Профессор Сафаров: «Заявлять, что содовый завод может работать исключительно на шиханах — идиотизм»

Доктор химических наук, профессор Марс Сафаров рассказал в интервью о своей позиции по вопросу передачи шихана Торатау Башкирской содовой компании. Специализирующийся на экологии ученый убежден, что БСК должна модернизировать производство, а не зацикливаться на горе.

«В мире производится более 42 млн тонн соды, но у других предприятий ведь нет шиханов. Как же они работают? Заявлять, что содовый завод может работать исключительно на шиханах — идиотизм», — приводит слова Сафарова ProUfu.ru.

Ученый назвал процедуру синтезирования соды примитивной и вульгарной.

«Для этого нужен источник натрия (в виде поваренной соли) и вода (из реки Белой). Известняк берут из остатков Шахтау, грузят в тележки-канатки, доставляют на производство, смешивают с коксом, загружают в шахтную печь и обжигают при 1 000—1 200 градусах», — поведал професор.

Напомним, что БСК требует передачи шихана Торатау для разработки известняка. Общественники и экологи выступают против. В этом году противостояние компании и общественности вышло на новый уровень.