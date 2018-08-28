Новости аналитики

22:29 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Нижегородская область стала лидером по убыли населения среди регионов ПФО — Росстат

21:49, 28.08.2018

Естественная убыль населения в Нижегородской области по итогам семи месяцев 2018 года составила 10 738 человек. Это наибольший показатель среди регионов Приволжья.

Согласно данным Росстата, в январе — июле 2017 года в области родилось 18 530 младенцев. При этом за то же время умерли 10 738 человек.

Вторым регионом в рейтинге по убыли населения стала Саратовская область — 7 710 человек. Третьей оказалась Самарская область — 7 215 человек.

При этом наименьший показатель у Татарстана. Количество умерших в республике превысило количество рожденных лишь на 101 человека.

Всего же в ПФО за 7 месяцев родилось 181 595 человек. При этом смертность достигла отметки в 236 912 человек. Население округа сократилось на 55 317 человек.

Регион

Родилось

Умерло

Убыль населения

Нижегородская область

18 530

29 268

-10 738

Саратовская область

12 737

20 447

-7 710

Самарская область

19 046

26 261

-7 215

Пензенская область

6 649

11 759

-5 110

Пермский край

17 372

21 503

-4 131

Кировская область

7 475

11 531

-4 056

Ульяновская область

6 988

10 687

-3 699

Оренбургская область

12 606

15 936

-3 330

Башкирия

27 565

30 255

-2 690

Мордовия

3 939

6 500

-2 561

Чувашия

7 604

9 395

-1 791

Удмуртия

9 796

11 053

-1 257

Марий Эл

4 363

5 291

-928

Татарстан

26 925

27 026

-101

ПФО

181 595

236 912

-55 317

АналитикаОбщество БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок