В Уфе суд арестовал предпринимателя по делу о «золотом прокуроре»
Кировский райсуд Уфы арестовал на два месяца предпринимателя Феима Мухитова. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.
Следствие полагает, что Мухитов он был связующим звеном между содержащимся под стражей прокурором Советского района Уфы Рамилем Гарифуллиным и депутатом городского совета Вадимом Рамазановым, передает ГТРК «Башкортостан».
По предварительной информации, при обысках у предпринимателя были найдены деньги, драгоценности, предметы роскоши и ювелирные изделия на общую сумму около 20 млн рублей.
Напомним, в начале сентября Гарифуллин был задержан сотрудниками УФСБ по РБ. Его имущество следователи оценили в 180 млн рублей, из-за чего журналисты стали называть силовика «золотым прокурором». Суд арестовал Гарифуллина 13 сентября.ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
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