Башкирия оказалась на пятом месте в ПФО по средней зарплате

По итогам семи месяцев 2018 года средняя зарплата в Башкирии составила 32 065,9 рубля. По этому показателю республика занимает пятое место среди регионов ПФО.

По данным Татарстанстата, на первом месте по средней зарплате — Пермский край. Там среднемесячная зарплата составляет 34 676,9 рубля. Вторую строчку занял Татарстан (33 901,4 рубля). Замыкает тройку лидеров Самарская область (32 695,1 рубля).

Нижегородская область оказалась на четвертом месте со средней зарплатой на уровне 32 109,5 рубля.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Саратовской области (26 312,3 руб.), Чувашии (26 126,4 руб.) и Мордовии (25 692,8 руб.).

Отмечается, что в России показатель составляет более 42,5 тысячи рублей.