Хуснуллин: рост товарооборота России со странами ОИС увеличился на 30%

На пленарном заседании KazanForum вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что товарооборот России со странами Организации исламского сотрудничества вырос на 30%. Он отметил, что это свидетельствует об укреплении экономических связей и активном сотрудничестве между странами.



Вице-премьер подчеркнул, что туристический поток из некоторых стран ОИС в Россию вырос в несколько раз. Кроме того, Россия активно сотрудничает с Казахстаном, где строится необходимая транспортная инфраструктура. Туркменистан начал работу над дорогой в сторону Ирана вдоль Каспия и прорабатывает строительство в сторону Казахстана.

Марат Хуснуллин также подчеркнул, что президент России Владимир Путин уделяет большое внимание форуму и знает, как он проходит и что нужно будет принять по его итогам.



Недавно первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков отметил, что теперь 80% экспорта проходит по территории дружественных стран (СНГ). К 2030 году грузопоток по четырем новым коридорам МТК «Север — Юг» собираются довести до $162 миллиардов.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева