Башкирская неделя: вызов Хамитову, макрорегионы и вылет «горожан» из Лиги Европы

Главные события недели Башкортостана: новый ход в партии БСК vs. Хамитов, интервью с медиамагнатом Андреем Назаровым и арестованный Lexus Лукмановой

За прошедшие семь дней Минэкономразвития РФ предложило разделить страну на 14 макрорегионов. Башкирия должна войти в Волго-Уральский регион вместе с Оренбургской, Саратовской и Пензенской областями. Башкирский медиамагнат Андрей Назаров дал «Реальному времени» большое интервью, а в приобретенной им франшизе региональной вкладки сайта РБК полностью сменилась редакция. В Уфу на второй матч плей-офф Лиги Европы приехали «Глазго Рейнджерс». Шотландцы одержали вторую победу и ФК «Уфа» вылетел из соревнований.

Назаров и «РБК-Уфа»

Башкирский медиамагнат и зампред «Деловой России» Андрей Назаров рассказал в интервью «Реальному времени» о судьбе бумажных СМИ. Он назвал четкой и благородной задачей освещение и развитие экономики. По мнению Назарова, в этом и состоит задача деловой журналистики.

Во второй части бизнесмен поделился мнением о перспективах туристической отрасли Башкирии, сравнив природу республики со Швейцарией. Также он рассказал о мотивах установки памятника Заки Валиди и шансах Хамитова остаться главой РБ.

В интервью Назров поделился и планами развития сайта «РБК-Уфа», франшизу на который он приобрел в июле. Медиамагнат рассказал, что планирует сменить только главного редактора. Однако уже завтра на сайте начнет работать абсолютно новая команда. Старая редакция отработала в пятницу последний день.

Ранее франшиза принадлежала «Башинформу» и часть команды перешла туда еще в июле. В итоге структуры Назарова переговоры вели только с одним сотрудником прежней редакции. Однако и они ничем не закончились.

Макрорегионы

Минэкономразвития РФ представило «Стратегию пространственного развития» страны. Документ, в частности, предлагает поделить Россию на 14 макрорегионов. Два из них уже есть — это Дальний Восток и Северный Кавказ. К ним предлагается добавить еще 12.

В разделении на макрорегионы многие увидели не только способ выравнять социально-экономическую ситуацию в стране, но и цель — укрупнить регионы и ликвидировать национальные республики. Фото government.ru



Башкирия по этому проекту войдет в макрорегион Волго-Уральский. Его состав несколько удивил специалистов. Помимо соседних Оренбургской и Самарской областей в этот регион вошли Саратовская и Пензенская.

В разделении на макрорегионы многие увидели не только способ выравнять социально-экономическую ситуацию в стране, но и цель — укрупнить регионы и ликвидировать национальные республики. При этом в Совфеде уже поддержали предложение о создании макрорегионов.

Вылет «Уфы» из ЛЕ

ФК «Уфа» уступил шотландскому «Глазго Рейнджерс». Домашний стадион не помог «горожанам». Башкирский клуб окончательно выбыл из Лиги Европы. Однако он оставил болельщикам немало приятных воспоминаний и право гордиться местным футболом.

Несмотря на большое количество моментов, «Уфа» не реализовала ни один из них. Матч закончился со счетом 1:1. Общий счет за два матча составил 2:1 в пользу «рейнджеров». Таким образом, шотландцы прошли дальше, оставив уфимцев за бортом.

Несмотря на большое количество моментов, «Уфа» не реализовала ни один из них. Матч закончился со счетом 1:1. Фото vk.com/ufafc

Влиятельность Хамитова и новый ход в партии против БСК

Общественники предложили главе РБ Рустэму Хамитову провести своеобразную национализацию Башкирской содовой компании (БСК). Соответствующее обращение руководителю республики направили члены движения «Сохраним шиханы Торатау и Юрактау». Активисты полагают, что власти должны пересмотреть сделку по передаче контрольного пакета акций БСК группе «Башкирская химия».

Эксперты считают, что Хамитов не будет реагировать на это предложение. Но даже если бы глава РБ заинтересовался подобным решением, неизвестно, хватит ли у него влияния для подобной операции. На этой неделе Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных Россиян. Хамитов в нем занял 56-е место. Он уступил президенту Татарстана Рустаму Минниханову, но обошел всех остальных губернаторов Приволжья.

Стоит отметить, что новый рейтинг вызвал немало вопросов, поскольку ряд заведомо влиятельных политиков и топ-менеджеров явно был поставлен в нем ниже, чем следует.

Башкирия в статистике

Башкирия находится на 9-м месте среди регионов ПФО по убыли населения. За семь месяцев 2018 года население республики сократилось более чем на 2 тысячи человек. За январь — июль количество умерших жителей РБ составило 30 255 человек, что на 1,4% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом количество родившихся сократилось на 2,4%, до 27 565 человек.

По данным Росстата, с января по июль в Башкирии были убиты 83 человека. Этот показатель на 32,5% ниже, чем в тот же период 2017-го. Количество погибших в ДТП сократилось на 10%, до 188 человек.

При этом, по итогам семи месяцев 2018 года, средняя зарплата в Башкирии составила 32 065,9 рубля. По этому показателю республика занимает пятое место среди регионов ПФО.

Исследование «Реального времени» показало, что Башкирия является лидером ПФО по количеству училищ и техникумов. Также в республике наибольшее количество студентов заведений среднего профессионального образования.

Вечером 28 августа сотрудники антикоррупционного отдела МВД по РБ арестовали Lexus RX200T депутата Госсобрания РБ и топ-менеджера «Башнефти» Лейсан Лукмановой. Фото — скриншот видеозаписи

Lexus Лукмановой, голодовка дольщиков и арест имущества БашЛПК

Вечером 28 августа сотрудники антикоррупционного отдела МВД по РБ арестовали Lexus RX200T депутата Госсобрания РБ и топ-менеджера «Башнефти» Лейсан Лукмановой. Причиной стали подозрения в отмывании преступных доходов ее мужа Шамиля Лукманова.

Дольщики уфимского ЖК «Миловский парк» возобновили голодовку. Они заявили, что застройщик не выполняет условия и не ускорил строительство комплекса.

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