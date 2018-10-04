Минниханов сохранил третье место в рейтинге самых влиятельных глав регионов

По итогам сентября президент Татарстана Рустам Минниханов сохранил в сравнению с августом третье место в рейтинге влиятельных глав субъектов России, составленный Агентством политических и экономических коммуникаций.

Глава РТ уступил Сергею Собянину (Москва) и Рамзану Кадырову (Чечня), говорится на сайте «Апэк».

Из глав других регионов Приволжского федерального округа в рейтинг вошли Дмитрий Азаров (Самарская область, упал с 6 на 7 место по сравнению с августом), Глеб Никитин (врио губернатора, Нижегородская область, с 9 на 10 место), Владимир Волков (Мордовия, поднялся с 12 на 11 место), Рустэм Хамитов (Башкирия, упал с 10 на 13 место), Александр Бречалов (Удмуртия, 19 место), Максим Решетников (Пермский край, поднялся с 25 на 24 место), Валерий Радаев (Саратовская область, поднялся с 37 на 30 место), Михаил Игнатьев (Чувашия, упал с 33 на 35 место) и т.д.