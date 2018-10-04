Подчиненные посвятили видеоклип экс-мэру Уфы Ялалову

Подчиненные экс-мэра Уфы Ирека Ялалова перед его отставкой записали для градоначальника видеоклип.

Сотрудники мэрии города и главы администраций районов Уфы спели песню на башкирском языке. Видеоклип предоставил источник ГорОбзор.ру.

Как отреагировал Ялалов на видео и кто стал автором идеи, собеседник не уточнил.

Напомним, что 27 сентября Горсовет Уфы отправил в отставку мэра Ирека Ялалова, который ранее написал заявление об уходе по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы администрации Уфы назначен первый вице-мэр Салават Хусаинов.

После выборов 9 сентября Ирек Ялалов перешел в Госсобрание РБ. Башкортостанский парламент отправил политика в Совет Федерации. Накануне Ялаловполучил удостоверение сенатора от председателя Совфеда Валентины Матвиенко.