Следком Башкирии проверит показания депутата о коррупции в прокуратуре республики

Следком Башкирии проверяет информацию о фактах коррупции в руководстве региональной прокуратуры.

Показания дал задержанный по делу «золотого прокурора» депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов, пишет со ссылкой на источники «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что проверяются обстоятельства принятия первым зампрокурора Башкирии Олегом Горбуновым решения об отмене дела о махинациях при расселении ветхого жилья в Уфе.

«Следствие располагает информацией о том, что решение первого зампрокурора республики могло быть простимулировано уфимскими чиновниками финансово, фигурирует сумма около 10 млн рублей. Дать показания в ходе проверки должен как сам Олег Горбунов, так и замначальника отдела по надзору за деятельностью СКР Артур Шаретдинов и бывший вице-мэр», — приводит издание слова источника.

Напомним, что в марте 2017 года прокуратура республики отказала в возбуждении уголовного дела. Однако это решение было позже отменено заместителем генпрокурора РФ Виктором Гринем.