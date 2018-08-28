Нижегородская область стала лидером по убыли населения среди регионов ПФО — Росстат

Естественная убыль населения в Нижегородской области по итогам семи месяцев 2018 года составила 10 738 человек. Это наибольший показатель среди регионов Приволжья.

Согласно данным Росстата, в январе — июле 2017 года в области родилось 18 530 младенцев. При этом за то же время умерли 10 738 человек.

Вторым регионом в рейтинге по убыли населения стала Саратовская область — 7 710 человек. Третьей оказалась Самарская область — 7 215 человек.

При этом наименьший показатель у Татарстана. Количество умерших в республике превысило количество рожденных лишь на 101 человека.

Всего же в ПФО за 7 месяцев родилось 181 595 человек. При этом смертность достигла отметки в 236 912 человек. Население округа сократилось на 55 317 человек.