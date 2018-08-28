«Чтобы сервис в санаториях Башкирии был мирового уровня — пришло время передать их в частные руки»

Интервью с башкирским медиамагнатом Андреем Назаровым. Часть 2-я

Во второй части интервью «Реальному времени» медиаолигарх Андрей Назаров рассказывает о том, как чувствуют себя российские предприниматели после повышения НДС, способен ли Башкортостан стать центром туризма и зачем сам бизнесмен установил памятник Заки Валиди. Первую часть читайте здесь.

«Оптимизм у бизнеса, по его же ощущениям, уменьшается»

— Андрей Геннадьевич, вы один из руководителей «Деловой России» — крупнейшего объединения предпринимателей страны. Слышит ли власть голос бизнес-ассоциаций? Удается ли вам и вашим коллегам защищать интересы бизнеса?

— На наш взгляд, между властью и бизнесом выстроен довольно конструктивный диалог — во всяком случае, несколько раз в год бизнес-объединения организуют встречи с президентом, правительством, министрами, я не говорю уже о губернаторах и других чиновниках. Работа идет серьезная, и сегодня мало таких решений или законов, которые принимаются без консультаций с бизнес-объединениями.

— Можете привести какой-то пример такого решения или закона?

— Как вы слышали, было предложение Андрея Белоусова (помощника президента РФ по экономическим вопросам, — прим. ред.) по поводу изъятия части прибыли у компаний металлургической промышленности и других отраслей, которая возникла из-за разницы в курсе валют. Недавно мы с коллегами собрались и обсуждали, насколько уместно делать это безо всякого предупреждения, и совсем недавно было принято решение о том, что государство будет не изымать эти средства, а обсуждать с рядом компаний крупные инвестиционные инфраструктурные проекты, куда они направят часть своей прибыли. И данное решение уже свидетельствует о наличии диалога и дискуссии между государством и бизнесом.

— Была ли какая-то серьезная дискуссия по поводу повышения НДС с участием вашего бизнес-объединения?

— Такой диалог был — через общественные структуры и СМИ. Он не был очным, поскольку о решении стало известно летом. Конечно, для бизнеса повышение налогов — явление, скажем так, отрицательное. Оптимизм у бизнеса, по его же ощущениям, уменьшается, поскольку повышение НДС означает уменьшение возможностей предпринимателей, и тут их позиция очевидна и понятна. Но так как повышение НДС, в общем-то, не является какой-то катастрофой для экономики, то государство настояло на своем решении.

«Было предложение Андрея Белоусова по поводу изъятия части прибыли у компаний металлургической промышленности и других отраслей, которая возникла из-за разницы в курсе валют. Недавно мы с коллегами собрались и обсуждали, насколько уместно делать это безо всякого предупреждения». Фото udmurt.ru



— Какова позиция делового сообщества по налоговой политике государства в целом?

— Конечно, на наш взгляд, чем меньше было бы налогов, тем большей была бы их собираемость. Это всегда было нашей позицией. И история с подоходным налогом в свое время это подтвердила — у него была сложная собираемость, но когда его сделали размером в 13 процентов, то казна почувствовала, что он один из самых собираемых. Таким же путем нужно действовать и в остальном — налоги должны быть низкими, но хорошо собираемыми. То есть должно быть четкое и прозрачное администрирование в налоговой сфере, безо всякого бухгалтерского и управленческого учета, когда каждому предпринимателю нужно держать несколько бухгалтеров.

Я уверен, что при низких налогах государство многое бы выиграло, и нам было бы выгоднее работать. Думаю, что ниже мог бы быть налог на прибыль, но самое важное — нужно снизить социальные налоги, налоги на оплату труда.

«Компаний, подвергшихся уголовному преследованию и переставших заниматься хозяйственной деятельностью, в России больше половины»

— Андрей Геннадьевич, вы часто выступаете в поддержку предпринимателей, за либерализацию законодательства в отношении бизнеса и ужесточение его в отношении чиновников, мешающих предпринимателям. Находят ли ваши инициативы поддержку у органов власти? Каковы результаты ваших обращений?

— Чтобы бизнес развивался успешно, он должен быть выгодным, комфортным и безопасным. Если в 90-е выгода у бизнеса была очень высокой, и поэтому комфортностью и безопасностью можно было пренебречь, то в нынешние времена выгодность ведения бизнеса приближается к невысоким европейским нормам, и поэтому запрос на комфортность и безопасность стал велик — тоже почти как в Европе.

Что касается комфортности, то тут государством уже многое сделано — показатели мировых рейтингов и Doing Business говорят о том, что тут мы достаточно быстро идем вверх: коллеги ощущают это и в элементарных вопросах — как зарегистрировать юридическое лицо, и в большинстве процедур, которые есть. Они сегодня быстры и прозрачны.

«Любой предприниматель, работающий в России, должен чувствовать себя в полной безопасности от возможного незаконного уголовного преследования, от излишних законов, которые могли бы выливаться не в уголовное преследование, а скажем, в административное». Фото Максима Платонова

Что же до безопасности бизнеса, то она требует особого подхода. Если с «простой» уличной безопасностью в стране, как мы видим, все не так уж плохо — даже иностранцы считают, что и Москва, и Россия в целом — одно из самых безопасных мест в мире, то многие предприниматели — это просто приманка для тех, кто, скажем, хотел бы что-то у кого-то отобрать. Это и рейдеры, и нечистоплотные правоохранители, да и маховик системы крутится таким образом, что иногда кажется, что все в деле нелогично, но закон есть закон, процедуры запущены и доходят до печальных последствий. Здесь есть над чем работать.

Хотя тюремное население России за последние 15 лет сократилось с миллиона до почти 600 тысяч человек и статей в Уголовном кодексе, по которым можно «прижать» предпринимателей, стало меньше, статистика, тем не менее, говорит о том, что по экономическим преступлениям возбуждается порядка 240 тысяч уголовных дел ежегодно. И та же статистика говорит, что если уголовное дело было возбуждено, многие компании частично или полностью прекращают свой бизнес. И компаний, которые подверглись уголовному преследованию и которые перестали заниматься хозяйственной деятельностью, в России больше половины!

Мы работаем по этому направлению, и определенные результаты есть: были проведены экономическая амнистия и амнистия капиталов, один день, проведенный в СИЗО, засчитывается за полтора. Есть движение и по многим другим вопросам. Но, на наш взгляд, с учетом того, что мир меняется и мы меняемся вместе с ним, в этом направлении сделано крайне недостаточно. Любой предприниматель, работающий в России, должен чувствовать себя в полной безопасности от возможного незаконного уголовного преследования, от излишних законов, которые могли бы выливаться не в уголовное преследование, а скажем, в административное. Кроме того, можно было бы почаще обходиться без лишения свободы по экономическим преступлениям, без заключения под стражу и прочего. Это совершенно точно улучшило бы экономические результаты и предпринимательский дух в России.

«Без денег граждан в строительстве вряд ли найдется достаточный финансовый объем»

— Многие ваши коллеги-предприниматели и многие экономисты говорят, что проблема для нормального ведения бизнеса и его развития в России — в отсутствии незыблемых правил игры.

— Могу согласиться, что и в этом тоже. Иногда эти правила действительно претерпевают изменения и ставят нас, предпринимателей, в тупик, уменьшая тот оптимизм, который должен у нас быть. Один из примеров — это федеральные законы, которые регулируют строительство, прежде всего строительство многоквартирного жилья. Законы о том же долевом строительстве за несколько лет менялись несколько раз, и в этом году в них тоже были внесены поправки, которые существенно изменили правила игры, — долевое строительство через год прекратится. Как известно, государство поставило задачу дойти до 140 миллионов квадратных метров жилья в год, но дошли до 80 миллионов, и это была огромная динамика, потому что, скажем, СССР к таким показателям шел 30 с лишним лет. И многие бизнесмены проинвестировали под эту задачу строительство заводов стройматериалов и так далее, набрали коллективы для строительства, построили бизнес-планы на пять-десять лет.

«Иногда эти правила действительно претерпевают изменения, и ставят нас, предпринимателей, в тупик, уменьшая тот оптимизм, который должен у нас быть. Один из примеров — это федеральные законы, которые регулируют строительство, прежде всего строительство многоквартирного жилья». Фото Романа Хасаева

Но после отмены долевого строительства планы стали меняться, и, видимо, объем строительства жилья будет снижаться, поскольку без денег граждан в этой сфере вряд ли будет крутиться достаточный финансовый объем. Да, планируется заменить долевое строительство проектным финансированием банков, но пока ни Центробанк, ни остальные банки не имеют ни практики, ни опыта, ни нормативных документов для его осуществления.

На наш взгляд, любые подобные изменения необходимо объявлять заранее — скажем, государство говорит, что правила изменятся через пять-десять лет, поэтому стройте планы именно в этом горизонте. Ведь если вы строите завод, рассчитывая на его окупаемость через пять-десять лет, а правила игры назавтра изменились, то получается, что ваш бизнес-план стал неверен. Хотя государство вроде бы обеспечивает стабильность законодательства и всех правил.

Такие изменения, с одной стороны, правильные и вынужденные, ведь банкротства многих крупных компаний приводят к тому, что появляется большое количество обманутых дольщиков, и защита граждан — это необходимая мера. Но с другой стороны, предприниматели тоже являются гражданами страны и делают большое дело для развития ее экономики и для остальных граждан. И получается, что именно предприниматели оказываются заложниками этой ситуации. Разумеется, все это не идет на пользу экономике, и тут важен постоянный диалог между бизнесом, который представляет свое мнение через бизнес-объединения, и государством, которое слышит объединенную позицию предпринимателей.

Кстати, предприниматели в сфере строительства сейчас формируют Ассоциацию застройщиков, которая консолидировала бы всех застройщиков России. Очень важно, чтобы их позиция была объединенной и чтобы изменения, которые инициируют государственные органы, обсуждались на всероссийской площадке.

— Я слышал, что вы строите жилье в Крыму. Можно ли там вообще вести бизнес?

— В Крыму есть своя специфика. Полуостров переходил из одной юрисдикции в другую, и это, конечно, наложило свой отпечаток — начиная от документов и заканчивая менталитетом людей, которые работали в одном правовом пространстве, а потом перешли в другое, и нельзя сказать, что это прошло незаметно. С другой стороны, динамика развития Крыма дает фору многим другим регионам, и любой российский предприниматель, который это понимает, получает то, что потом не получит, и будет уже стоять в очереди. Многие российские бизнесмены этим воспользовались, и сейчас в ОЭЗ в Крыму зарегистрировано несколько сотен резидентов. Да и иностранцы пытаются не упустить момент — в Крыму уже около 3 тысяч предприятий, за которыми так или иначе стоит иностранный капитал — и европейский, и азиатский. Можно вкладываться в туризм, в виноделие, та же содовая компания есть в Крыму. Я убежден, что через 20 лет Крым будет лучше, чем Монако!

«Я часто сравниваю природу Башкортостана и Швейцарии и скажу, что они очень похожи, а некоторые места прямо сложно отличить. По красоте Башкортостан не уступает ни Швейцарии, ни всей остальной Европе, и для поднятия туризма в республике требуются только управленческие и финансовые усилия». Фото abzakovo.com



«По красоте природы Башкортостан не уступает Швейцарии»

— Вернемся к Башкирии. Республика имеет хороший туристический потенциал — как, по-вашему, сделать ее туристической жемчужиной? Ведь на Алтай или на Байкал многим ездить не по карману, а башкирские красоты относительно недалеко.

— Тут надо отметить, что Башкортостан шел по пути сохранения санаториев, которых в республике достаточное количество и которые пользуются большой популярностью. Это говорит о том, что в этом вопросе Башкортостан занимал правильную позицию. Но для того, чтобы сервис в них был высокого уровня — европейского и мирового, наверное, пришло время передавать их в частные руки.

Далее, двух горнолыжных курортов, имеющихся в республике, для нее, наверное, уже маловато. Пришло время для создания еще нескольких горнолыжных комплексов, которые стали бы якорями в развитии зимних видов спорта. Я считаю, что их должно быть два-три, и такие проекты, я знаю, уже есть. Я часто сравниваю природу Башкортостана и Швейцарии и скажу, что они очень похожи, а некоторые места прямо сложно отличить. По красоте Башкортостан не уступает ни Швейцарии, ни всей остальной Европе, и для поднятия туризма в республике требуются только управленческие и финансовые усилия. Ну и, кроме того, Башкортостан привлекателен с точки зрения безопасности, с точки зрения экологии. При разумном подходе все это могло бы создать хорошие возможности для пополнения бюджета и для развития деловой жизни. Взгляните на Татарстан: там очень хороший деловой оборот, и от того в той же Казани и отели, и рестораны заполнены людьми, а такой оборот сказывается положительно на очень многом. И Башкортостану деловой оборот тоже будет на пользу.

— Туризм — это совместная работа федеральных и региональных властей или только регион должен развивать эту сферу?

— Здесь, я думаю, задача должна стоять прежде всего перед региональными властями. Но для развития таких сложных уголков, как Зауралье, о которых мы с вами говорили ранее, конечно, требуется федеральная программа, одних региональных желаний здесь будет недостаточно. И я думаю, от таких программ выиграет вся страна, потому что ранее отсталый регион догонит более обеспеченные.

«Почему поставил памятник Заки Валиди? Он стоял у истоков образования Башкирской республики»

— Андрей Геннадьевич, в конце беседы хотел бы обратиться к истории. Несколько лет назад в Сибае вы установили памятник Заки Валиди, хотя отношение к этой фигуре в исторических и общественных кругах неоднозначное — кому-то не нравится его сотрудничество с Белой армией, кто-то полагает, что Валиди — националист, сотрудничал с нацистами. Почему вы решили поставить памятник этому человеку?

— Я отмечу, что я являюсь инициатором установки памятников по нескольким направлениям, и первый памятник был поставлен Заки Валиди. Почему ему? Потому что Валиди стоял у истоков образования Башкирской республики — до этого, как вы знаете, башкиры никогда не обладали своим государством, и только группа людей во главе с Валиди образовали тогда Башкирию, а вернее — Малую Башкирию с первоначальной резиденцией в Темясово. А я родился недалеко от этих мест и в силу этого, а также в силу того, что в Турции и Азербайджане Валиди ценят как тюрколога, посчитал, что было бы верным поставить ему памятник и на родине.

«Почему ему? Потому что Валиди стоял у истоков образования Башкирской республики – до этого, как вы знаете, башкиры никогда не обладали своим государством, и только группа людей во главе с Валиди образовали тогда Башкирию, а вернее — Малую Башкирию с первоначальной резиденцией в Темясово». Фото bashinform.ru



Потом я поставил в Сибае памятник матерям, вернее, материнству. Сейчас у нас в разработке мемориал, который мы вместе с руководством города и республики хотим поставить у железнодорожного вокзала Уфы — это будет памятник всем уходящим на фронт, причем памятник будет многонациональный: по нему будет видно, что перед одной бедой все равны — и башкиры, и татары, и русские провожали своих мужчин на фронт. Этот памятник — очередная дань Родине.

— А может, пора поставить в нашей стране памятник жертвам обеих сторон Гражданской войны, 100-летие начала которой как раз приходится на этот, 2018 год? Вы готовы заняться таким мемориалом или пока рано ставить примирительный монумент?

— Вы озвучиваете очень хорошую, правильную идею, и, может быть, у меня просто до нее пока не дошли руки. Да, граждане нашей страны воевали 100 лет назад по разные стороны баррикад, но это наша общая история — нужно многое простить, но нужно и помнить, чтобы не было подобных трагедий. Как пример приведу Испанию, которая стала одной из величайших стран по туризму — важным шагом со стороны руководства Испании, а именно Франко, была идея забыть гражданскую войну, простить все стороны и воздвигнуть мемориал всем павшим в те годы. После этого и началось возрождение Испании как культурного и туристического центра, и до сих пор там удерживают эту планку.