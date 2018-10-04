Арбитраж Башкирии признал банкротом бывшего владельца «Уралкапиталбанка»
Арбитражный суд Башкирии признал банкротом уфимского предпринимателя Дамира Камилова. В отношении него введена процедура реализации имущества.
Финансовым управляющим имущества назначен член СРО арбитражных управляющих Центрального федерального округа Андрей Козлов. Итоги процедуры суд намерен рассмотреть 27 февраля 2019 года, следует из материалов арбитражного суда.
Истцами выступили фонд «Урал» экс-президента РБ Муртазы Рахимова и Россельхозбанк.ОбществоВласть Башкортостан
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