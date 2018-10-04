В Уфе суд арестовал предпринимателя по делу о «золотом прокуроре»

Кировский райсуд Уфы арестовал на два месяца предпринимателя Феима Мухитова. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

Следствие полагает, что Мухитов он был связующим звеном между содержащимся под стражей прокурором Советского района Уфы Рамилем Гарифуллиным и депутатом городского совета Вадимом Рамазановым, передает ГТРК «Башкортостан».

По предварительной информации, при обысках у предпринимателя были найдены деньги, драгоценности, предметы роскоши и ювелирные изделия на общую сумму около 20 млн рублей.

Напомним, в начале сентября Гарифуллин был задержан сотрудниками УФСБ по РБ. Его имущество следователи оценили в 180 млн рублей, из-за чего журналисты стали называть силовика «золотым прокурором». Суд арестовал Гарифуллина 13 сентября.