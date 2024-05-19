В 2024 году в «Изге Болгар Жыены» приняли участие свыше 20 тысяч гостей

Фото: Динар Фатыхов

В древнем городе Болгар состоялось праздничное мероприятие «Изге Болгар Жыены», посвященное принятию ислама Волжской Булгарией. В нем приняли участие свыше 20 тысяч гостей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодняшний праздник проходит на священной земле, где в 922 году предки татарстанцев добровольно приняли ислам.

Он также отметил, что сохранение и укрепление традиций становится особенно актуальным в наши дни. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы чтим память предков, бережем историческое наследие и должны быть примером для подрастающего поколения. Сегодня к нам присоединился митрополит Кирилл. Мы благодарны нашим православным братьям за то, что они всегда рядом с нами. Мы все патриоты своей Родины, где в дружбе и согласии проживают представители разных народов и религий, — добавил Минниханов.

Минтимер Шаймиев заметил, что возрожденный Болгар вновь стал центром притяжения для авторитетных богословов, государственных и общественных деятелей, людей культуры и науки. В городе развивается туризм, работают музеи, успешно функционирует Болгарская исламская академия.

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Рената Валеева