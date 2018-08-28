Нижегородская область стала лидером по убыли населения среди регионов ПФО — Росстат
Естественная убыль населения в Нижегородской области по итогам семи месяцев 2018 года составила 10 738 человек. Это наибольший показатель среди регионов Приволжья.
Согласно данным Росстата, в январе — июле 2017 года в области родилось 18 530 младенцев. При этом за то же время умерли 10 738 человек.
Вторым регионом в рейтинге по убыли населения стала Саратовская область — 7 710 человек. Третьей оказалась Самарская область — 7 215 человек.
При этом наименьший показатель у Татарстана. Количество умерших в республике превысило количество рожденных лишь на 101 человека.
Всего же в ПФО за 7 месяцев родилось 181 595 человек. При этом смертность достигла отметки в 236 912 человек. Население округа сократилось на 55 317 человек.
|
Регион
|
Родилось
|
Умерло
Убыль населения
|
Нижегородская область
|
18 530
|
29 268
-10 738
|
Саратовская область
|
12 737
|
20 447
-7 710
|
Самарская область
|
19 046
|
26 261
-7 215
|
Пензенская область
|
6 649
|
11 759
-5 110
|
Пермский край
|
17 372
|
21 503
-4 131
|
Кировская область
|
7 475
|
11 531
-4 056
|
Ульяновская область
|
6 988
|
10 687
-3 699
|
Оренбургская область
|
12 606
|
15 936
-3 330
|
Башкирия
|
27 565
|
30 255
-2 690
|
Мордовия
|
3 939
|
6 500
-2 561
|
Чувашия
|
7 604
|
9 395
-1 791
|
Удмуртия
|
9 796
|
11 053
-1 257
|
Марий Эл
|
4 363
|
5 291
-928
|
Татарстан
|
26 925
|
27 026
-101
|
ПФО
|
181 595
|
236 912
-55 317
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