Башкирская неделя: конфликт в Темясово, чистки в прокуратуре и снижение влиятельности Хамитова
Главные события недели в Башкортостане
Главным событием минувшей недели в Башкортостане можно назвать массовую драку в селе Темясово. Бытовой конфликт между рабочими из Чечни и местными жителями перерос в побоище, в котором пострадали несколько человек. Результатом стало давление силовиков на районные власти. У самих башкирских правоохранителей на неделе также возникли проблемы, поскольку руководству республиканской прокуратуры после «дела Гарифуллина» устроили проверку не только начальники из Москвы, но и конкурирующий Следком. Эта неделя запомнится и экс-главе Уфы Иреку Ялалову, официально вступившему в должность сенатора. А вот влиятельность главы РБ Рустэма Хамитова упала. Об этом и многом другом — в очередном обзоре «Реального времени».
Массовая драка в Темясово
Конфликт в селе Темясово Баймакского района начался на прошлых выходных. Рабочие расположенного неподалеку от села карьера, приехавшие из Чечни, зашли в магазин за шаурмой. Как рассказала позже 18-летняя продавщица, они грубо с ней разговаривали, облили пивом и угрожали ножом. Девушка позвонила брату, но к его прибытию нарушители уже скрылись. Чуть позже местные парни решили «спросить с обидчиков». Между сторонами завязалась драка, в результате которой серьезно пострадали несколько человек. При этом неизвестные подожгли бытовки, в которых жили приезжие. Сгорели не только вагончики, но и стоявший рядом автомобиль.
Полиция задержала участников потасовки, однако к отделу прибыло еще около 300 человек, потребовавших освободить тех, кто представлял в конфликте местных. На подмогу правоохранителям в район были направлены дополнительные силы, в том числе ОМОН из Магнитогорска.
Семья продавщицы начала получать угрозы. От девушки требуют забрать заявление, которое она подала в полицию. В свою очередь, представитель Чечни в Башкортостане Сайдамат Мусаев заявил, что чеченцы готовы принести извинения за инцидент. Следует отметить, что в соцсетях популярно мнение, что конфликт произошел на национальной почве, официальная же точка зрения сводит все к «бытовухе».
Накануне, в субботу, в Баймакском районе состоялся йыйын — собрание башкирской общественности. По информации источников «Реального времени», на него прибыли жители разных уголков республики и представители соседней Челябинской области.
Повышенное внимание правоохранителей уже отразилось на властях района. По данным СМИ, на взятке попались двое чиновников администрации, один из которых занимал пост замглавы.
Общее в делах вице-мэра и «золотого прокурора»
Раскручиваемое дело уфимского «золотого прокурора» Рамиля Гарифуллина обнаруживает связи с другими крупными процессами. Общие звенья нашлись у него с делом бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова.
Задержанный с Гарифуллиным депутат горсовета Вадим Рамазанов дал показания, согласно которым Филиппов дал взятку руководству прокуратуры республики, чтобы уголовное дело о его махинациях было закрыто. Следком уже возбудил уголовное дело по результатам проверки этих показаний.
Кроме того, был арестован бизнесмен, подозреваемый в посредничестве при передаче взятки «золотому прокурору».
Короткий метр в Казани и Уфе
«Реальное время», дирекция «Время кино» (Казань) и киношкола «МидПоинт» (Уфа) продолжили проект «Кинобатл двух столиц», в котором предлагается сравнить короткометражки, снятые представителями индустрии из Башкирии и Татарстана.
Проект был запущен 1 октября и продлится до 27 декабря. В это время организаторы будут показывать казанские картины в кинотеатрах Уфы и наоборот. 27 декабря, накануне Международного дня кино, определится победитель и будет собран прокатный альманах короткого метра «Кинобатл. Победители».
Влиятельность Хамитова упала
В рейтинге влиятельности российских губернаторов глава Башкирии Рустэм Хамитов выпал из десятки лидеров, опустившись на 13-е место. Президент Татарстана Рустам Минниханов остался в первой тройке.
Вместе с тем в информационном пространстве продолжают муссироваться слухи о возможной отставке Рустэма Закиевича. Есть и альтернативное мнение — что «башлык» избежит отставки в текущий «губернаторопад», но в 2019 году на новый срок не пойдет.
Ялалов в Совфеде
Бывший мэр Уфы Ирек Ялалов официально вступил в должность члена Совета федерации. Глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко вручила ему соответствующее удостоверение и значок.
Тем временем бывшие подчиненные Ялалова записали видеоклип, посвященный шефу. Сотрудники мэрии города и главы администраций районов Уфы спели песню на башкирском языке.
Забота о СМИ
В ближайшие годы власти республики намерены потратить более 3 млрд рублей на освещение своей работы в СМИ. Таким образом Кабмин республики рассчитывает «ограничить дефицит доверия» населения и повысить степень его удовлетворенности работой чиновников. Это следует из программы развития СМИ в Башкирии на ближайшие 5 лет.
Стоит отметить, что эта инициатива была встречена с иронией частью журналистского сообщества и блогерами.
Химик о «Соде»
Доктор химических наук профессор Марс Сафаров рассказал о своем видении защиты шихана Торатау и обвинил «Башкирскую содовую компанию» в нежелании развивать свое производство. Ученый категорично заявил, что «Сода» способна перерабатывать другой известняк, но только при модернизации производства.
«В мире производится более 42 млн тонн соды, но у других предприятий ведь нет шиханов. Как же они работают? Заявлять, что содовый завод может работать исключительно на шиханах — это идиотизм», — утверждает Сафаров.
Из санатория в администрацию
Рим Сынгизов покидает пост руководителя Абзелиловского района. Главным кандидатом на эту должность называют директора санатория «Якты-Куль» Ильдара Нафикова.
В свою очередь, Сынгизов может занять кресло Нафикова, возглавив, таким образом, один из крупнейших санаториев Башкирии.
Инсулин, банкир-банкрот и утечка нефтепродуктов
Сообщения о просроченном инсулине, выдаваемом детям-диабетикам в Республиканской детской клинической больнице Уфы, появились на минувшей неделе. Указанные на упаковке сведения о сроке годности препаратов заклеивались бирками. Минздрав РБ начал соответствующую проверку.
Арбитражный суд Башкирии признал банкротом уфимского предпринимателя Дамира Камилова. Он был главным акционером «УралКапиталБанка» до банкротства кредитной организации.
Во вторник в Белебеевском районе республики около села Кальшали произошла утечка нефтепродуктов в реку. Причиной послужила незаконная врезка. В результате в реку вылилось около 200 кг нефтепродуктов.
Бывший сотрудник Управления собственной безопасности МВД по РБ Раиль Миргалеев через суд потребовал восстановления на работе. Летом начальство отправило его в отставку «в связи с утратой доверия». Экс-полицейский подал иск, в котором требует не только восстановления в должности, но и компенсации неполученной зарплаты за то время, которое он вынужденно пропустил.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым