лиана Каримова (Туймазинский район);

«Зыялылык өлгесе» — Эльвира Гаффарова (Мелеузовский район);

«Зәвыклы кыз» — Эльнара Зиннурова (Шаранский район);

«Актерлык осталыгы» — Лиана Каюмова (г. Агидель);

«Ак калфак» — Алсу Хайдарова (Благовещенский район);

«Нәфис сүз» — Алсу Ишбулдина (Стерлибашевский район).

1 / 51 Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков

Олег Яровиков