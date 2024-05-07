В КХЛ выбрали номинантов на приз «Лучшему тренеру» сезона-2023/2024
Континентальная хоккейная лига представила список тренеров, которые поборются за приз лучшему тренеру сезона-2023/2024. В числе претендентов три специалиста: Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).
Андрей Козырев
- Первый полноценный сезон в качестве главного тренера «Северстали» стал для Андрея Козырева успешным. Его команда вышла в плей-офф с пятого места Западной конференции.
Игорь Никитин
- Игорь Никитин стал третьим тренером, который играл в четырех финалах Кубка Гагарина. Кроме того, он занял третье место по количеству побед в плей-офф. «Локомотив» под его руководством впервые за 15 лет сыграл в финале Кубка Гагарина.
Андрей Разин
- За восемь сезонов в КХЛ Андрей Разин впервые выиграл серию плей-офф и одержал победу в седьмом матче. Затем он привел «Металлург» к третьему Кубку Гагарина.
Ранее обладателями этой награды становились Олег Знарок (четырежды), Зинэтула Билялетдинов (дважды), Милош Ржига, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин, Боб Хартли и Сергей Федоров (дважды).
Также КХЛ представила номинантов на приз «Лучшему новичку» и «Лучшему вратарю» сезона-2023/2024.
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