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В Уфе дольщики ЖК «Миловский парк» вновь объявили голодовку

17:58, 27.08.2018
В Уфе дольщики ЖК «Миловский парк» вновь объявили голодовку
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сегодня в Уфе дольщики ЖК «Миловский парк» возобновили голодовку. Такой акцией они отметили ввод в эксплуатацию домов 10/2 и 10/3.

Дольщики недовольны тем, что сданы только два дома. Они отмечают, что в последние 7 месяцев застройщик должен был ускорить строительство, но не сделал обещанного.

Напомним, что дольщики ЖК «Миловский парк» уже объявляли голодовку в январе. Они согласились ее прекратить. Сначала только до президентских выборов. Потом договор был продлен в обмен на обещание активизировать строительные работы.

Недвижимость Башкортостан
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