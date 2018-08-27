В Уфе дольщики ЖК «Миловский парк» вновь объявили голодовку

Сегодня в Уфе дольщики ЖК «Миловский парк» возобновили голодовку. Такой акцией они отметили ввод в эксплуатацию домов 10/2 и 10/3.

Дольщики недовольны тем, что сданы только два дома. Они отмечают, что в последние 7 месяцев застройщик должен был ускорить строительство, но не сделал обещанного.

Напомним, что дольщики ЖК «Миловский парк» уже объявляли голодовку в январе. Они согласились ее прекратить. Сначала только до президентских выборов. Потом договор был продлен в обмен на обещание активизировать строительные работы.