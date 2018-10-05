Следком Башкирии завел дело о взятке от вице-мэра Уфы Филиппова руководству прокуратуры республики

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова. На этот раз он подозревается в передаче взятки кому-то из руководства прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, чиновник мог передать деньги за прекращение уголовного дела о махинациях с программой переселения из ветхого жилья, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Официальных комментариев Следственное управление СКР по РБ пока не давало.

Ранее сообщалось, что Следком проверит показания депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова, задержанного в связи с делом «золотого прокурора» Рамиля Гарифуллина.