«50 компаний-экспортеров еще мало для открытия отдельного окна РЭЦ в Татарстане»

Глава Минпромторга РТ подталкивает производителей к экспансии на рынки Юго-Восточной Азии и зовет в бизнес-тур в Пакистан и Индию

Фото: Динар Фатыхов

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» — это «перекресток возможностей, благодаря чему центр мировой выставки халяльной продукции переместился в Казань, хотя эта индустрия давно вышла за пределы мусульманских стран». Так, с восточной щедростью нахваливал экспозицию в Kazan Expo генеральный директор Исламской палаты халяльных услуг Ашраф Аль Танбули. Форум сегодня открылся с обхода выставки Russia Halal Expo, куда привезли чай и сладости из Азербайджана, ковры из Туркменистана, рис из Пакистана и много других восточных товаров. Татарстан представил собственную экспозицию из 30 компаний, которую увидят 85 иностранных делегаций.



Товарооборот России и стран ОИС вырос до $156 млрд

XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» и VII выставку Russia Halal Expo открывал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. Иностранные гости — министр иностранных дел и международного сотрудничества Государства Ливия Абдулхади Ибрагим Лахвейж, заместитель министра экономики ОАЭ Абдулла Алсалех, генеральный директор Исламской палаты халяльных услуг Ашраф Аль Танбули гостят в Казани уже пару дней. Заранее в «Казань Экспо» приехал и раис Татарстана Рустам Минниханов для приветствия молодых дипломатов, после чего проводил рабочие встречи в закрытом режиме.

Алексей Песошин напомнил, что KazanForum за несколько лет стал площадкой для диалога, сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром. Как и в прошлом году, форум совместили с выставкой Russia Halal Expo (проводится в седьмой раз), но в этом году в ней приняли участие компании из 11 государств и 17 регионов страны.

По словам татарстанского премьера, исламский мир всегда был и остается для России одним из важнейших экономических партнеров в мире. Товарооборот России и стран ОИС за последние три года вырос на 37% и составил $156 миллиардов.

По словам татарстанского премьера, исламский мир всегда был и остается для России одним из важнейших экономических партнеров в мире. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Все мощности экономики России направлены на масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей, — подчеркнул Алексей Песошин.

KazanForum способствует «созданию нового мирового пространства»

Министр иностранных дел Ливии Абдулхади Ибрагим Лахвейж придал событию политический оттенок. По его словам, организация Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» способствует «созданию нового мирового пространства», которое защитит интересы малых стран, в частности его страны.

— Это будет новый многополярный мир, где воплотят коллективную волю народов, где будет развиваться плодотворное экономическое сотрудничество, — надеется он и отмечает, что ислам — это религия мира, которая борется против экстремизма и терроризма.

Заместитель министра экономики ОАЭ Абдулла Алсалех сообщил о росте товарооборота Эмиратов с Россией. В прошлом году он составил $11,2 млрд, при этом наша страна экспортировала продукции на $6,6 млрд, а ОАЭ — на $4,6 млрд. «Уверен, данный форум будет способствовать дальнейшему укреплению наших деловых связей», — подчеркнул он.

Это будет новый многополярный мир, где воплотят коллективную волю народов, отметили участники форума. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Генеральный директор Исламской палаты халяльных услуг Ашраф Аль Танбули оценил мировой рынок халяльной продукции в $2 трлн. По его словам, он выходит за пределы мусульманских стран и «нет сомнений, что у России есть все возможности стать важным игроком».

В действительности выставка работала второй день, и желающие могли увидеть халяльные изделия еще раньше. Так, Туркменистан показал большую экспозицию ковров и народных инструментов, Азербайджан приехал с новичками — поставщиками компотов и чая, колбасных изделий. Тут же можно было увидеть необычный рис из Пакистана, Турция привезла кофе, Индия — классический черный чай. Экспозицию Малайзии с угощениями приехал открывать лично министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.



Свои лучшие проекты и наработки представили на KazanForum многие ведущие промышленные группы республики, в их числе компании группы ТАИФ, «Татнефть», ОЭЗ «Алабуга» и другие.



Отмена пошлин на поставки продукции в Иран

Деловая повестка форума вновь вращалась вокруг двух тем: это как вывозить товары на экспорт по восточным маршрутам и как обеспечивать финансовые расчеты. На утренней панельной сессии глава Минпромторга РТ Олег Коробченко и советник гендиректора АО «РЖД Логистика» Алевтина Кириллова попытались наглядно показать, как работают три новых маршрута до КНР и Индии. Главная новость: с 1 июля этого года отменяются экспортные пошлины на поставки продукции в Иран.

— Готовится подписание специального соглашения с госкорпорацией Ирана, которая уполномочена осуществлять поставки грузов в экспорте и импорте. С учетом подписанного соглашения с Ираном и Евразийского союза можно сказать, что с 1 июля оно будет ратифицировано. Это снимает торговые пошлины, и можно активизировать внешнеторговые операции, — рассказала Алевтина Кириллова.

Туркменистан показал большую экспозицию ковров и народных инструментов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По ее словам, в этом направлении запущены поезда со специальными контейнерами для хранения скоропортящегося продовольствия. Сейчас мультимодальные контейнерные перевозки осуществляются по трем маршрутам. Регулярный маршрут на Китай работает из точек консолидации грузов до ключевых провинций Китая — Шаньдун, Шанхай. Ускоренные контейнерные поезда отправляются от Ростова-на-Дону, со станции Орша в Белоруссии и из Алма-Аты в Казахстане. По необходимости отправляются из регионов — Татарстана и Башкортостана.

В разработке находится третий маршрут — это транспортный коридор «Север — Юг», который сейчас активно развивается. Его протяженность — до 8 тысяч км. Пролегает по территории России, Азербайджана, Туркменистана, Индии. К нему смогут подключиться Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман.

Глава Минпромторга РТ Олег Коробченко подталкивал производителей к экспансии на рынки Юго-Восточной Азии. Более 50 компаний-экспортеров воспользовались мерами поддержки РЭЦ (Российский экспортный центр, выдает субсидии на компенсацию транспортных расходов при экспорте продукции). «Но это небольшой объем, и нужно стараться больше», — рассуждал министр. По его словам, власти Татарстана обсуждают возможность открытия филиала РЭЦ в республике.

— Мы вчера об этом говорили. Думаю, нужно этот вопрос продавить, — полагает Олег Коробченко.

Кроме того, бюджет РТ готов софинансировать субсидии, которые дает РЭЦ и Минпромторг РФ. О какой сумме может идти речь, Коробченко не сказал, указав лишь, что планы строят «наполеоновские». По его словам, объем отгруженной продукции составил 4,7 трлн рублей и пятая часть пришлась на экспорт.

— Сейчас на выставке стоят 30 татарстанских компаний. 85 иностранных делегаций пройдут мимо. Понятно, может, это не те люди вам нужны. Но если вы подготовите письма для министра энергетики, нефти, сельского хозяйства, тогда уверен, что продадите, — заявил глава Минпромторга РТ.

В заключение он призвал предпринимателей отправиться в сентябре в бизнес-тур в Пакистан и Индию.