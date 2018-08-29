«Смута в ПТУ»: частные колледжи начали увольнять педагогов — на улице осталась четверть работников
Из федеральной казны на финансирование учреждений СПО с каждым годом выделяется все меньше денег
Из 136 колледжей и техникумов РТ 10 не прошли госаккредитацию, частные колледжи начали увольнять педагогов — на улице осталась четверть работников, в том числе сотни с высшим образованием, а рост числа студентов, получающих среднее профобразование (СПО), в Татарстане, как и в целом по ПФО, замедлился. Об этом аналитическая служба «Реального времени» узнала, изучив данные по заведениям за 2017 год. Тем временем из федеральной казны на финансирование учреждений СПО с каждым годом выделяется все меньше денег, тогда как регионы, напротив, финансирование наращивают. И все это на фоне тотальной изношенности материального фонда учебных заведений, они не готовы будут к наплыву студентов, который, несмотря на нынешнюю стагнацию, систему СПО все-таки ждет.
Из 136 колледжей и техникумов РТ 10 не прошли госаккредитацию
Всего в Татарстане, по данным на 2017 год, работают 136 организаций, дающих среднее профессиональное образование, на две меньше, чем в 2016 году. Из них 112, или 82,4%, — государственные, 24 — частные (наименьшее число за 4 года). 101 организация — самостоятельная (техникумы, училища, колледжи), три — филиалы этих организаций, 33 — заведения, находящиеся под крылом какого-либо вуза.
Характерно, что если все 136 организаций СПО обладают лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации получили лишь 126, 10 частных организаций не аккредитованы. Напомним, лицензия означает право занятия определенной, в нашем случае образовательной, деятельностью. Тогда как под аккредитацией понимают подтверждение государственными органами соответствия стандартам объекта аккредитации, в том числе оценка уровня реализуемых программ образования: например, насколько подготовка специалистов отвечает госстандартам в той или иной сфере. В случае госаккредитации организация СПО получает право предоставлять предусмотренные законодательством льготы и выдавать выпускникам диплом установленного государством образца. Таким образом, 10 частных организаций РТ подобный диплом выдавать не имеют права. Интересно, что лишь в последние, 2016—2017 годы все госорганизации были аккредитованы, тогда как в 2015 году не были аккредитованы три учебных госзаведения, в 2014-м — четыре, в 2013-м — два.
Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации
|Показатель
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|государственные
|частные
|государственные
|частные
|государственные
|частные
|государственные
|частные
|государственные
|частные
|Лицензия на осуществление образовательной деятельности
|112
|24
|111
|27
|115
|25
|111
|24
|106
|25
|Свидетельство о государственной аккредитации
|112
|14
|111
|18
|112
|18
|107
|14
|104
|18
Частные колледжи начали увольнять педагогов — на улице осталась четверть работников
Мы уже писали, что за последние три года учебные заведения, особенно частные, в результате растущего спроса на СПО наращивают свой штат. Так, в государственных техникумах и училищах численность штата выросла всего на 9,7%. На 16,7%, в частности, выросло число преподавателей с высшим образованием, на 18,4% — со средним специальным. Основной прирост штата пришелся на педагогических работников (10%) и обслуживающий персонал (11,5%). Тогда как частные колледжи нарастили за 3 года штат на 41% (с 739 до 1043 человек): на 40,4% больше у частников стало педагогов с высшим образованием, на 45% — получивших среднее профессиональное образование. Рост численности штата в случае частников равномерно пришелся как на руководящий состав, так и на педагогов, но сильнее всего пополнился штат учебно-вспомогательного персонала. Однако в 2017 году госзаведения притормозили: за год рост составил всего 1%, от части работников, особенно учебно-вспомогательного персонала, пришлось даже избавиться. В итоге на улице оказались в первую очередь работники с лишь средним профессиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена. Еще нагляднее динамика в частных организациях. Вряд ли это связано с уходом с рынка двух заведений (см. выше), потому что штат работников сократился сразу на четверть: на улице оказалось примерно 250 человек. Уволены были десятки руководящих работников и сотня педагогов. На 200 человек сократился штат работников с высшим образованием.
|Показатель
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Всего
|из них имеют образование:
|Всего
|из них имеют образование:
|Всего
|из них имеют образование:
|высшее
|среднее профес-сиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
|среднее профес-сиональное образование по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих (служащих)
|высшее
|среднее профес-сиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
|среднее профес-сиональное образование по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих (служащих)
|Численность работников — всего
|10 397
|6 552
|2 039
|694
|10304
|в том числе:
руководящие работники — всего
|778
|731
|40
|2
|723
|педагогические работники — всего
|4 986
|4 423
|491
|35
|4953
|учебно-вспомогательный персонал
|1 168
|694
|338
|40
|1191
|обслуживающий персонал
|3 465
|704
|1 170
|617
|3437
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Всего
|из них имеют образование:
|Всего
|из них имеют образование:
|Всего
|из них имеют образование:
|высшее
|среднее профес-сиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
|среднее профес-сиональное образование по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих (служащих)
|высшее
|среднее профес-сиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
|среднее профес-сиональное образование по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих (служащих)
|Численность работников — всего
|792
|683
|36
|3
|1043
|в том числе:
руководящие работники — всего
|64
|64
|0
|0
|81
|педагогические работники — всего
|517
|517
|0
|0
|624
|учебно-вспомогательный персонал
|84
|70
|5
|1
|144
|обслуживающий персонал
|127
|32
|31
|2
|194
Рост числа студентов, получающих СПО, в Татарстане замедлился
Одновременно снизилась динамика роста численности обучающихся, в 2017 году она оказалась еще меньше, чем в 2014 году, и составила всего 2%. При том что в 2016 году власти РТ, неоднократно высказывавшие пожелание, чтобы на рынке было больше окончивших СПО, так как проблема кадрового голода на заводах до сих пор не решена, могли торжествовать: тогда число учащихся выросло сразу на 20% — с 71,6 тыс. до 85,9 тысячи. В 2017 году в стенах техникумов и училищ оказалось едва ли на 2 тыс. больше — 87,6 тыс. учащихся. Однако если в 2016 году на заочных отделениях был спад спроса, то в 2017 году число желающих обучаться заочно стало чуть больше, правда, пока так и не достигло показателей 2015-го или 2013 года и составило всего 8,18 тыс. учащихся.
Численность обучающихся в образовательных организациях СПО, человек
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Всего
|87 613
|85958
|71620
|67555
|62605
|в том числе:
очная
|78 516
|77023
|62179
|58794
|53268
|очно-заочная (вечерняя)
|913
|866
|826
|812
|918
|заочная
|8 184
|8069
|8615
|7949
|8419
…как и в целом по ПФО, где, несмотря на это, по-прежнему лидирует Башкортостан
А вот башкирские власти должны быть довольны. Мы писали в прошлом году, что Башкортостан обогнал Татарстан на повороте как по числу заведений, дающих СПО, так и по числу студентов (как поступивших, так и выпущенных). Так, еще в 2015 году Татарстан был лидером в ПФО по числу организаций (142), в РБ на тот момент их было всего 96, и она занимала второе место. В 2016 году Башкортостан стал лидером ПФО со своими 158 заведениями. В 2017 году башкирских организаций, предоставляющих СПО, стало уже 164, недостижимая цифра для остальных регионов. Впрочем, и у соседа рост численности студентов замедлился: если в 2016 году в стенах училищ стало учиться почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее, то в 2017 году их стало больше лишь на 3%, или 102,1 тыс. человек. В любом случае на 15 тыс. больше, чем в татарстанских организациях. Уменьшился и прием новых студентов. Так, в Татарстане в прошлом году училища и техникумы приняли в свои стены 26,8 тыс. учащихся, в 2017 году — 26,9 тыс. новичков. В Башкортостане соответственно 32,2 и 33,4 тысячи. Первое и второе места РБ и РТ занимают и по числу выпускников: в 2017 году стены колледжей и училищ покинули в этих регионах 27,3 тыс. и 21,5 тыс. студентов соответственно. Всего в РФ 3,6 тыс. колледжей и училищ, где обучаются почти 3 млн человек. Из них в ПФО работают 835 заведений (почти четверть), где обучаются 663 тыс. студентов.
Распределение приема, численности студентов и выпуска специалистов организаций СПО, за 2017 год
|Страна / округ / Субъект РФ
|Число самосто- ятельных образова- тельных организа- ций
|Число филиалов самостоя- тельных образова-
тельных организа-
ций
|Число образова- тельных организаций ВО, реализующих программы СПО
|Число филиалов образова- тельных организаций ВО, реализующих программы СПО
|Российская Федерация
|3 590
|618
|366
|473
|Приволжский федеральный округ
|835
|141
|60
|113
|Республика Башкортостан
|112
|36
|6
|10
|Республика Марий Эл
|27
|1
|1
|2
|Республика Мордовия
|29
|1
|2
|5
|Республика Татарстан
|101
|3
|12
|21
|Удмуртская Республика
|59
|5
|3
|6
|Чувашская Республика
|30
|1
|1
|5
|Пермский край
|82
|17
|5
|7
|Кировская область
|56
|11
|2
|4
|Нижегородская область
|81
|16
|4
|11
|Оренбургская область
|52
|18
|2
|12
|Пензенская область
|28
|5
|3
|7
|Самарская область
|71
|18
|10
|5
|Саратовская область
|61
|8
|6
|14
|Ульяновская область
|46
|1
|3
|4
Интересно, что если по числу студентов и первокурсников вообще РБ и РТ — безусловные лидеры, то по числу студентов-заочников впереди сразу после РБ (11 тыс.) Пермский край (9,5 тыс.) и Самарская область (9,2 тыс.). А по числу принятых на заочные отделения в 2017 году в лидеры выбилась Нижегородская область, где из 22 тыс. новичков 3,6 тыс. человек будут обучаться заочно. Для сравнения: в РТ таковых 2,3 тыс., в РБ — 3,3 тысячи.
|Численность студентов, человек, за 2017 год
|Всего
|в том числе по формам обучения:
|очная
|очно-заочная (вечерняя)
|заочная
|Российская Федерация
|2 944 668
|2 488 349
|57 271
|399 048
|Приволжский федеральный округ
|662 916
|570 685
|9 970
|82 261
|Республика Башкортостан
|102 139
|90 283
|812
|11 044
|Республика Марий Эл
|14 533
|12 477
|0
|2 056
|Республика Мордовия
|16 362
|15 153
|0
|1 209
|Республика Татарстан
|87 613
|78 516
|913
|8 184
|Удмуртская Республика
|37 258
|31 456
|260
|5 542
|Чувашская Республика
|27 087
|23 560
|477
|3 050
|Пермский край
|67 149
|56 996
|614
|9 539
|Кировская область
|26 537
|19 999
|250
|6 288
|Нижегородская область
|66 238
|55 392
|1 863
|8 983
|Оренбургская область
|47 780
|41 431
|818
|5 531
|Пензенская область
|25 403
|22 747
|89
|2 567
|Самарская область
|68 047
|55 785
|3 056
|9 206
|Саратовская область
|53 571
|47 012
|604
|5 955
|Ульяновская область
|23 199
|19 878
|214
|3 107
Татарстан опередил РБ по числу принятых студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета (иными словами, из республиканской казны тратиться на них не надо — за все заплатит Москва). Таковых в 2017 году оказалось почти 2 тыс. человек, 16 тыс. новичков учатся за счет татарстанского бюджета (за счет башкирского будут учиться 24 тыс. новичков). Однако по абсолютному показателю в ПФО лидер тоже не Татарстан, а Саратовская область, скинувшая тяжелую ношу финансирования обучения СПО по 3,2 тыс. принятым студентам на федеральную казну. Если же смотреть на относительные цифры, то больший процент принятых обучается за федеральные деньги в Ульяновске — их там 20,5%. Для сравнения: в РБ таковых 4%, в РТ — 7%.
Распределение принятых студентов организаций СПО по источникам финансирования, за 2017 год
|Принято всего, человек
|Из них приняты за счет средств — всего, человек
|федераль- ного бюджета
|бюджетов субъектов РФ
|местных (муници- пальных) бюджетов
|по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг
|Российская Федерация
|963 834
|81 360
|602 818
|1 733
|277 923
|Приволжский федеральный округ
|211 336
|18 053
|138 154
|143
|54 986
|Республика Башкортостан
|33 407
|1 403
|23 953
|0
|8 051
|Республика Марий Эл
|5 141
|610
|3 806
|0
|725
|Республика Мордовия
|5 310
|734
|3 157
|0
|1 419
|Республика Татарстан
|26 975
|1 902
|15 938
|0
|9 135
|Удмуртская Республика
|12 156
|442
|7 575
|0
|4 139
|Чувашская Республика
|9 108
|610
|6 554
|0
|1 944
|Пермский край
|22 014
|1 597
|14 673
|0
|5 744
|Кировская область
|8 313
|329
|6 330
|0
|1 654
|Нижегородская область
|22 007
|965
|15 508
|0
|5 534
|Оренбургская область
|14 431
|1 818
|8 573
|0
|4 040
|Пензенская область
|7 538
|951
|5 248
|0
|1 339
|Самарская область
|20 199
|1 846
|14 048
|0
|4 305
|Саратовская область
|16 951
|3 253
|8 788
|0
|4 910
|Ульяновская область
|7 786
|1 593
|4 003
|143
|2 047
Почти треть принятых студентов в РФ обучаются платно, в ПФО заключивших договоры об оказании платных образовательных услуг — 211,3 тыс., или 26%. Больше всего «платников» в Татарстане — 9,1 тыс., и Башкортостане — 8 тысяч. Однако в относительных цифрах лидирует Удмуртия, где на долю «платников» пришлось 34% поступивших. Для сравнения: в РТ таковых 33,8%, в РБ — 24%.
Опережает РБ Татарстан и по числу персонала училищ и колледжей с высшим образованием — в башкирских заведениях студентам преподают 74% преподавателей, обучавшихся в вузах, или 7,5 тыс. человек. В Татарстане таковых лишь 64,6%, или 7,2 тыс. человек. По этому показателю РТ уступает и Чувашии (где доля преподавателей с дипломами вузов составляет 66,6%), и Пензенской области (66,3%), и Пермскому краю (72,4%). С учетом еще и снижения численности работников с высшим образованием в учреждениях Татарстана (см. выше) вряд ли ситуация сильно изменится в ближайшие годы.
Распределение численности основного персонала по субъектам РФ, за 2017 год
|Страна / округ / Субъект РФ
|Всего
|высшее
|среднее профессио-нальное образова- ние по программам подготовки специа-листов среднего звена
|среднее профессио-нальное образование по программам подготовки квалифици- рованных рабочих (служащих)
|Российская Федерация
|393 113
|249 963
|71 266
|32 068
|Приволжский федеральный округ
|83 498
|53 396
|16 098
|6 331
|Республика Башкортостан
|10 173
|7 554
|1 577
|531
|Республика Марий Эл
|2 213
|1 323
|446
|254
|Республика Мордовия
|2 394
|1 541
|477
|222
|Республика Татарстан
|11 189
|7 235
|2 075
|697
|Удмуртская Республика
|5 023
|2 988
|1 035
|342
|Чувашская Республика
|3 452
|2 299
|654
|285
|Пермский край
|6 097
|4 416
|1 065
|313
|Кировская область
|4 447
|2 318
|1 150
|486
|Нижегородская область
|9 366
|5 616
|1 881
|835
|Оренбургская область
|6 803
|3 933
|1 329
|587
|Пензенская область
|3 513
|2 331
|701
|283
|Самарская область
|7 653
|4 885
|1 332
|643
|Саратовская область
|7 591
|4 732
|1 647
|620
|Ульяновская область
|3 584
|2 225
|729
|233
В РТ своих студентов поддерживают хуже, чем в других регионах ПФО
Отстает Татарстан и по поддержке своих студентов. Так, в РФ в целом материальную поддержку получают 251,1 тыс. человек, в том числе 192 тыс. — из стипендиального фонда. В ПФО таковых соответственно 76 тыс. и 60,3 тысячи. Среди регионов ПФО по матподдержке студентов училищ и колледжей лидируют Самарская область (17 тыс. студентов), Нижегородская область (12,2 тыс.) и Башкортостан (11,3 тыс.). В Татарстане их всего 6,3 тысячи. Республика уступает и Саратовской области (6,8 тыс.). По получающим государственные академические стипендии Татарстан уступает Башкортостану (36,7 тыс. против 44 тыс.), по числу получающих социальные стипендии РТ вообще четвертая с конца (2,8 тыс.) — больше всего получают ее в РБ (18 тыс.), Пермском крае (10,8 тыс.) и Саратовской области (7,8 тысячи человек). Мало в РТ студентов, получающих стипендии правительства РФ, — лишь 53 человека, тогда как в РБ таковых почти 200, в Саратовской области — 188, в Нижегородской — 106. По получающим именные стипендии с большим отрывом в ПФО лидирует Самарская область — 1,5 тыс. студентов. Для сравнения: в РТ таковых всего 251 человек.
Численность студентов очной формы обучения, получающих стипендию и другие формы материальной поддержки, в организациях СПО, за 2017 год
|Численность студентов очной формы, получающих
|Численность студентов очной формы обучения, получающих другие формы материальной поддержки
|государс- твенные академи-ческие стипендии
|государс-твенные социальные стипендии
|стипендии Правительс-тва Российской Федерации
|именные стипендии
|стипендии, назначенные юридическими лицами
|стипендии, назначенные физическими лицами
|всего
|в том числе из стипендиального фонда
|Российская Федерация
|2 865 703
|1 222 105
|129 318
|14 285
|5 339
|814
|251 133
|191 906
|Приволжский федеральный округ
|267 114
|81 164
|943
|3 701
|995
|113
|76 068
|60 316
|Республика Башкортостан
|43 985
|18 010
|196
|258
|0
|0
|11 303
|10 386
|Республика Марий Эл
|6 879
|2 414
|15
|63
|13
|0
|1 162
|581
|Республика Мордовия
|6 295
|1 815
|37
|19
|3
|0
|662
|328
|Республика Татарстан
|36 772
|2 780
|53
|251
|22
|30
|6 353
|3 658
|Удмуртская Республика
|16 712
|4 461
|33
|51
|23
|12
|3 057
|2 062
|Чувашская Республика
|9 893
|2 507
|36
|99
|8
|0
|1 672
|1 258
|Пермский край
|16 664
|10 793
|60
|80
|19
|0
|6 329
|3 429
|Кировская область
|11 569
|4 116
|40
|44
|0
|0
|4 014
|2 952
|Нижегородская область
|28 239
|6 552
|106
|550
|52
|0
|12 195
|9 672
|Оренбургская область
|18 676
|4 416
|63
|195
|221
|71
|1 098
|514
|Пензенская область
|11 932
|3 691
|42
|12
|75
|0
|2 759
|2 502
|Самарская область
|29 434
|7 809
|47
|1 565
|99
|0
|17 008
|16 130
|Саратовская область
|21 045
|8 497
|188
|490
|460
|0
|6 812
|5 417
|Ульяновская область
|9 019
|3 303
|27
|24
|0
|0
|1 644
|1 427
Из федеральной казны на финансирование учреждений СПО с каждым годом выделяется все меньше денег
С чем связана стагнация на рынке СПО в 2017 году, не совсем ясно. Возможно, дело в демографическом факторе (в прошлом году в училища пошли родившиеся в начале 2000-х). Тем не менее, по данным Минобрнауки, в 2016 году в колледжи и техникумы пошли 42% девятиклассников, в отдельных регионах, вроде Краснодарского края, — вообще 60%. В 2017 году 41% девятиклассников пошли в училища (на селе таковых почти половина, в городах — 36%). Связано это может быть и с по-прежнему «непрестижностью» как рабочих специальностей, так и дипломов СПО. И с тем, что качество образования в РФ до сих пор уступает стандартам WorldSkills, международного движения, созданного в 1953 году для повышения престижа рабочих специальностей через проведение международных профессиональных соревнований среди студентов колледжей и техникумов (Россия вошла в него в 2012 году). С одной стороны, власти РФ пытаются изменить ситуацию, готовя приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий», рассчитанный до 2020 года, на который будет выделено более 24 млрд рублей. С другой — из федеральной казны на финансирование учреждений СПО с каждым годом выделяется все меньше денег: в 2015 году было выделено 10,2 млрд рублей, в 2016-м — 9,9 млрд, в 2017-м — всего 9,3 млрд, то есть на 1 млрд рублей меньше, чем в 2015 году.
…тогда как регионы, напротив, финансирование наращивают
Это при том, что в самом Минобрнауки РФ отмечают изношенность и устарелость материальной базы системы среднего профобразования. В результате мониторинга был написан некий «проект реформы системы среднего профобразования (СПО)», который предполагает создание в каждом субъекте РФ «центра профессиональной мобильности на базе колледжей и техникумов, своего рода региональных «опорных пунктов». Центры должны ориентироваться не только на выпускников школ, но и на непрерывное образование взрослых. Другой вопрос: на чьи плечи будет возложено финансирование проекта? Уже сегодня большая часть трат лежит на регионах, которые, кстати, в отличие от федерального центра, финансирование учреждений СПО только повышают: с 2015 по 2017 год оно выросло с 189 млрд рублей до 198 млрд рублей.
Пока власти придумывают один проект за другим, эксперты предупреждают, что в ближайшие годы учреждения СПО ждет наплыв учащихся — в 2024 году в училищах и колледжах будут обучаться уже 3,2 млн студентов. Тогда как сама система СПО в своем нынешнем виде к такому наплыву «просто не готова».
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