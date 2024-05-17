В 2023 году жилье в Казани стало доступнее, чем годом ранее

Фото: Максим Платонов

В 2023 году жилье в Казани стало доступнее, чем годом ранее. Такой вывод был сделан исходя из совместных исследований сервиса «Яндекс.Недвижимость» и Института экономики города.

В целом коэффициент доступности жилья (КДЖ) по России в 2023 году составил 3,7: для покупки квартиры площадью 54 кв. м необходимы сбережения, накапливаемые в течение 3,7 года. Если в 2020—2022 гг. в стране наблюдалось снижение доступности жилья, то в 2023 году отмечается некоторое повышение доступности.

В Татарстане же показатели КДЖ составили 4,2, ранее этот показатель был на уровне 4,6. Отметка 4,2 означает, что семья из трех человек со среднедушевыми доходами сможет накопить средства (при условии сбережения всех своих доходов) для покупки стандартной квартиры площадью 54 кв. м за 4,2 года.

Согласно международной классификации, показатель КДЖ до 3 лет включительно свидетельствует о доступности жилья. Казанская агломерация входит в топ-3 крупнейших городских агломераций России с самым высоким КЖД, то есть покупка недвижимости здесь осложнена.

Напомним, в марте 2024 года наиболее доступными квартирами в новостройках крупных городов России ожидаемо оказались студии. По данным компании «Яндекс Недвижимость», самые дешевые студии продавались в Воронеже по медианной цене около 2,5 млн рублей.

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Разиль Самигуллин