Минздрав проверит информацию об использовании просроченного инсулина в детской больнице Уфы

Министерство здравоохранения Башкирии проверит информацию о предоставлении пациентам одной из больниц в Уфе якобы просроченного инсулина.

Ранее издание ProUfu.ru сообщило о жалобах родителей на то, что их детям, страдающим диабетом, в Республиканской детской клинической больнице в Уфе дают просроченный инсулин. Указанные на упаковке сведения о сроке годности препаратов заклеивались бирками.

«В связи с появлением в средствах массовой информации данных о том, что якобы зафиксированы случаи предоставления лекарственных препаратов (инсулин) с истекшим сроком годности, Минздрав Башкирии сообщает, что специалистами министерства по данному факту начата ведомственная проверка», — сообщили в ведомстве.