В Татарстане по итогам апреля зафиксировали рекордный спрос на новостройки

Фото: Максим Платонов

В апреле Росреестром Татарстана зафиксирован рекордный спрос на покупку квартир в новых домах — количество регистраций договоров долевого участия увеличилось почти на 65% по сравнению с мартом.

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев считает, что интерес к новостройкам вызван завершением общей программы льготной ипотеки в июле текущего года. Ожидается, что субсидирование станет адресным. Спрос же на вторичное жилье остается на том же среднем уровне из-за достаточно высоких ипотечных ставок. Руслан Садреев отметил, что в настоящее время продолжает работать семейная и IT-ипотека, что также влияет на увеличение продаж у застройщиков.

Всего за четыре месяца 2024 года зарегистрировано более 7 тысяч договоров долевого участия, что на 31% больше аналогичного периода прошлого года. Спрос на квартиры увеличился на 8%, на индивидуальные жилые дома — на 16,6%, а на земельные участки немного уменьшился — почти на 4%.

— Что касается ситуации на вторичном рынке недвижимости, то и здесь по некоторым видам объектов недвижимости, в частности жилым помещениям и индивидуальным жилым домам, наблюдается положительная динамика, — отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Напомним, жители регионов России стали чаще интересоваться строящейся недвижимостью в Татарстане. Аналитики изучили пользовательские обращения на специализированные интернет-ресурсы и выяснили, что активность потенциальных покупателей выросла более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Разиль Самигулин