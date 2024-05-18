В Советском районе Казани ликвидируют несанкционированные свалки
Администрация Советского района Казани ищет подрядчика для выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории района. Стоимость работ составит 4,5 млн рублей. Об этом «Реальное время» узнало с сайта «Госзакупки».
К основным целям относят создание благоприятных условий проживания населения.
В перечень работ входит очистка территории от мусора, его погрузка и планировка участка после уборки мусора. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта по 30 ноября 2024 года, по заявке заказчика.
Напомним, в Татарстане прошел санитарно-экологический двухмесячник, в ходе которого было выявлено более 1 700 экологических нарушений.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».