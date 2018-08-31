«Уфа» против «Рейнджерс»: фартовый Джеррард идет дальше

А счастье было так близко

Вот и свершилось — легендарный «Глазго Рейнджерс» в Уфе, и не как турист, а как соперник местного клуба, которого не было на свете еще 8 лет назад. Того, кто сказал бы тогда, что в 2018-м в Уфу приедет сам Стивен Джеррард, наверняка назвали бы… просто мечтателем. А сейчас это стало реальностью. О том, как «Уфа» не сумела преодолеть шотландский барьер на пути в групповой этап Лиги Европы, в репортаже «Реального времени» из Уфы.

Ослики, морковка и другие угощения



Победив «Уфу» на родном «Айброксе» с минимальным счетом 1:0, главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард все свои комментарии сводил к одному — в Уфе нужно заканчивать с этими дерзкими новичками.

— На следующей неделе «Рейнджерс» понадобятся герои и воины. Будет стыдно, если мы не выйдем в групповой турнир. Нам нужно отправиться в Россию и не опозориться там, — сказал легенда другого знаменитого британского клуба «Ливерпуль» после первой игры с «горожанами» Томарова.

Уже непосредственно перед поединком в столице Башкортостана Джеррард пояснил британской прессе важность этого противостояния: «Перспектива сыграть с сильными клубами в групповой стадии Лиги Европы — как морковка для ослика. И именно это я объясняю своим игрокам. В разговоре с ними я говорю, что они всегда хотели играть в больших матчах в еврокубках, и сейчас у них есть такой шанс. Также мы понимаем финансовую подоплеку попадания в групповой этап».

Перспектива сыграть с сильными клубами в групповой стадии Лиги Европы — как морковка для ослика. И именно это я объясняю своим игрокам



Наставник молодой «Уфы» Сергей Томаров тоже понимал, что это, может быть, единственный шанс в жизни:

— Завтрашний матч для нас самый главный в истории. Потому что мы можем пройти в групповой этап Лиги Европы, а там может быть шанс пройти дальше.

Джеррард приехал в Уфу накануне вечером, и этот визит был похож на прибытие секретного агента. Черный микроавтобус от трапа самолета доставил «шотландского шпиона» непосредственно в одну из дорогих гостиниц, где была назначена обязательная пресс-конференция (уфимский штаб встретился с журналистами в этот же день утром в менее пафосном месте). В фойе отеля повезло лишь нескольким фанатам именно Стивена — он подписал книжку, расписался на футболке «Ливерпуля» и позволил сделать одно селфи.

Возможно, Джеррард просто решил оградить себя от излишней шумихи и сосредоточиться на битве с командой Томарова. Ну а что касается психологической атаки — то вы помните, наверное, что всем британским миром «рейнджеры» начали ее еще перед первым поединком в Глазго. На этот раз задобрить, как Дзюбу (хотя он не купился и забил хозяевам), медком «шотландского плюшевого мишку» не удалось (во всяком случае в вечер прилета в Терра Башкирия). Зато британских журналистов в количестве четырех человек пресс-служба ФК «Уфа» сводила в парк Победы и угостила чак-чаком, конской колбасой и кумысом. И все равно они «топили» за «Рейнджерс» — истинную любовь ничем не купишь.

Синтетическое оружие против естественного



Одним из козырей Томарова и Ко могло стать поле «Нефтяника», раз уж его вместимость не могла даже теоретически соперничать с «Айброксом» (15 тысяч мест против 50 тысяч). Оно хоть и последнего поколения, но искусственное. «Медведи» Джеррарда даже отказались от тренировки в Уфе, чтобы не травмировать ноги и психику. Кстати, «Динамо», где все и начиналось для «Уфы» на уровне «Премьер», находится в 200—300 метрах от места заселения «шотландской банды». Вполне бы сгодилась эта арена для легкой разминки.





На игру в Уфе была назначена немецкая команда арбитров во главе с Тобиасом Штилером



Немецкий суд

После первого матча в Глазго все остались недовольны судейством польской бригады. В частности, для Джеррарда оно стало сюрпризом: «Я удивлен. Обычно рефери работает лучше, чем это было сегодня».

На игру в Уфе была назначена немецкая команда арбитров во главе с Тобиасом Штилером. В сезоне 2018/19 Штилер отработал на трех матчах (квалификация Лиги чемпионов, вторая Бундеслига и Кубок Германии), показав в них 8 желтых карточек. Жесткий матч должны были судить жесткие арбитры. Как это вышло — показать могла лишь сама встреча на «Нефтянике» в последний четверг лета-2018.

«Холодный душ» и глоток надежды

Стартовый состав уфимцев неожиданностей не принес, в отличие от прошлого поединка против «Зенита». В воротах Беленов, пять защитников с Аликиным, Неделчару и Табидзе в центре и фланговыми Живоглядовым и Йокичем. Центральную часть составили Пауревич, Салатич и Ванек, в нападении на «медведей» были отправлены Слай и Сысуев. Обляков, Карп и Кротов в запасе могли еще как-то усилить атакующие возможности уфимцев.

Первые минуты прошли в прощупывании обороны с той и другой стороны. Гости начали менее агрессивно, чем неделю назад в Глазго. Уфимцы тоже не рванули с места в карьер, держа в уме то, что шотландский гол может поставить их в еще более тяжелое положение. И на 9-й минуте случилось, чего боялись. Эджариа обводящим ударом после отскока мяча от Неделчару поразил ворота Беленова — 0:1. Теперь «горожанам» надо было забивать три, что возможно было только теоретически, учитывая тяжелейший график и ограниченные ресурсы.

Штрафной на 15-й минуте от уфимцев закончился спокойным снятием мяча шотландцами после навеса Живоглядова. «Рейнджерс» отдали владение мячом хозяевам, рассчитывая добивать соперника при случае контратаками. Вполне логичное решение.

Стартовый состав уфимцев неожиданностей не принес, в отличие от прошлого поединка против «Зенита»

На 30-й минуте Живоглядов перемудрил с пасом на Сысуева, когда перед глазами был свободный периметр ворот британцев. А на 32-й минуте Сысуева все же не удержали, причем на этот раз Живоглядов сделал заброс на партнера с середины поля. Два Дмитрия соорудили гол — 1:1. И после продолжились «вспахивания» бровки Живоглядовым, уже Слай имел хороший момент, но защитник был начеку.

Через несколько минут горячий Альфредо Морелос грубо поговорил с немецким судьей и увидел перед собой красную карточку. Котел начал закипать после стартового шотландского умиротворения.

Сысуев на 45-й минуте имел возможность вывести «красных» вперед, но с разворота пробил рядом с левой штангой. А спустя мгновение его же навес мог завершать ударом в угол Слай, но шотландцам повезло.

Фортуна отвернулась от «Уфы»



«Кипяток» продолжал бить ключом и с началом второго тайма. Сначала Беленов вытащил мяч из левого угла после дикого рикошета. А в следующей атаке Живоглядов бил с близкого расстояния, но мяч прошел чуть выше. Обляков вышел на поле вместо Аликина сразу же после этих всплесков. После подачи им углового тут же мог отличиться Слай, но, как и в концовке первого тайма, в ворота головой не попал. Хоккеисты пришли поддержать уфимский клуб, капитан «юлаевцев» Григорий Панин даже надел красную футболку «Уфы». А хозяева продолжали нагнетать, рискуя получить кинжальный выпад еще раз. На 58-й минуте Обляков вышел один на один и обидно угодил мячом в штангу.

А на 66-й минуте жесткий немец Штилер не пощадил и Джона Фланагана, дав ему красную (первую желтую он получил на 15-й минуте), и «Медведи» остались вдевятером. Живоглядов обстрелами ворот Макгрегора продолжал искать и упускать шансы для возвращения интриги матча.

«После первой красной карточки продолжали гнуть свою линию, — отметил Живоглядов после матча. — Удача была не на нашей стороне. Сколько было моментов, сами не реализовали их, все огорчены. Нужно было что-то другое в игре, возможно, не сориентировались. Надо было завершать более хладнокровно».

Живоглядов обстрелами ворот Макгрегора продолжал искать и упускать шансы для возвращения интриги матча

Последний ход Томарова — выход Кротова в атаку вместо Салатича. На 79-й минуте Макгрегор вытащил мертвый мяч от все того же Слая, пробившего головой в правый нижний угол после углового. На 89-й минуте удар затылком Кротова вновь «выплюнула» в поле левая штанга ворот «Рейнджерс». А на 93-й минуте его гол с углового отменил судья, увидев удар Кротова в затылок автору первого гола Эджарии.

— Вы видели все сами. У нас было много моментов, но мы не смогли забить. Остается только сказать, что «Рейнджерс» молодцы и я желаю им удачи на дальнейшем пути в Лиге Европы. Поддержка стадиона была очень хорошей, я не помню, когда столько зрителей приходило. Болельщикам и нам очень жаль, что мы закончили выступление, но на следующий год надо снова попробовать попасть в Лигу Европы. После матча много слов не было, эмоций не осталось, — резюмировал защитник «горожан» Боян Йокич.

— На данный момент все в порядке, — в свою очередь подвел итог матчу главный тренер «Рейнджерс», — но давление в ходе игры зашкаливало. Я неотрывно следил за игрой, не было возможности расслабиться. Это большое достижение для нас, все игроки выложились по полной и достигли этого успеха. Сложная игра, Джон и Альфредо впоследствии извинятся перед командой за свои удаления.

Измотанным и расстроенным выглядел Сергей Томаров:



«Никто не мог спрогнозировать, что события будут так развиваться — два удаления, обилие моментов у нас и острые контрвыпады соперника. У нас огромное разочарование по итоговому противостоянию. Мы могли, я считаю, сегодня дотерпеть, дожать, забить необходимое количество мячей, но опять подвела реализация. Дальше идет «Рейнджерс», — подвел черту под Лигой Европы для «Уфы» наставник уфимцев.

