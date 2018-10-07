Башкирская неделя: конфликт в Темясово, чистки в прокуратуре и снижение влиятельности Хамитова

Главные события недели в Башкортостане

Главным событием минувшей недели в Башкортостане можно назвать массовую драку в селе Темясово. Бытовой конфликт между рабочими из Чечни и местными жителями перерос в побоище, в котором пострадали несколько человек. Результатом стало давление силовиков на районные власти. У самих башкирских правоохранителей на неделе также возникли проблемы, поскольку руководству республиканской прокуратуры после «дела Гарифуллина» устроили проверку не только начальники из Москвы, но и конкурирующий Следком. Эта неделя запомнится и экс-главе Уфы Иреку Ялалову, официально вступившему в должность сенатора. А вот влиятельность главы РБ Рустэма Хамитова упала. Об этом и многом другом — в очередном обзоре «Реального времени».

Массовая драка в Темясово

Конфликт в селе Темясово Баймакского района начался на прошлых выходных. Рабочие расположенного неподалеку от села карьера, приехавшие из Чечни, зашли в магазин за шаурмой. Как рассказала позже 18-летняя продавщица, они грубо с ней разговаривали, облили пивом и угрожали ножом. Девушка позвонила брату, но к его прибытию нарушители уже скрылись. Чуть позже местные парни решили «спросить с обидчиков». Между сторонами завязалась драка, в результате которой серьезно пострадали несколько человек. При этом неизвестные подожгли бытовки, в которых жили приезжие. Сгорели не только вагончики, но и стоявший рядом автомобиль.

Полиция задержала участников потасовки, однако к отделу прибыло еще около 300 человек, потребовавших освободить тех, кто представлял в конфликте местных. На подмогу правоохранителям в район были направлены дополнительные силы, в том числе ОМОН из Магнитогорска.

Семья продавщицы начала получать угрозы. От девушки требуют забрать заявление, которое она подала в полицию. В свою очередь, представитель Чечни в Башкортостане Сайдамат Мусаев заявил, что чеченцы готовы принести извинения за инцидент. Следует отметить, что в соцсетях популярно мнение, что конфликт произошел на национальной почве, официальная же точка зрения сводит все к «бытовухе».

Накануне, в субботу, в Баймакском районе состоялся йыйын — собрание башкирской общественности. По информации источников «Реального времени», на него прибыли жители разных уголков республики и представители соседней Челябинской области.

Повышенное внимание правоохранителей уже отразилось на властях района. По данным СМИ, на взятке попались двое чиновников администрации, один из которых занимал пост замглавы.

Повышенное внимание правоохранителей уже отразилось на властях район. Фото vidoz.net



Общее в делах вице-мэра и «золотого прокурора»

Раскручиваемое дело уфимского «золотого прокурора» Рамиля Гарифуллина обнаруживает связи с другими крупными процессами. Общие звенья нашлись у него с делом бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова.

Задержанный с Гарифуллиным депутат горсовета Вадим Рамазанов дал показания, согласно которым Филиппов дал взятку руководству прокуратуры республики, чтобы уголовное дело о его махинациях было закрыто. Следком уже возбудил уголовное дело по результатам проверки этих показаний.

Кроме того, был арестован бизнесмен, подозреваемый в посредничестве при передаче взятки «золотому прокурору».

Короткий метр в Казани и Уфе

«Реальное время», дирекция «Время кино» (Казань) и киношкола «МидПоинт» (Уфа) продолжили проект «Кинобатл двух столиц», в котором предлагается сравнить короткометражки, снятые представителями индустрии из Башкирии и Татарстана.

Проект был запущен 1 октября и продлится до 27 декабря. В это время организаторы будут показывать казанские картины в кинотеатрах Уфы и наоборот. 27 декабря, накануне Международного дня кино, определится победитель и будет собран прокатный альманах короткого метра «Кинобатл. Победители».

«Кинобатл двух столиц» продлится до 27 декабря. Фото bash.addnt.ru

Влиятельность Хамитова упала

В рейтинге влиятельности российских губернаторов глава Башкирии Рустэм Хамитов выпал из десятки лидеров, опустившись на 13-е место. Президент Татарстана Рустам Минниханов остался в первой тройке.

Вместе с тем в информационном пространстве продолжают муссироваться слухи о возможной отставке Рустэма Закиевича. Есть и альтернативное мнение — что «башлык» избежит отставки в текущий «губернаторопад», но в 2019 году на новый срок не пойдет.

Ялалов в Совфеде



Бывший мэр Уфы Ирек Ялалов официально вступил в должность члена Совета федерации. Глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко вручила ему соответствующее удостоверение и значок.

Тем временем бывшие подчиненные Ялалова записали видеоклип, посвященный шефу. Сотрудники мэрии города и главы администраций районов Уфы спели песню на башкирском языке.

Ирек Ялалов официально вступил в должность члена Совета федерации. Фото council.gov.ru

Забота о СМИ

В ближайшие годы власти республики намерены потратить более 3 млрд рублей на освещение своей работы в СМИ. Таким образом Кабмин республики рассчитывает «ограничить дефицит доверия» населения и повысить степень его удовлетворенности работой чиновников. Это следует из программы развития СМИ в Башкирии на ближайшие 5 лет.

Стоит отметить, что эта инициатива была встречена с иронией частью журналистского сообщества и блогерами.

Химик о «Соде»

Доктор химических наук профессор Марс Сафаров рассказал о своем видении защиты шихана Торатау и обвинил «Башкирскую содовую компанию» в нежелании развивать свое производство. Ученый категорично заявил, что «Сода» способна перерабатывать другой известняк, но только при модернизации производства.

«В мире производится более 42 млн тонн соды, но у других предприятий ведь нет шиханов. Как же они работают? Заявлять, что содовый завод может работать исключительно на шиханах — это идиотизм», — утверждает Сафаров.

Марс Сафаров обвинил «Башкирскую содовую компанию» в нежелании развивать свое производство. Фото proural.info

Из санатория в администрацию

Рим Сынгизов покидает пост руководителя Абзелиловского района. Главным кандидатом на эту должность называют директора санатория «Якты-Куль» Ильдара Нафикова.

В свою очередь, Сынгизов может занять кресло Нафикова, возглавив, таким образом, один из крупнейших санаториев Башкирии.

Инсулин, банкир-банкрот и утечка нефтепродуктов

Сообщения о просроченном инсулине, выдаваемом детям-диабетикам в Республиканской детской клинической больнице Уфы, появились на минувшей неделе. Указанные на упаковке сведения о сроке годности препаратов заклеивались бирками. Минздрав РБ начал соответствующую проверку.

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом уфимского предпринимателя Дамира Камилова. Он был главным акционером «УралКапиталБанка» до банкротства кредитной организации.

В в Белебеевском районе в реку вылилось около 200 кг нефтепродуктов. Фото gtrk.tv



Во вторник в Белебеевском районе республики около села Кальшали произошла утечка нефтепродуктов в реку. Причиной послужила незаконная врезка. В результате в реку вылилось около 200 кг нефтепродуктов.

Бывший сотрудник Управления собственной безопасности МВД по РБ Раиль Миргалеев через суд потребовал восстановления на работе. Летом начальство отправило его в отставку «в связи с утратой доверия». Экс-полицейский подал иск, в котором требует не только восстановления в должности, но и компенсации неполученной зарплаты за то время, которое он вынужденно пропустил.