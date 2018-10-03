Власти Башкирии намерены потратить на освещение своей работы в СМИ более 3 млрд рублей

Правительство Башкирии утвердило госпрограмму развития средств массовых коммуникаций в республике на ближайшие пять лет. За это время власти РБ планируют потратить на освещение своей работы в СМИ более 3,1 млрд рублей.

Таким образом кабмин республики рассчитывает «ограничить дефицит доверия» населения и повысить степень его удовлетворенности работой чиновников, пишет «Коммерсант».

В республике такую поддержку должны получить 155 СМИ, подведомственных Агентству по печати и массовым коммуникациям. Это примерно четверть всех зарегистрированных в регионе средств массовой информации.

Крупнейшие медиа, на которые намерены опираться региональные власти, — это ГТРК «Башкортостан», агентство «Башинформ», печатный холдинг «ИД Республика Башкортостан», а также местный филиал ВГТРК.