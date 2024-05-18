В Советском районе Казани ликвидируют несанкционированные свалки

Фото: Максим Платонов

Администрация Советского района Казани ищет подрядчика для выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории района. Стоимость работ составит 4,5 млн рублей. Об этом «Реальное время» узнало с сайта «Госзакупки».



К основным целям относят создание благоприятных условий проживания населения.

В перечень работ входит очистка территории от мусора, его погрузка и планировка участка после уборки мусора. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта по 30 ноября 2024 года, по заявке заказчика.

Напомним, в Татарстане прошел санитарно-экологический двухмесячник, в ходе которого было выявлено более 1 700 экологических нарушений.



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Рената Валеева