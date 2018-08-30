Forbes признал Минниханова самым влиятельным среди глав регионов ПФО
Президент Татарстана Рустам Минниханов стал самым влиятельным среди глав регионов Поволжья. Это следует из рейтинга самых влиятельных россиян по версии Forbes.
Минниханов расположился на 51 месте в топ-100, оставив позади губернаторов других регионов ПФО. На 56-й строчке рейтинга расположился глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Также в рейтинг попали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (64), губернатор Пермского края Максим Решетников и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров (90).Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин автоматически занял первое место в топ-100 самых влиятельных россиян по версии Forbes. ОбществоВластьАналитика БашкортостанТатарстан
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