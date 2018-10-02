В Башкирии экс-полицейский из УСБ через суд потребовал восстановления на работе и компенсации зарплаты

Советский райсуд Уфы получил иск бывшего сотрудника УСБ МВД Башкирии Раиля Миргалеева к работодателю. Он требует восстановления на рабочем месте и компенсации неполученной зарплаты за август и сентябрь.

Предварительные слушания назначены на 10 октября, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя истца Тимура Ямалдинова.

Раиль Миргалеев был уволен после того, как прокурорская проверка установила превышение расходов его семьи над официальным доходом за 3 года. Прокурор республики Андрей Назаров обратился с заявлением в суд о конфискации имущества полицейского рыночной стоимостью более 42 млн рублей.

При этом адвокат экс-полицейского утверждает, что в отношении него не возбуждалось уголовных дел. Миргалеев проходит свидетелем по делам в отношении других сотрудников.