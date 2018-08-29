В Уфе полиция арестовала Lexus топ-менеджера «Башнефти»

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Вечером 28 августа сотрудники антикоррупционного отдела МВД по РБ арестовали Lexus RX200T депутата Госсобрания РБ и топ-менеджера «Башнефти» Лейсан Лукмановой. По версии правоохранителей, автомобиль приобретен на «нетрудовые» доходы.

МВД считает преступными доходы бывшего менеджера «Башнефти» Шамиля Лукманова, бывшего мужа Лукмановой, пишет ProUfu.ru. На сегодня он находится под арестом по подозрению в хищении более 10 млн рублей. Кроме того, он оказался связан с хищениями в «Башнефти» еще на 61 млн рублей.

Напомним, что Лейсан Лукманова занимает пост директора департамента обеспечения кадрового потенциала «Башнефти». Также она является депутатом Госсобрания — Курултая РБ от партии «Единая Россия».