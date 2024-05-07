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В КХЛ выбрали номинантов на приз «Лучшему тренеру» сезона-2023/2024

11:03, 07.05.2024
В КХЛ выбрали номинантов на приз «Лучшему тренеру» сезона-2023/2024
Фото: Артем Гафаров

Континентальная хоккейная лига представила список тренеров, которые поборются за приз лучшему тренеру сезона-2023/2024. В числе претендентов три специалиста: Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).

Андрей Козырев

  • Первый полноценный сезон в качестве главного тренера «Северстали» стал для Андрея Козырева успешным. Его команда вышла в плей-офф с пятого места Западной конференции.

Игорь Никитин

  • Игорь Никитин стал третьим тренером, который играл в четырех финалах Кубка Гагарина. Кроме того, он занял третье место по количеству побед в плей-офф. «Локомотив» под его руководством впервые за 15 лет сыграл в финале Кубка Гагарина.

Андрей Разин

  • За восемь сезонов в КХЛ Андрей Разин впервые выиграл серию плей-офф и одержал победу в седьмом матче. Затем он привел «Металлург» к третьему Кубку Гагарина.

Ранее обладателями этой награды становились Олег Знарок (четырежды), Зинэтула Билялетдинов (дважды), Милош Ржига, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин, Боб Хартли и Сергей Федоров (дважды).

Также КХЛ представила номинантов на приз «Лучшему новичку» и «Лучшему вратарю» сезона-2023/2024.

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Олег Исаков
СпортХоккей

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