«Уфа» против «Рейнджерс»: фартовый Джеррард идет дальше
А счастье было так близко
Вот и свершилось — легендарный «Глазго Рейнджерс» в Уфе, и не как турист, а как соперник местного клуба, которого не было на свете еще 8 лет назад. Того, кто сказал бы тогда, что в 2018-м в Уфу приедет сам Стивен Джеррард, наверняка назвали бы… просто мечтателем. А сейчас это стало реальностью. О том, как «Уфа» не сумела преодолеть шотландский барьер на пути в групповой этап Лиги Европы, в репортаже «Реального времени» из Уфы.
Ослики, морковка и другие угощения
Победив «Уфу» на родном «Айброксе» с минимальным счетом 1:0, главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард все свои комментарии сводил к одному — в Уфе нужно заканчивать с этими дерзкими новичками.
— На следующей неделе «Рейнджерс» понадобятся герои и воины. Будет стыдно, если мы не выйдем в групповой турнир. Нам нужно отправиться в Россию и не опозориться там, — сказал легенда другого знаменитого британского клуба «Ливерпуль» после первой игры с «горожанами» Томарова.
Уже непосредственно перед поединком в столице Башкортостана Джеррард пояснил британской прессе важность этого противостояния: «Перспектива сыграть с сильными клубами в групповой стадии Лиги Европы — как морковка для ослика. И именно это я объясняю своим игрокам. В разговоре с ними я говорю, что они всегда хотели играть в больших матчах в еврокубках, и сейчас у них есть такой шанс. Также мы понимаем финансовую подоплеку попадания в групповой этап».
Перспектива сыграть с сильными клубами в групповой стадии Лиги Европы — как морковка для ослика. И именно это я объясняю своим игрокам
Наставник молодой «Уфы» Сергей Томаров тоже понимал, что это, может быть, единственный шанс в жизни:
— Завтрашний матч для нас самый главный в истории. Потому что мы можем пройти в групповой этап Лиги Европы, а там может быть шанс пройти дальше.
Джеррард приехал в Уфу накануне вечером, и этот визит был похож на прибытие секретного агента. Черный микроавтобус от трапа самолета доставил «шотландского шпиона» непосредственно в одну из дорогих гостиниц, где была назначена обязательная пресс-конференция (уфимский штаб встретился с журналистами в этот же день утром в менее пафосном месте). В фойе отеля повезло лишь нескольким фанатам именно Стивена — он подписал книжку, расписался на футболке «Ливерпуля» и позволил сделать одно селфи.
Возможно, Джеррард просто решил оградить себя от излишней шумихи и сосредоточиться на битве с командой Томарова. Ну а что касается психологической атаки — то вы помните, наверное, что всем британским миром «рейнджеры» начали ее еще перед первым поединком в Глазго. На этот раз задобрить, как Дзюбу (хотя он не купился и забил хозяевам), медком «шотландского плюшевого мишку» не удалось (во всяком случае в вечер прилета в Терра Башкирия). Зато британских журналистов в количестве четырех человек пресс-служба ФК «Уфа» сводила в парк Победы и угостила чак-чаком, конской колбасой и кумысом. И все равно они «топили» за «Рейнджерс» — истинную любовь ничем не купишь.
Синтетическое оружие против естественного
Одним из козырей Томарова и Ко могло стать поле «Нефтяника», раз уж его вместимость не могла даже теоретически соперничать с «Айброксом» (15 тысяч мест против 50 тысяч). Оно хоть и последнего поколения, но искусственное. «Медведи» Джеррарда даже отказались от тренировки в Уфе, чтобы не травмировать ноги и психику. Кстати, «Динамо», где все и начиналось для «Уфы» на уровне «Премьер», находится в 200—300 метрах от места заселения «шотландской банды». Вполне бы сгодилась эта арена для легкой разминки.
Немецкий суд
После первого матча в Глазго все остались недовольны судейством польской бригады. В частности, для Джеррарда оно стало сюрпризом: «Я удивлен. Обычно рефери работает лучше, чем это было сегодня».
На игру в Уфе была назначена немецкая команда арбитров во главе с Тобиасом Штилером. В сезоне 2018/19 Штилер отработал на трех матчах (квалификация Лиги чемпионов, вторая Бундеслига и Кубок Германии), показав в них 8 желтых карточек. Жесткий матч должны были судить жесткие арбитры. Как это вышло — показать могла лишь сама встреча на «Нефтянике» в последний четверг лета-2018.
«Холодный душ» и глоток надежды
Стартовый состав уфимцев неожиданностей не принес, в отличие от прошлого поединка против «Зенита». В воротах Беленов, пять защитников с Аликиным, Неделчару и Табидзе в центре и фланговыми Живоглядовым и Йокичем. Центральную часть составили Пауревич, Салатич и Ванек, в нападении на «медведей» были отправлены Слай и Сысуев. Обляков, Карп и Кротов в запасе могли еще как-то усилить атакующие возможности уфимцев.
Первые минуты прошли в прощупывании обороны с той и другой стороны. Гости начали менее агрессивно, чем неделю назад в Глазго. Уфимцы тоже не рванули с места в карьер, держа в уме то, что шотландский гол может поставить их в еще более тяжелое положение. И на 9-й минуте случилось, чего боялись. Эджариа обводящим ударом после отскока мяча от Неделчару поразил ворота Беленова — 0:1. Теперь «горожанам» надо было забивать три, что возможно было только теоретически, учитывая тяжелейший график и ограниченные ресурсы.
Штрафной на 15-й минуте от уфимцев закончился спокойным снятием мяча шотландцами после навеса Живоглядова. «Рейнджерс» отдали владение мячом хозяевам, рассчитывая добивать соперника при случае контратаками. Вполне логичное решение.
На 30-й минуте Живоглядов перемудрил с пасом на Сысуева, когда перед глазами был свободный периметр ворот британцев. А на 32-й минуте Сысуева все же не удержали, причем на этот раз Живоглядов сделал заброс на партнера с середины поля. Два Дмитрия соорудили гол — 1:1. И после продолжились «вспахивания» бровки Живоглядовым, уже Слай имел хороший момент, но защитник был начеку.
Через несколько минут горячий Альфредо Морелос грубо поговорил с немецким судьей и увидел перед собой красную карточку. Котел начал закипать после стартового шотландского умиротворения.
Сысуев на 45-й минуте имел возможность вывести «красных» вперед, но с разворота пробил рядом с левой штангой. А спустя мгновение его же навес мог завершать ударом в угол Слай, но шотландцам повезло.
Фортуна отвернулась от «Уфы»
«Кипяток» продолжал бить ключом и с началом второго тайма. Сначала Беленов вытащил мяч из левого угла после дикого рикошета. А в следующей атаке Живоглядов бил с близкого расстояния, но мяч прошел чуть выше. Обляков вышел на поле вместо Аликина сразу же после этих всплесков. После подачи им углового тут же мог отличиться Слай, но, как и в концовке первого тайма, в ворота головой не попал. Хоккеисты пришли поддержать уфимский клуб, капитан «юлаевцев» Григорий Панин даже надел красную футболку «Уфы». А хозяева продолжали нагнетать, рискуя получить кинжальный выпад еще раз. На 58-й минуте Обляков вышел один на один и обидно угодил мячом в штангу.
А на 66-й минуте жесткий немец Штилер не пощадил и Джона Фланагана, дав ему красную (первую желтую он получил на 15-й минуте), и «Медведи» остались вдевятером. Живоглядов обстрелами ворот Макгрегора продолжал искать и упускать шансы для возвращения интриги матча.
«После первой красной карточки продолжали гнуть свою линию, — отметил Живоглядов после матча. — Удача была не на нашей стороне. Сколько было моментов, сами не реализовали их, все огорчены. Нужно было что-то другое в игре, возможно, не сориентировались. Надо было завершать более хладнокровно».
Последний ход Томарова — выход Кротова в атаку вместо Салатича. На 79-й минуте Макгрегор вытащил мертвый мяч от все того же Слая, пробившего головой в правый нижний угол после углового. На 89-й минуте удар затылком Кротова вновь «выплюнула» в поле левая штанга ворот «Рейнджерс». А на 93-й минуте его гол с углового отменил судья, увидев удар Кротова в затылок автору первого гола Эджарии.
— Вы видели все сами. У нас было много моментов, но мы не смогли забить. Остается только сказать, что «Рейнджерс» молодцы и я желаю им удачи на дальнейшем пути в Лиге Европы. Поддержка стадиона была очень хорошей, я не помню, когда столько зрителей приходило. Болельщикам и нам очень жаль, что мы закончили выступление, но на следующий год надо снова попробовать попасть в Лигу Европы. После матча много слов не было, эмоций не осталось, — резюмировал защитник «горожан» Боян Йокич.
— На данный момент все в порядке, — в свою очередь подвел итог матчу главный тренер «Рейнджерс», — но давление в ходе игры зашкаливало. Я неотрывно следил за игрой, не было возможности расслабиться. Это большое достижение для нас, все игроки выложились по полной и достигли этого успеха. Сложная игра, Джон и Альфредо впоследствии извинятся перед командой за свои удаления.
Измотанным и расстроенным выглядел Сергей Томаров:
«Никто не мог спрогнозировать, что события будут так развиваться — два удаления, обилие моментов у нас и острые контрвыпады соперника. У нас огромное разочарование по итоговому противостоянию. Мы могли, я считаю, сегодня дотерпеть, дожать, забить необходимое количество мячей, но опять подвела реализация. Дальше идет «Рейнджерс», — подвел черту под Лигой Европы для «Уфы» наставник уфимцев.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым