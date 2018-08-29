«Смута в ПТУ»: частные колледжи начали увольнять педагогов — на улице осталась четверть работников

Из федеральной казны на финансирование учреждений СПО с каждым годом выделяется все меньше денег

Фото: Максим Платонов

Из 136 колледжей и техникумов РТ 10 не прошли госаккредитацию, частные колледжи начали увольнять педагогов — на улице осталась четверть работников, в том числе сотни с высшим образованием, а рост числа студентов, получающих среднее профобразование (СПО), в Татарстане, как и в целом по ПФО, замедлился. Об этом аналитическая служба «Реального времени» узнала, изучив данные по заведениям за 2017 год. Тем временем из федеральной казны на финансирование учреждений СПО с каждым годом выделяется все меньше денег, тогда как регионы, напротив, финансирование наращивают. И все это на фоне тотальной изношенности материального фонда учебных заведений, они не готовы будут к наплыву студентов, который, несмотря на нынешнюю стагнацию, систему СПО все-таки ждет.

Из 136 колледжей и техникумов РТ 10 не прошли госаккредитацию

Всего в Татарстане, по данным на 2017 год, работают 136 организаций, дающих среднее профессиональное образование, на две меньше, чем в 2016 году. Из них 112, или 82,4%, — государственные, 24 — частные (наименьшее число за 4 года). 101 организация — самостоятельная (техникумы, училища, колледжи), три — филиалы этих организаций, 33 — заведения, находящиеся под крылом какого-либо вуза.

Характерно, что если все 136 организаций СПО обладают лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации получили лишь 126, 10 частных организаций не аккредитованы. Напомним, лицензия означает право занятия определенной, в нашем случае образовательной, деятельностью. Тогда как под аккредитацией понимают подтверждение государственными органами соответствия стандартам объекта аккредитации, в том числе оценка уровня реализуемых программ образования: например, насколько подготовка специалистов отвечает госстандартам в той или иной сфере. В случае госаккредитации организация СПО получает право предоставлять предусмотренные законодательством льготы и выдавать выпускникам диплом установленного государством образца. Таким образом, 10 частных организаций РТ подобный диплом выдавать не имеют права. Интересно, что лишь в последние, 2016—2017 годы все госорганизации были аккредитованы, тогда как в 2015 году не были аккредитованы три учебных госзаведения, в 2014-м — четыре, в 2013-м — два.

Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации



Показатель 2017 2016 2015 2014 2013 государственные частные государственные частные государственные частные государственные частные государственные частные Лицензия на осуществление образовательной деятельности 112 24 111 27 115 25 111 24 106 25 Свидетельство о государственной аккредитации 112 14 111 18 112 18 107 14 104 18

Частные колледжи начали увольнять педагогов — на улице осталась четверть работников

Мы уже писали, что за последние три года учебные заведения, особенно частные, в результате растущего спроса на СПО наращивают свой штат. Так, в государственных техникумах и училищах численность штата выросла всего на 9,7%. На 16,7%, в частности, выросло число преподавателей с высшим образованием, на 18,4% — со средним специальным. Основной прирост штата пришелся на педагогических работников (10%) и обслуживающий персонал (11,5%). Тогда как частные колледжи нарастили за 3 года штат на 41% (с 739 до 1043 человек): на 40,4% больше у частников стало педагогов с высшим образованием, на 45% — получивших среднее профессиональное образование. Рост численности штата в случае частников равномерно пришелся как на руководящий состав, так и на педагогов, но сильнее всего пополнился штат учебно-вспомогательного персонала. Однако в 2017 году госзаведения притормозили: за год рост составил всего 1%, от части работников, особенно учебно-вспомогательного персонала, пришлось даже избавиться. В итоге на улице оказались в первую очередь работники с лишь средним профессиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена. Еще нагляднее динамика в частных организациях. Вряд ли это связано с уходом с рынка двух заведений (см. выше), потому что штат работников сократился сразу на четверть: на улице оказалось примерно 250 человек. Уволены были десятки руководящих работников и сотня педагогов. На 200 человек сократился штат работников с высшим образованием.

Численность персонала в госучреждениях СПО в Татарстане, 2017 год

Показатель 2017 2016 2015 2014 2013 Всего из них имеют образование: Всего из них имеют образование: Всего из них имеют образование: высшее среднее профес-сиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена среднее профес-сиональное образование по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих (служащих)

высшее среднее профес-сиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена среднее профес-сиональное образование по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих (служащих)

Численность работников — всего 10 397 6 552 2 039 694 10304 в том числе:



руководящие работники — всего 778 731 40 2 723 педагогические работники — всего 4 986 4 423 491 35 4953 учебно-вспомогательный персонал 1 168 694 338 40 1191 обслуживающий персонал 3 465 704 1 170 617 3437





Численность персонала в частных учреждениях СПО в Татарстане, 2017 год

2017 2016 2015 2014 2013 Всего из них имеют образование: Всего из них имеют образование: Всего из них имеют образование: высшее среднее профес-сиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена среднее профес-сиональное образование по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих (служащих)

высшее среднее профес-сиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена среднее профес-сиональное образование по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих (служащих)

Численность работников — всего 792 683 36 3 1043 в том числе:



руководящие работники — всего 64 64 0 0 81 педагогические работники — всего 517 517 0 0 624 учебно-вспомогательный персонал 84 70 5 1 144 обслуживающий персонал 127 32 31 2 194

Рост числа студентов, получающих СПО, в Татарстане замедлился

Одновременно снизилась динамика роста численности обучающихся, в 2017 году она оказалась еще меньше, чем в 2014 году, и составила всего 2%. При том что в 2016 году власти РТ, неоднократно высказывавшие пожелание, чтобы на рынке было больше окончивших СПО, так как проблема кадрового голода на заводах до сих пор не решена, могли торжествовать: тогда число учащихся выросло сразу на 20% — с 71,6 тыс. до 85,9 тысячи. В 2017 году в стенах техникумов и училищ оказалось едва ли на 2 тыс. больше — 87,6 тыс. учащихся. Однако если в 2016 году на заочных отделениях был спад спроса, то в 2017 году число желающих обучаться заочно стало чуть больше, правда, пока так и не достигло показателей 2015-го или 2013 года и составило всего 8,18 тыс. учащихся.

Численность обучающихся в образовательных организациях СПО, человек



2017 2016 2015 2014 2013 Всего 87 613 85958 71620 67555 62605 в том числе:

очная 78 516 77023 62179 58794 53268 очно-заочная (вечерняя) 913 866 826 812 918 заочная 8 184 8069 8615 7949 8419

…как и в целом по ПФО, где, несмотря на это, по-прежнему лидирует Башкортостан

А вот башкирские власти должны быть довольны. Мы писали в прошлом году, что Башкортостан обогнал Татарстан на повороте как по числу заведений, дающих СПО, так и по числу студентов (как поступивших, так и выпущенных). Так, еще в 2015 году Татарстан был лидером в ПФО по числу организаций (142), в РБ на тот момент их было всего 96, и она занимала второе место. В 2016 году Башкортостан стал лидером ПФО со своими 158 заведениями. В 2017 году башкирских организаций, предоставляющих СПО, стало уже 164, недостижимая цифра для остальных регионов. Впрочем, и у соседа рост численности студентов замедлился: если в 2016 году в стенах училищ стало учиться почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее, то в 2017 году их стало больше лишь на 3%, или 102,1 тыс. человек. В любом случае на 15 тыс. больше, чем в татарстанских организациях. Уменьшился и прием новых студентов. Так, в Татарстане в прошлом году училища и техникумы приняли в свои стены 26,8 тыс. учащихся, в 2017 году — 26,9 тыс. новичков. В Башкортостане соответственно 32,2 и 33,4 тысячи. Первое и второе места РБ и РТ занимают и по числу выпускников: в 2017 году стены колледжей и училищ покинули в этих регионах 27,3 тыс. и 21,5 тыс. студентов соответственно. Всего в РФ 3,6 тыс. колледжей и училищ, где обучаются почти 3 млн человек. Из них в ПФО работают 835 заведений (почти четверть), где обучаются 663 тыс. студентов.

Распределение приема, численности студентов и выпуска специалистов организаций СПО, за 2017 год



Страна / округ / Субъект РФ Число самосто- ятельных образова- тельных организа- ций Число филиалов самостоя- тельных образова-

тельных организа-

ций Число образова- тельных организаций ВО, реализующих программы СПО Число филиалов образова- тельных организаций ВО, реализующих программы СПО Российская Федерация 3 590 618 366 473 Приволжский федеральный округ 835 141 60 113 Республика Башкортостан 112 36 6 10 Республика Марий Эл 27 1 1 2 Республика Мордовия 29 1 2 5 Республика Татарстан 101 3 12 21 Удмуртская Республика 59 5 3 6 Чувашская Республика 30 1 1 5 Пермский край 82 17 5 7 Кировская область 56 11 2 4 Нижегородская область 81 16 4 11 Оренбургская область 52 18 2 12 Пензенская область 28 5 3 7 Самарская область 71 18 10 5 Саратовская область 61 8 6 14 Ульяновская область 46 1 3 4

Интересно, что если по числу студентов и первокурсников вообще РБ и РТ — безусловные лидеры, то по числу студентов-заочников впереди сразу после РБ (11 тыс.) Пермский край (9,5 тыс.) и Самарская область (9,2 тыс.). А по числу принятых на заочные отделения в 2017 году в лидеры выбилась Нижегородская область, где из 22 тыс. новичков 3,6 тыс. человек будут обучаться заочно. Для сравнения: в РТ таковых 2,3 тыс., в РБ — 3,3 тысячи.

Численность студентов, человек, за 2017 год Всего в том числе по формам обучения: очная очно-заочная (вечерняя) заочная Российская Федерация 2 944 668 2 488 349 57 271 399 048 Приволжский федеральный округ 662 916 570 685 9 970 82 261 Республика Башкортостан 102 139 90 283 812 11 044 Республика Марий Эл 14 533 12 477 0 2 056 Республика Мордовия 16 362 15 153 0 1 209 Республика Татарстан 87 613 78 516 913 8 184 Удмуртская Республика 37 258 31 456 260 5 542 Чувашская Республика 27 087 23 560 477 3 050 Пермский край 67 149 56 996 614 9 539 Кировская область 26 537 19 999 250 6 288 Нижегородская область 66 238 55 392 1 863 8 983 Оренбургская область 47 780 41 431 818 5 531 Пензенская область 25 403 22 747 89 2 567 Самарская область 68 047 55 785 3 056 9 206 Саратовская область 53 571 47 012 604 5 955 Ульяновская область 23 199 19 878 214 3 107

Татарстан опередил РБ по числу принятых студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета (иными словами, из республиканской казны тратиться на них не надо — за все заплатит Москва). Таковых в 2017 году оказалось почти 2 тыс. человек, 16 тыс. новичков учатся за счет татарстанского бюджета (за счет башкирского будут учиться 24 тыс. новичков). Однако по абсолютному показателю в ПФО лидер тоже не Татарстан, а Саратовская область, скинувшая тяжелую ношу финансирования обучения СПО по 3,2 тыс. принятым студентам на федеральную казну. Если же смотреть на относительные цифры, то больший процент принятых обучается за федеральные деньги в Ульяновске — их там 20,5%. Для сравнения: в РБ таковых 4%, в РТ — 7%.

Распределение принятых студентов организаций СПО по источникам финансирования, за 2017 год



Принято всего, человек Из них приняты за счет средств — всего, человек федераль- ного бюджета бюджетов субъектов РФ местных (муници- пальных) бюджетов по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг Российская Федерация 963 834 81 360 602 818 1 733 277 923 Приволжский федеральный округ 211 336 18 053 138 154 143 54 986 Республика Башкортостан 33 407 1 403 23 953 0 8 051 Республика Марий Эл 5 141 610 3 806 0 725 Республика Мордовия 5 310 734 3 157 0 1 419 Республика Татарстан 26 975 1 902 15 938 0 9 135 Удмуртская Республика 12 156 442 7 575 0 4 139 Чувашская Республика 9 108 610 6 554 0 1 944 Пермский край 22 014 1 597 14 673 0 5 744 Кировская область 8 313 329 6 330 0 1 654 Нижегородская область 22 007 965 15 508 0 5 534 Оренбургская область 14 431 1 818 8 573 0 4 040 Пензенская область 7 538 951 5 248 0 1 339 Самарская область 20 199 1 846 14 048 0 4 305 Саратовская область 16 951 3 253 8 788 0 4 910 Ульяновская область 7 786 1 593 4 003 143 2 047

Почти треть принятых студентов в РФ обучаются платно, в ПФО заключивших договоры об оказании платных образовательных услуг — 211,3 тыс., или 26%. Больше всего «платников» в Татарстане — 9,1 тыс., и Башкортостане — 8 тысяч. Однако в относительных цифрах лидирует Удмуртия, где на долю «платников» пришлось 34% поступивших. Для сравнения: в РТ таковых 33,8%, в РБ — 24%.

Опережает РБ Татарстан и по числу персонала училищ и колледжей с высшим образованием — в башкирских заведениях студентам преподают 74% преподавателей, обучавшихся в вузах, или 7,5 тыс. человек. В Татарстане таковых лишь 64,6%, или 7,2 тыс. человек. По этому показателю РТ уступает и Чувашии (где доля преподавателей с дипломами вузов составляет 66,6%), и Пензенской области (66,3%), и Пермскому краю (72,4%). С учетом еще и снижения численности работников с высшим образованием в учреждениях Татарстана (см. выше) вряд ли ситуация сильно изменится в ближайшие годы.

Распределение численности основного персонала по субъектам РФ, за 2017 год



Страна / округ / Субъект РФ Всего высшее среднее профессио-нальное образова- ние по программам подготовки специа-листов среднего звена среднее профессио-нальное образование по программам подготовки квалифици- рованных рабочих (служащих) Российская Федерация 393 113 249 963 71 266 32 068 Приволжский федеральный округ 83 498 53 396 16 098 6 331 Республика Башкортостан 10 173 7 554 1 577 531 Республика Марий Эл 2 213 1 323 446 254 Республика Мордовия 2 394 1 541 477 222 Республика Татарстан 11 189 7 235 2 075 697 Удмуртская Республика 5 023 2 988 1 035 342 Чувашская Республика 3 452 2 299 654 285 Пермский край 6 097 4 416 1 065 313 Кировская область 4 447 2 318 1 150 486 Нижегородская область 9 366 5 616 1 881 835 Оренбургская область 6 803 3 933 1 329 587 Пензенская область 3 513 2 331 701 283 Самарская область 7 653 4 885 1 332 643 Саратовская область 7 591 4 732 1 647 620 Ульяновская область 3 584 2 225 729 233

В РТ своих студентов поддерживают хуже, чем в других регионах ПФО

Отстает Татарстан и по поддержке своих студентов. Так, в РФ в целом материальную поддержку получают 251,1 тыс. человек, в том числе 192 тыс. — из стипендиального фонда. В ПФО таковых соответственно 76 тыс. и 60,3 тысячи. Среди регионов ПФО по матподдержке студентов училищ и колледжей лидируют Самарская область (17 тыс. студентов), Нижегородская область (12,2 тыс.) и Башкортостан (11,3 тыс.). В Татарстане их всего 6,3 тысячи. Республика уступает и Саратовской области (6,8 тыс.). По получающим государственные академические стипендии Татарстан уступает Башкортостану (36,7 тыс. против 44 тыс.), по числу получающих социальные стипендии РТ вообще четвертая с конца (2,8 тыс.) — больше всего получают ее в РБ (18 тыс.), Пермском крае (10,8 тыс.) и Саратовской области (7,8 тысячи человек). Мало в РТ студентов, получающих стипендии правительства РФ, — лишь 53 человека, тогда как в РБ таковых почти 200, в Саратовской области — 188, в Нижегородской — 106. По получающим именные стипендии с большим отрывом в ПФО лидирует Самарская область — 1,5 тыс. студентов. Для сравнения: в РТ таковых всего 251 человек.

Численность студентов очной формы обучения, получающих стипендию и другие формы материальной поддержки, в организациях СПО, за 2017 год



Численность студентов очной формы, получающих Численность студентов очной формы обучения, получающих другие формы материальной поддержки государс- твенные академи-ческие стипендии государс-твенные социальные стипендии стипендии Правительс-тва Российской Федерации именные стипендии стипендии, назначенные юридическими лицами стипендии, назначенные физическими лицами всего в том числе из стипендиального фонда Российская Федерация 2 865 703 1 222 105 129 318 14 285 5 339 814 251 133 191 906 Приволжский федеральный округ 267 114 81 164 943 3 701 995 113 76 068 60 316 Республика Башкортостан 43 985 18 010 196 258 0 0 11 303 10 386 Республика Марий Эл 6 879 2 414 15 63 13 0 1 162 581 Республика Мордовия 6 295 1 815 37 19 3 0 662 328 Республика Татарстан 36 772 2 780 53 251 22 30 6 353 3 658 Удмуртская Республика 16 712 4 461 33 51 23 12 3 057 2 062 Чувашская Республика 9 893 2 507 36 99 8 0 1 672 1 258 Пермский край 16 664 10 793 60 80 19 0 6 329 3 429 Кировская область 11 569 4 116 40 44 0 0 4 014 2 952 Нижегородская область 28 239 6 552 106 550 52 0 12 195 9 672 Оренбургская область 18 676 4 416 63 195 221 71 1 098 514 Пензенская область 11 932 3 691 42 12 75 0 2 759 2 502 Самарская область 29 434 7 809 47 1 565 99 0 17 008 16 130 Саратовская область 21 045 8 497 188 490 460 0 6 812 5 417 Ульяновская область 9 019 3 303 27 24 0 0 1 644 1 427

Из федеральной казны на финансирование учреждений СПО с каждым годом выделяется все меньше денег

С чем связана стагнация на рынке СПО в 2017 году, не совсем ясно. Возможно, дело в демографическом факторе (в прошлом году в училища пошли родившиеся в начале 2000-х). Тем не менее, по данным Минобрнауки, в 2016 году в колледжи и техникумы пошли 42% девятиклассников, в отдельных регионах, вроде Краснодарского края, — вообще 60%. В 2017 году 41% девятиклассников пошли в училища (на селе таковых почти половина, в городах — 36%). Связано это может быть и с по-прежнему «непрестижностью» как рабочих специальностей, так и дипломов СПО. И с тем, что качество образования в РФ до сих пор уступает стандартам WorldSkills, международного движения, созданного в 1953 году для повышения престижа рабочих специальностей через проведение международных профессиональных соревнований среди студентов колледжей и техникумов (Россия вошла в него в 2012 году). С одной стороны, власти РФ пытаются изменить ситуацию, готовя приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий», рассчитанный до 2020 года, на который будет выделено более 24 млрд рублей. С другой — из федеральной казны на финансирование учреждений СПО с каждым годом выделяется все меньше денег: в 2015 году было выделено 10,2 млрд рублей, в 2016-м — 9,9 млрд, в 2017-м — всего 9,3 млрд, то есть на 1 млрд рублей меньше, чем в 2015 году.

…тогда как регионы, напротив, финансирование наращивают

Это при том, что в самом Минобрнауки РФ отмечают изношенность и устарелость материальной базы системы среднего профобразования. В результате мониторинга был написан некий «проект реформы системы среднего профобразования (СПО)», который предполагает создание в каждом субъекте РФ «центра профессиональной мобильности на базе колледжей и техникумов, своего рода региональных «опорных пунктов». Центры должны ориентироваться не только на выпускников школ, но и на непрерывное образование взрослых. Другой вопрос: на чьи плечи будет возложено финансирование проекта? Уже сегодня большая часть трат лежит на регионах, которые, кстати, в отличие от федерального центра, финансирование учреждений СПО только повышают: с 2015 по 2017 год оно выросло с 189 млрд рублей до 198 млрд рублей.

Пока власти придумывают один проект за другим, эксперты предупреждают, что в ближайшие годы учреждения СПО ждет наплыв учащихся — в 2024 году в училищах и колледжах будут обучаться уже 3,2 млн студентов. Тогда как сама система СПО в своем нынешнем виде к такому наплыву «просто не готова».