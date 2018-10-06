В Башкирии на фоне массовой драки задержали замглавы Баймакского района — СМИ

Правоохранители организовали проверку в администрации Баймакского района после масовой драки, произошедшей в селе Темясово на прошлой неделе. По подозрению во взяточничестве задержаны замглавы администрации Азат Шарипов и директор ИКЦ «Баймак» Руслан Даурбеков.

«Они были задержаны при получении взяток. Речь идет о сумме до 100 тысяч рублей», — приводит портал ProUfu.ru слова источника.

При этом подчеркивается, что Шарипов считается приближенным главы района Ильшата Ситдикова.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 сентября в Темясово рабочие карьера, приехавшие из Чечни, оскорбили продавщицу магазина. В результате конфликт с местными перерос в массовую драку. Полиция перекрыла Баймакский район. Правоохранители решили внимательно проверить ситуацию на этой территории.