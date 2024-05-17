«У Татарстана большой потенциал в сфере логистики»: Минниханов встретился с руководством компании DP World

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления и генеральным директором компании DP World Султаном Ахмедом Бин Сулаем. Встреча прошла на полях XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. Он подчеркнул важность развития транспортных коридоров, в частности, логистического маршрута «Север — Юг». В Татарстане развивается необходимая транспортная инфраструктура и строятся крупные логистические объекты.

Раис Татарстана выразил готовность сотрудничать с компанией DP World. Султан Ахмед Бин Сулайем отметил, что впервые посетил Казань и впечатлен промышленным потенциалом республики. Он подчеркнул, что у Татарстана большой потенциал в сфере логистики. Собеседники обсудили перспективные направления сотрудничества.

Напомним, третий день работы в рамках XV Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» раис Татарстана Рустам Минниханов начал со встречи с делегацией Организации исламского сотрудничества.

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Разиль Самигуллин