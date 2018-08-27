В комитете Совфеда поддержали идею разделить Россию на 14 макрорегионов

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников поддержал предложение Минэкономразвития о делении России на макрорегионы. Однако он заявил, что их количество еще должно обсуждаться.

«Я идею всячески поддерживаю. Здесь по-разному можно считать, сколько может быть таких образований. Может быть, 14 — это мало, может быть, немножко больше возникнет, потому что наверняка крупные национальные образования типа Якутии, Татарстана, Башкирии, не захотят, да их и не надо ни с кем соединять», — цитирует Калашникова «Интерфакс».

Напомним, об инициативе стало известно сегодня. Авторы считают, что такое деление улучшит условия для взаимодействия между субъектами. В каждом макрорегионе будет минимум один крупный «центр экономического роста», а также инфраструктура для доступа к международным рынкам или транспортным коридорам.