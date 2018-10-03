Матвиенко вручила Ялалову удостоверение сенатора

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко представила сегодня новых сенаторов и вручила им удостоверения и знаки членов СФ. Среди новых сенаторов был и экс-мэр Уфы Ирек Ялалов.

В связи с его приходом в Совфед полномочия предыдущего представителя Башкирии в верхней палате российского парламента Рафаила Зиннурова прекращены, передает пресс-служба СФ.

Также были представлены сенаторы от Амурской области, Республики Саха, Новосибирской, Ярославской, Смоленской, Ивановской и Тюменской областей.

Напомним, что глава уфимской администрации Ирек Ялалов перешел в Госсобрание РБ после выборов 9 сентября. Башкортостанский парламент отправил политика в Совет Федерации.