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Арбитраж Башкирии признал банкротом бывшего владельца «Уралкапиталбанка»

18:33, 04.10.2018
Арбитраж Башкирии признал банкротом бывшего владельца «Уралкапиталбанка»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом уфимского предпринимателя Дамира Камилова. В отношении него введена процедура реализации имущества.

Финансовым управляющим имущества назначен член СРО арбитражных управляющих Центрального федерального округа Андрей Козлов. Итоги процедуры суд намерен рассмотреть 27 февраля 2019 года, следует из материалов арбитражного суда.

Истцами выступили фонд «Урал» экс-президента РБ Муртазы Рахимова и Россельхозбанк.

ОбществоВласть Башкортостан
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