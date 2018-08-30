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Forbes признал Минниханова самым влиятельным среди глав регионов ПФО

10:54, 30.08.2018
Forbes признал Минниханова самым влиятельным среди глав регионов ПФО
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов стал самым влиятельным среди глав регионов Поволжья. Это следует из рейтинга самых влиятельных россиян по версии Forbes.

Минниханов расположился на 51 месте в топ-100, оставив позади губернаторов других регионов ПФО. На 56-й строчке рейтинга расположился глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Также в рейтинг попали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (64), губернатор Пермского края Максим Решетников и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров (90).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин автоматически занял первое место в топ-100 самых влиятельных россиян по версии Forbes. ОбществоВластьАналитика БашкортостанТатарстан
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