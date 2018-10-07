Гузель Уразова: Элвин Грей не является автором песни «Красивая, хороший»
Татарская исполнительница Гузель Уразова ответила на обвинения Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, в воровстве песни «Красивая, хороший». Она утверждает, что певец не является автором этой композиции.
Уразова выложила в Instagram ряд видео, на которых объясняет, что сочиняла песню с Ильдаром Хакимовым, Бабеком Мамердзаевым и продюсером Грея.
Мин бик күп түздем инде… Гафу итегез, әйтмичә булдыра алмадым… Бу җырның авторы 4 кеше. Бабек Мамедрзаев, Эльвира Сафина сүз, Радик Юльякшин Гүзәл Уразова көе #гузельуразова #саубулрадик #elvingrey @elvin_grey_music<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«https://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«https://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Гузель Уразова (@guzelurazova) 6 Окт 2018 в 11:32 PDT
Накануне Радик Юльякшин в своем в Instagram рассказал, что пока он находился в больнице певица оформила авторские права на песню, которую он считает своей. Исполнитель подчеркнул, что видит в этом уголовное преступление.
«Хочу заметить, что данные действия можно рассматривать как признаки преступления, и квалифицируются они главой 21 УК РФ. Преступления против собственности ст. 159 — мошенничество, то есть хищение чужого имущества, или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием», — написал Грей.
Не пропущу подлость от когда то близких мне людей, а так же озвучу. Пока весь лейбл занимался нелегким трудом, воспользовавшись моментом, каким то странным образом через местное отделение РАО Гузель Хакимова (Уразова) в тандеме с переводчиком стихов Сафиной присвоили права на песню «Красивая, хороший» Которую мы сотворили с Бабеком Мамедрзаевым для вас ребята. Гузель, как уважаемого мной исполнителя мы пригласили спеть дуэтный вариант трека. Сафина же перевела эту песню на татарский, и продала лейблу исключительные права. Хочу заметить, что данные действия можно рассматривать как признаки преступления, и квалифицируются они главой 21 УК РФ. Преступления против собственности ст. 159 — мошенничество, то есть хищение чужого имущества, или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. (В данном случае нашим доверием, и доверием РАО Татарстана). Надеюсь, что РАО примет справедливое решение в самом ближайшем будущем. На моей Родине тоже замечены негативные моменты, опять же связанные со скандально известным автором Гульнарой Рашитовой и местным РАО. Данный автор подписала договор, по которому передала свои произведения лейблу за материальную плату, и тут же злоупотребив доверием некоторых сотрудников авторского общества, введя их в заблуждение, подала иск о фальсификации договора, так как она, якобы, его не подписывала, а подписал его оказывается я, тем самым фальсифицировав документ))), ( на самом же деле намеренно исказила собственную подпись). Независимая судебная экспертиза признала договор подлинным, подписанным собственноручно Рашитовой. Что там будет дальше я вам сообщу позже. Но чувствую, что там тоже уголовная статья. К сожалению реальность такова, что вокруг много не добросовестных личностей и приходится защищаться и отстаивать свою правоту в судебных инстанциях. Больно это и грустно…. Хочу сказать подведя итог этому… Коллегиии, вы что творите то? Слухи о моей… явно преувеличены. Я жив, здоров чего и вам желаю. Я то перешагну через это, и пойду дальше. А вам с этим жить всю жизнь. #ГузельУразова #ЭльвираСафина #ГульнараРашитова #ЭлвинГрей #РадикЮльякшин #ElvinGrey #РАО #КрасиваяИхороший #БабекМамедрзаев<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«https://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«https://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Elvin Grey (@elvin_grey_music) 6 Окт 2018 в 6:54 PDT
Напомним, что только недавно Элвин Грей сообщил о выписке из казанской больницы. Туда он попал, получив акустическую травму.ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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