За полгода в Башкирии убиты 83 человека, в ДТП погибли 188 — Росстат

Росстат подсчитал демографические показатели в регионах РФ по итогам первой половины 2018 года. Согласно данным ведомства, с января по июнь в Башкирии были убиты 83 человека.

Этот показатель на 32,5% ниже, чем в первом полугодии 2017-го, говорится в исследовании Росстата.

Количество погибших в ДТП сократилось на 10%, до 188 человек.

При этом в Башкирии все же наблюдается убыль населения. Оно сократилось более чем на 2 тысячи человек. За полгода количество умерших жителей РБ составило 30 255 человек, что на 1,4% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом количество родившихся сократилось на 2,4%, до 27 565 человек.