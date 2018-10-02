В Башкирии из-за незаконной врезки в трубопровод произошла утечка нефтепродуктов в реку

В Башкирии из-за незаконной врезки в трубопровод в реку вылилось 200 кг нефтепродуктов.

Инцидент произошел в Белебеевском районе республики около села Кальшали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

На загрязненной поверхности водоема установили боновые заграждения. Ведется экологический мониторинг, сообщает ГТРК «Башкортостан».



В январе этого года в Кушнаренковском районе Башкирии произошел прорыв нефтепровода. В результате его содержимое попало в реку Кудушлинку и растеклось подо льдом на расстоянии 400 метров. Тогда разлив нефтепродуктов не создал угрозы загрязнения питьевой воды.