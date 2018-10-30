Радий Хабиров: «Политическая сатира как некий инструмент была утеряна в России и Башкирии»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил персональную выставку известного карикатуриста Камиля Бузыкаева в Уфе.

В рамках экспозиции представлены около 50 работ художника, где изображены известные политики, деятели культуры, спортсмены, общественники и медийные личности. Несколько рисунков посвящены самому Хабирову.

«Если говорить о России и Башкортостане, то политическая сатира как некий инструмент была утеряна. В республике она возрождается через творчество Камиля Бузыкаева», — сказал он.

По словам Хабирова, карикатуры уфимского художника представляют собой проявление гражданского общества. Также он отметил, что рисунки на злободневную тему позволяют чиновникам увидеть, что они делают неправильно.

Напомним, ранее Радий Хабиров поручил взять под контроль ситуацию с массовым отстрелом животных в Башкирии.