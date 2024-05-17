Владимир Путин: планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет. Он также отметил, что РФ должна понять с кем можно взаимодействовать в отношении Украины, а кому, напротив, доверять нельзя. Глава государства резюмировал, что сейчас идет анализ ситуации. Об этом сообщает РИА «Новости».



Владимир Путин добавил, что база для переговорного процесса есть, это стамбульские договоренности.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Они в том числе обсудили ситуацию на Украине.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин