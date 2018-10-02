Директор одного из крупнейших санаториев Башкирии может стать главой Абзелиловского района

Главным кандидатом на пост главы Абзелиловского района назвали директора санатория «Якты-Куль» Ильдара Нафикова.

В свою очередь Рим Сынгизов, ушедший с поста руководителя района, может возглавить санаторий, пишет ProUfu.ru.

По данным конкурсной комиссии совета Абзелиловского района, на кресло главы района претендуют семь человек. Кроме Нафикова, кандидатами на этот пост рассматриваются два депутата райсовета Айрат Аминев и Наиль Ахтямов, предприниматель Фиргат Сагитов, общественник Денис Башаров и два молодых сотрудника местной администрации.

Ранее сообщалось, что УФСБ по Башкирии проводило обыски у Сынгизова. Однако официальных данных о причинах следственных действий не поступало.