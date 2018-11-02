Элвин Грей о ситуации с Гузель Уразовой: «Продолжение следует»

Татаро-башкирский певец Радик Юльякшин (известный как Элвин Грей) прокомментировал конфликт с исполнительницей Гузель Уразовой, возникший из-за песни «Красивая, хороший».



Отвечая на вопрос журналиста о том, поздоровается ли он первый, когда встретится с Уразовой в Кремлевском дворце, исполнитель ответил согласием.



«Наши дела еще не закончились. Я еще не слышал ее последнего мнения. Я тоже еще не высказал все, что хотел. Поэтому обязательно пообщаемся. Короче продолжение следует", — анонсировал исполнитель.

При этом исполнительный директор лейбла Семен Прошко пояснил, почему Элвин Грей обвинил Уразову публично. По его словам, это не была целенаправленная травля, но случай был «вопиющий» и лейбл пытался привлечь внимание общественности к этому вопросу.

«Не хотелось бы, чтобы общественность и вы принимали этот конфликт как конфликт между Радиком Юльякшиным и Гузель Уразовой. Здесь конфликт по поводу прав и конкретно лейбл «Элвин Грей» защищает своего артиста, защищает то, что ему принадлежит», — добавила руководитель юридической службы лейбла Анна Попова.

Напомним, Уразова ответила на обвинения Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, в воровстве песни «Красивая, хороший». Она утверждает, что певец не является автором этой композиции.