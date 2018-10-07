Гузель Уразова: Элвин Грей не является автором песни «Красивая, хороший»

Татарская исполнительница Гузель Уразова ответила на обвинения Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, в воровстве песни «Красивая, хороший». Она утверждает, что певец не является автором этой композиции.

Уразова выложила в Instagram ряд видео, на которых объясняет, что сочиняла песню с Ильдаром Хакимовым, Бабеком Мамердзаевым и продюсером Грея.

Накануне Радик Юльякшин в своем в Instagram рассказал, что пока он находился в больнице певица оформила авторские права на песню, которую он считает своей. Исполнитель подчеркнул, что видит в этом уголовное преступление.

«Хочу заметить, что данные действия можно рассматривать как признаки преступления, и квалифицируются они главой 21 УК РФ. Преступления против собственности ст. 159 — мошенничество, то есть хищение чужого имущества, или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием», — написал Грей.

Напомним, что только недавно Элвин Грей сообщил о выписке из казанской больницы. Туда он попал, получив акустическую травму.