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Минздрав проверит информацию об использовании просроченного инсулина в детской больнице Уфы

23:29, 03.10.2018
Минздрав проверит информацию об использовании просроченного инсулина в детской больнице Уфы
Фото: health.bashkortostan.ru

Министерство здравоохранения Башкирии проверит информацию о предоставлении пациентам одной из больниц в Уфе якобы просроченного инсулина.

Ранее издание ProUfu.ru сообщило о жалобах родителей на то, что их детям, страдающим диабетом, в Республиканской детской клинической больнице в Уфе дают просроченный инсулин. Указанные на упаковке сведения о сроке годности препаратов заклеивались бирками.

«В связи с появлением в средствах массовой информации данных о том, что якобы зафиксированы случаи предоставления лекарственных препаратов (инсулин) с истекшим сроком годности, Минздрав Башкирии сообщает, что специалистами министерства по данному факту начата ведомственная проверка», — сообщили в ведомстве.

ОбществоМедицина Башкортостан
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