Олег Ганеев рассказал, что на KazanForum обсуждался механизм расширения эксперимента по исламскому банкингу

Фото: предоставлено пресс-службой «Сбер»

Старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в рамках третьего дня Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» рассказал, в каком направлении будут развиваться продукты исламского финансирования.

Напомним, на эту тему сегодня прошел экспертный совет.

— Там состоялась очень интересная дискуссия. Было признано, что тот этап, который с сентября прошел, он успешен и показывает положительную динамику. Очень подробно обсуждались такие вопросы создания централизованных стандартов. Обсуждались вопросы, связанные с механизмами расширения эксперимента. И третий немаловажный момент — повышение финансовой грамотности. Это образовательные программы и воспитание, обучение экспертов, которые могли бы расширять возможности в данном направлении как внутри страны, так и представлять партнерское финансирование на международных рынках.

Также он заявил, что знания в обучении исламскому финансированию имплементируют в программы других учебных заведений:



— В частности, это МГИМО и юридическая академия имени Кутафина. И сегодня мы предложили наш опыт тиражировать в плане развития данного образовательного направления в стране.